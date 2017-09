Les 12 infos à savoir sur la journée : des images terribles à Amiens, le beau geste des Lillois, le bon coup de Nantes...

Des images terribles à Amiens, le beau geste des joueurs de Lille, le bon coup de Nantes, Caen surprend Rennes, De Bruyne porte City et plombe Chelsea, la démonstration du PSG, un sketch à Rennes... Découvrez les faits marquants des matchs de samedi en Ligue 1 et en Europe.

Des images terribles à Amiens...

Les résultats en Ligue 1 (cliquez sur le score pour lire la brève ou l'article sur le match) : Monaco 1-1 Montpellier (vendredi), Paris SG 6-2 Bordeaux, Amiens 0-1 Lille (arrêté), Dijon 1-1 Strasbourg, Guingamp 1-1 Toulouse, Nantes 1-0 Metz, Rennes 0-1 Caen.

Les principaux résultats en Europe : Chelsea 0-1 Manchester City, Huddersfield 0-4 Tottenham, Manchester United 4-0 Crystal Palace (Premier League), Augsbourg 1-2 Dortmund (Bundesliga), Leganés 0-0 Atletico Madrid (Liga).

+ Retrouvez sur Maxifoot les résultats, les buteurs, le classement et le calendrier de Ligue 1.

1. La barrière de la tribune des visiteurs a cédé à Amiens. Terribles images ce samedi en Ligue 1. Lors du match entre Amiens et Lille au Stade de la Licorne, le club nordiste a ouvert le score à la 15e minute par Ballo-Touré. Malheureusement, alors que les supporters des Dogues fêtaient ce but, une barrière de la tribune des visiteurs a cédé et de nombreux fans lillois sont tombés. Le match a été logiquement arrêté et 29 blessés, dont 6 graves, ont été évacués. Le foot paraît dérisoire face à un tel événement.

2. Les Lillois viennent soutenir leurs supporters. Dans cette mauvaise soirée pour les supporters lillois, une belle image donne tout de même des frissons. Après l'interruption définitive de ce match, les joueurs du LOSC et l'entraîneur Marcelo Bielsa sont venus saluer les fans toujours présents dans l'enceinte d'Amiens. Les chants des Dogues pour donner du courage aux blessés.

3. Le bon coup de Nantes, les malheurs de Roux. Scénario incroyable lors de la victoire de Nantes face à Metz (1-0). Dès le début de la partie, les Canaris ont réussi à faire la différence avec un but signé Sala (3e). En souffrance en seconde période malgré l'expulsion d'Assou-Ekotto, les Nantais ont concédé un penalty au bout du temps additionnel. Après un premier penalty réussi mais à retirer à cause d'un Messin entré dans la surface trop tôt, Roux a totalement raté sa tentative ! Incroyable ! Mais peu importe pour Nantes, qui réalise une superbe opération en grimpant provisoirement à la 3e place.

4. Caen continue de surprendre ! En déplacement à Rennes, Caen a également effectué une belle opération en s'imposant (1-0) grâce à un but contre son camp de Bensebaini (35e). Cependant, cette réalisation n'était pas valable en raison d'une main de Santini sur cette action... Malgré tout, les Normands confirment leur bon début de saison en montant à la 4e position.

5. De Bruyne porte City et plombe Chelsea ! Quel début de saison pour De Bruyne ! Encensé par son entraîneur Pep Guardiola depuis des semaines, le Belge s'est montré à la hauteur de la confiance de son coach en offrant la victoire à Manchester City lors du choc de Premier League face à Chelsea (1-0). D'une frappe puissante, De Bruyne (67e) a débloqué le match et a permis aux Citizens de retrouver la tête de la Premier League, à égalité avec Manchester United qui s'est imposé face à Crystal Palace (4-0).

