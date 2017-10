Lyon : Aulas tease sur l'avenir d'Ancelotti et fait le point pour Juninho

Le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a révélé jeudi qu'il croit savoir où va rebondir l'entraîneur Carlo Ancelotti, récemment viré par le Bayern Munich. Le dirigeant rhodanien s'est également dit optimiste au sujet du retour de Juninho comme dirigeant.

Aulas sous-entend qu'il en sait plus que les autres pour Ancelotti.

«Lors des dix prochains mois, je vais me reposer. Je ne vais donc pas entraîner d'autre équipe.» Lundi, à l'occasion d'un match caritatif organisé à Jérusalem, l'entraîneur Carlo Ancelotti a établi sa feuille de route pour le futur après son limogeage du Bayern Munich la semaine dernière.

Mais peut-être que les plans du technicien italien sont plus clairs que ce qu'il veut bien laisser entendre. Ce jeudi en tout cas, au détour d'une question sur un éventuel intérêt de l'Olympique Lyonnais pour le Transalpin, où le nom n'a pourtant pas circulé, le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, a affirmé qu'il détient peut-être des informations sur le futur de l'ancien coach du Paris Saint-Germain.

Aulas au courant pour Ancelotti ?

«C'est toujours une option. Toutes les solutions sont bonnes mais connaissant Carlo Ancelotti, je ne pense pas qu'il serait disponible», a d'abord affirmé «JMA» sur les ondes de RMC, en maintenant sa confiance au contesté Bruno Genesio. «J'étais lundi à Munich avec Rummenigge (le président du conseil d'administration du Bayern, ndlr), on a beaucoup parlé des situations. Et à l'instant T, je ne suis pas à la recherche d'un entraîneur. (…) J'ai dit qu'il n'était probablement pas disponible, dans l'état d'esprit de choisir un club. Deuxièmement, peut-être l'a-t-il déjà choisi, mais je n'en dirai pas plus. On est dans un contexte extrêmement professionnel et je n'ai pas le droit de donner d'informations que j'ai éventuellement.»

Difficile de savoir si le Lyonnais dit vrai mais ses déclarations vont forcément faire un petit buzz, l'effet qu'il recherchait sans doute… Le Gone s'est en revanche montré plus sobre au moment de commenter l'état d'avancée du dossier Juninho qui semble à l'arrêt. Alors que le retour du Brésilien dans la capitale des Gaules en tant que directeur sportif est attendu depuis des mois, Aulas s'est voulu optimiste.

«Il ne faut pas dire qu'il y a des problèmes avec Juninho»

«Pour le moment, il n'a pas signé mais il ne faut pas dire qu'il y a des problèmes. C'est compliqué de refaire venir quelqu'un comme Juninho à Lyon, mais il est intéressé», a clarifié le patron rhodanien. «On est toujours en contacts. Juninho va venir bientôt pour recevoir son diplôme à l'UEFA qu'il a obtenu l'année dernière. Il est toujours très intéressé, il y a un certain nombre de sujets en cours de discussions qui n'ont rien à voir avec l'argent, qui sont des problèmes personnels, familiaux. Je reste toujours très optimiste sur le fait qu'il arrive.» Voilà qui redonnerait un peu de baume au coeur des supporters lyonnais après un début de saison poussif matérialisé par une 8e place en Ligue 1 et deux matchs nuls en Ligue Europa…

