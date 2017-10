OM : quel poste pour Sanson ?

Relégué au rang de remplaçant cette saison, Morgan Sanson est notamment victime du changement de système à l'Olympique de Marseille. Utilisé à un poste qui ne lui convient pas vraiment, le milieu de terrain est jugé pas assez agressif en défense pour évoluer un cran plus bas.

Titulaire la saison passée, Sanson est désormais remplaçant à l'OM

Arrivé l'hiver dernier à l'Olympique de Marseille, Morgan Sanson avait rapidement séduit son monde dans la cité phocéenne. Recruté pour 9 M€ (hors bonus), l'ancien Montpelliérain avait terminé la saison meilleur passeur de L1 (14 passes décisives) et avec l'étiquette de très joli coup du mercato. Quelques mois plus tard, le milieu de 23 ans rencontre ses premières difficultés.

Sanson n'est pas à l'aise à gauche

Moins performant en début de saison, Sanson paie le changement de système opéré ces dernières semaines par Rudi Garcia. Dans le 4-2-3-1 mis en place par l'entraîneur marseillais, le milieu relayeur peine à trouver sa place. Son coach l'a plusieurs fois placé sur l'aile gauche, sans grand succès. «Milieu gauche, ce n'est pas mon poste. Pour dépanner OK, mais on verra sur le long terme» , avait-il prévenu après la défaite à Salzbourg (0-1) jeudi dernier en Ligue Europa.

Pour Garcia, Sanson a les capacités pour évoluer dans la ligne de trois. Néanmoins, la résurrection de Lucas Ocampos à gauche peut faire changer d'avis le technicien. Mais où placer le natif de Saint-Doulchard ? Dans l'axe et à droite, Dimitri Payet et Florian Thauvin sont actuellement intouchables. Alors pourquoi pas un cran plus bas où beaucoup d'observateurs aimeraient le voir plus souvent ? Comme eux, il se verrait plutôt aux côtés de Luiz Gustavo dans la paire de milieux défensifs.

Pas assez agressif défensivement pour le staff

«Son poste, c'est dans le coeur du jeu. Mais je ne me fais pas de souci pour lui, pour moi il est tout proche de ce qui se fait de mieux au poste de numéro 8» , assure Rolland Courbis, qui a été son entraîneur à Montpellier, dans les colonnes de L'Equipe. Problème, le staff marseillais estime qu'il manque d'agressivité en défense pour évoluer actuellement à ce poste, d'après le journal.

Le joueur passé par Le Mans devra donc muscler son jeu s'il souhaite évoluer dans une position qui lui convient mieux durant la suite de la saison. Avec son coffre et sa technique, il a tout de même de sérieux atouts pour former un beau duo avec Luiz Gustavo. La suspension du Brésilien, après son expulsion à Nice (4-2), devrait permettre à Sanson d'avoir une chance à saisir à ce poste après la trêve internationale. Et avec la montée en puissance de Franck Zambo Anguissa, il ne faut pas traîner.

Pour vous, quel serait le meilleur poste pour Sanson ? Doit-il être titulaire ?