PSG : quelle place pour Di Maria ?

Numéro quatre, voire cinq, dans la hiérarchie des attaquants au Paris Saint-Germain, Angel Di Maria a aussi vu apparaître une nouvelle concurrence au milieu de terrain, où il peut également évoluer. Pour le moment, l'Argentin est l'un des grands perdants du début de saison.

Di Maria est un remplaçant cette saison au PSG

Revenu en grâce au Paris Saint-Germain lors de la seconde partie de la saison 2016-2017, Angel Di Maria (29 ans) vit un début d'exercice bien plus compliqué. Avec les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé, l'Argentin a rapidement compris cet été qu'il devra se contenter d'un rôle de remplaçant au sein de l'attaque parisienne. Cependant, une autre option se dessinait pour l'ancien Madrilène.

Draxler le concurrence aussi au milieu

«Emery compte sur lui et imagine l'utiliser aussi en milieu de terrain» , a confié l'un de ses amis au quotidien Le Parisien. Faire évoluer Di Maria au poste de milieu relayeur dans le 4-3-3 est en effet une idée intéressante puisqu'il s'était distingué à ce poste au Real Madrid. Problème, «El Fideo» voit surgir la concurrence de Julian Draxler à ce poste également.

Plutôt décevant en position de meneur de jeu dans le 4-2-3-1 parfois utilisé par Emery cette saison, l'Allemand s'est montré à son avantage un cran plus bas contre Bordeaux (6-2) samedi. Auteur d'un match plein et récompensé par un but sublime, Draxler a sans doute convaincu son entraîneur d'en faire, pour le moment, son premier choix en cas d'absence dans le trio Rabiot-Motta-Verratti. Pas vraiment une bonne nouvelle pour Di Maria...

Paris voudra vendre en janvier

Le natif de Rosario n'apprécie pas son statut de remplaçant et ne manque jamais une occasion de le montrer. Il est d'ailleurs rentré tête basse aux vestiaires après le coup de sifflet final et ses 29 petites minutes passées sur la pelouse contre les Girondins. De retour de blessure depuis peu et seulement entré en jeu lors des deux derniers matchs, Di Maria a encore le temps d'inverser la tendance. Mais pas trop non plus. A trois mois du mercato hivernal, l'Argentin serait bien inspiré de retrouver rapidement son meilleur niveau.

«Angel est bien à Paris mais il n'a pas oublié que le club a voulu se séparer de lui aussi» , rappelle son ami. L'été dernier, le PSG était prêt à s'en séparer si le FC Barcelone avait formulé une offre plus convaincante (45 M€ + 5 M€ de bonus). Vendre fait toujours partie des projets des dirigeants parisiens pour équilibrer les achats de cet été dans le cadre du fair-play financier. Di Maria sera-t-il la principale victime ?

