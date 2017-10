Nantes : un ratio impressionnant, Lineker sous le charme... Ranieri et les Canaris, une affaire qui marche !

Grâce à sa solidité défensive, le FC Nantes version Claudio Ranieri signe un très bon début de saison, comme en atteste sa 4e place en Ligue 1 après huit journées. En Angleterre, le consultant Gary Lineker va même jusqu'à comparer le parcours du FCN à celui de Leicester en 2016 !

Claudio Ranieri a réussi ses débuts à Nantes.

Lorsque Sergio Conceição a claqué la porte en juin dernier, le président du FC Nantes, Waldemar Kita, n'imaginait sans doute pas voir son équipe aussi bien placée quelques mois plus tard sous les ordres de son successeur, Claudio Ranieri.

Après 8 journées de Ligue 1, les Canaris occupent en effet la 4e place du classement avec 16 points au compteur, soit leur meilleur total à ce stade de la saison depuis 1998-1999 ! Portés par l'aura de leur coach, les Nantais version Ranieri font parler d'eux jusqu'en dehors des frontières.

Gary Lineker sent un coup à la Leicester

Lundi soir, outre-Manche, le consultant Gary Lineker s'est même demandé si le technicien italien n'était pas en mesure de refaire le coup réalisé en 2016 lorsqu'il a conduit Leicester au titre de champion d'Angleterre à la surprise générale ! «Formidable de voir Ranieri réussir aussi bien à Nantes. Ne pourrait-il pas le faire à nouveau ?», a-t-il lancé sur Twitter. Bon, cette fois, aucune chance de voir «Le Bricoleur» réaliser un coup de cette envergure, mais décrocher une qualification européenne représenterait déjà une belle performance pour un groupe sans grande tête d'affiche à part son entraîneur.

Tout n'avait pourtant pas très bien commencé avec 2 défaites pour débuter et un mercato qui avait laissé Ranieri sur sa faim. Mais le Transalpin a appliqué sa recette habituelle aux Canaris, basée sur la solidité défensive et une rigueur de tous les instants comme en attestent les 5 petits buts encaissés et le statut de 2e meilleure défense du championnat.

Chaque but rapporte 2,7 points, personne ne fait aussi bien !

«On est solides, on ne prend pas de but et cette quatrième place reflète quand même quelque chose, même si on sait que des matchs compliqués vont arriver», soulignait le milieu de terrain Valentin Rongier après la victoire face à Metz (1-0) samedi. Bon, forcément, cela n'est pas très spectaculaire (seulement 6 buts marqués soit moins d'un but par match en moyenne), mais en Europe personne n'affiche un meilleur ratio de points par but marqué que les Nantais cette saison (2,7) !

Le FCN va tout de même devoir commencer à se méfier car les deux derniers succès ont été acquis dans la douleur contre Strasbourg (2-1) et Metz et ils tiennent, en plus de la solidité défensive, à une bonne dose de chance. Et puis même Ranieri a reproché à ses troupes leur style «trop italien» , réclamant un côté «un peu plus brésilien, avec plus de folie», dixit le milieu de terrain Adrien Thomasson. Pour continuer sur leur lancée, même s'ils ne possèdent pas un effectif exceptionnel, les Canaris vont donc devoir apprendre à élargir leur panoplie au cours des prochaines semaines.