6. La démonstration du PSG ! En début de soirée, le Paris Saint-Germain a véritablement écrasé Bordeaux (6-2) au Parc des Princes ! Invaincus avant ce match, les Girondins ont été surclassés par des Parisiens inspirés avec un trio Neymar, Draxler et Mbappé exceptionnel. Trois jours après la belle victoire face au Bayern Munich (3-0) en Ligue des Champions, le PSG confirme. Pour lire l'analyse complète de la partie, c'est ici.

7. Dijon va nourrir de gros regrets. Globalement dominateur, Dijon a été pourtant accroché par Strasbourg (1-1). Avec plusieurs occasions ratées, les Dijonnais pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Kwon (79e). Mais après l'expulsion de Yambéré, les Alsaciens sont revenus grâce à Terrier (90+2e) après une incompréhension entre Reynet et Djilobodji. Cruel pour le DFCO, englué à la 17e place.

8. Toulouse s'est arraché contre Guingamp. Pascal Dupraz attendait une réaction de ses hommes après le non match à Marseille (0-2). Elle a partiellement eu lieu avec ce nul obtenu par Toulouse à Guingamp (1-1). Pourtant menés au score sur un but de Thuram (2e), les Toulousains se sont réveillés avec l'égalisation de Somalia (41e). Sans être brillant, le TFC a eu le mérite de se battre en imposant un gros combat physique aux Bretons.

9. Ça plane toujours pour Kane ! Quel rythme pour l'avant-centre anglais ! En inscrivant un doublé pour Tottenham face à Huddersfield (4-0) en Premier League, Kane a encore porté son équipe et reste désormais sur 11 buts sur les 6 derniers matchs disputés toutes compétitions confondues. Muet au mois d'Août, le buteur des Spurs s'impose bel et bien comme l'une des références mondiales à son poste.

10. Incroyable sketch à Rennes. L'arbitre Anthony Delerue a eu une soirée très difficile à Rennes. Alors que le but de Caen a été entaché d'une main de Santini, l'homme en noir s'est distingué en accordant un but, après une information reçue dans l'oreillette, aux Rennais sur un corner pourtant dégagé sur sa ligne par Vercoutre... Finalement, après un imbroglio de quelques secondes, Monsieur Delerue a annulé ce but puisque la Goal Line Technology ne s'était pas déclenchée. Quel sketch !

11. Le leader Dortmund tient le rythme. C'est une occasion en or de faire le trou pour Dortmund. Avec le début de saison mitigé du Bayern Munich, le Borussia caracole en tête de la Bundesliga après son succès face à Augsbourg (2-1) grâce à Yarmolenko (4e) et Kagawa (23e). Si Aubameyang a raté un penalty en tenant une panenka, le BvB a assuré l'essentiel et compte provisoirement 6 points d'avance sur le Bayern, 3e.

12. La volée magnifique de Draxler ! Le Paris Saint-Germain a déroulé face à Bordeaux (6-2) avec notamment un Draxler impressionnant. En fin de première période, le club de la capitale a marqué un but sublime. A la 45e minute, l'Allemand a récupéré un ballon dans son camp, avant de remonter le terrain pour servir Mbappé. D'un centre parfait, le Français a retrouvé dans la surface son partenaire, qui a trompé Benoît Costil d'une volée magnifique du pied gauche. Quelle inspiration !

L'image de la soirée avec la chute des supporters lillois (Amiens - Lille)



La joie collective des Parisiens (PSG 6-2 Bordeaux)



La rage de Sala, auteur du but de la victoire (Nantes 1-0 Metz)



Bensebaini a marqué contre son camp pour la plus grande joie de Santini (Rennes 0-1 Caen)



Kwon pensait donner la victoire à Dijon, mais Terrier a égalisé (Dijon 1-1 Strasbourg)



Imbula a tout donné pour le TFC (Guingamp 1-1 Toulouse)



Les Red Devils de Mata ont déroulé (Manchester United 4-0 Crystal Palace)



Yarmolenko et le BvB continuent d'impressionner (Augsbourg 1-2 Dortmund)