Ligue 1 : Amiens charge les ultras lillois, le LOSC exige des réponses... Retour sur l'accident d'Amiens-Lille

Samedi, une barrière de la tribune des visiteurs du Stade de la Licorne a cédé à l'occasion du match de Ligue 1 entre Amiens et Lille. Alors que le dernier bilan annonce 29 blessés, dont 5 graves, les deux clubs se disputent concernant les causes de cet accident.

Les images terribles d'Amiens-Lille.

C'est malheureusement l'image marquante de cette 8e journée de Ligue 1. A l'occasion du match entre Amiens et Lille au Stade de la Licorne samedi, Fodé Ballo-Touré a ouvert le score pour les Dogues à la 15e minute de jeu. Heureux, les joueurs lillois vont fêter ce but devant leurs supporters quand une barrière de la tribune cède, entraînant la chute de plusieurs fans nordistes.

Dans le calme et grâce à une situation très bien gérée par les différents intervenants (CRS, médecins), les blessés ont été rapidement évacués alors que les autres supporters lillois ont eu un comportement exemplaire en restant dans la tribune. Au final, 29 blessés, dont 5 graves, ont été dénombrés dans cet accident.

La sortie très maladroite du président d'Amiens...

Dans cette soirée noire, un homme a brillé par sa maladresse : le président d'Amiens Bernard Joannin. Devant les médias juste après l'interruption définitive de cette rencontre, le dirigeant amiénois a chargé les ultras lillois. «Le foot doit être une fête et les services de police nous avaient prévenus que 200 ultras très énervés étaient dans le parcage réservé aux Lillois, et ils se sont lancés de façon désordonnée – plus de 500 personnes - sur cette barrière qui était en parfait état, la commission jugera. Mais imaginez 500 personnes qui voulaient pénétrer sur le terrain», a lancé Joannin.

Tout d'abord, les fans lillois ne voulaient pas pénétrer sur le terrain, mais fêtaient le but de leur équipe... Ensuite, cette déclaration n'a pas lieu d'être juste après un tel accident. Par décence et respect, Joannin aurait dû penser aux victimes et attendre l'enquête de la justice et de la LFP pour défendre les intérêts de son club. Car bien évidemment, une investigation a été ouverte pour «blessures involontaires» par le parquet d'Amiens.

Le LOSC exige des réponses

Après cette sortie très maladroite de Joannin, le directeur général du LOSC Marc Ingla a logiquement vu rouge et l'a chargé dans un communiqué officiel. «On pense très fort et prioritairement à nos supporters. Le LOSC a le droit de s'interroger sur les conditions d'accueil et sécurité proposées pour nos supporters par le club et le Stade d'Amiens. Le LOSC souhaite que les responsabilités de cet accident soient rapidement identifiées, pour ses supporters et les victimes afin que cela ne puisse jamais se reproduire. Les déclarations du président d'Amiens semblent irresponsables et indignes dans ce contexte dramatique. On souhaite que le LFP identifie les responsabilités, nos supporters sont irréprochables et le football professionnel demande la meilleure organisation», a lancé le dirigeant nordiste sur Twitter.

Choqué par cet accident, le propriétaire Gerard Lopez a décidé de faire le déplacement ce dimanche pour venir au chevet des fans blessés. Selon la radio RMC, les nouvelles sont bonnes parmi les personnes touchées puisqu'aucun pronostic vital n'est engagé. Et le sport dans tout ça ? La LFP doit se réunir pour savoir si ce match va être rejoué, mais dans un cas comme celui-ci, ce n'est pas automatique. De toute façon, le foot paraît bien dérisoire après un tel événement.

Les images de l'accident à Amiens

