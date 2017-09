PSG : l'effroyable Mbappé a encore mis tout le monde d'accord !

Même sans marquer, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé a livré une performance XXL lors de la démonstration face au Bayern Munich (3-0) mercredi en Ligue des Champions. Confirmant ses performances de la saison passée, l'ancien Monégasque continue d'impressionner.

Kylian Mbappé a brillé face au Bayern Munich.

«Kylian Mbappé est la prochaine superstar mondiale. Effroyablement bon.» Légende du football anglais, l'ex-attaquant Gary Lineker n'a pas fait dans la mesure pour commenter la performance réalisée par Kylian Mbappé face au Bayern Munich (3-0) mercredi pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Champions.

Même sans marquer, l'international français a impressionné avec un match complet face à l'ogre allemand. Passeur décisif sur la réalisation d'Edinson Cavani et à l'origine du 3e but de son équipe, Mbappé a fait vivre un véritable calvaire aux Bavarois.

Ancelotti et Neymar s'enflamment pour Mbappé

Nommé homme du match et noté 9/10 par la rédaction de Maxifoot (voir Débrief et Notes), le Parisien a été un poison pour la défense munichoise en humiliant notamment David Alaba, une référence mondiale à son poste, sur l'action entraînant le dernier but du PSG. «Arrêter Mbappé, oui, c'est difficile, comme Neymar : quand ils ont l'espace pour montrer leurs qualités, c'est beaucoup plus difficile de les contrôler», a estimé l'entraîneur du Bayern Carlo Ancelotti devant les médias.

Alors que ses adversaires le connaissent désormais, Mbappé parvient tout de même à briller et sa performance face au Bayern aura bel et bien confirmé qu'il n'est pas une étoile filante. Même Neymar est tombé sous le charme de son partenaire. «Mbappé, j'ai l'impression qu'il a déjà 30 ans. Il est tellement mature et tellement complet. C'est un privilège pour moi de jouer avec lui. C'est un joueur qui va donner beaucoup de fil à retordre devant et qui va se mêler à la lutte pour le Ballon d'Or», a assuré le Brésilien au micro d'Esporte Interativo.

Une maturité impressionnante...

Car c'est peut-être ça le plus impressionnant, Mbappé n'a que 18 ans ! Et malgré son jeune âge, le natif de Bondy affiche une maturité assez incroyable. Mécontent à sa sortie à la 79e minute malgré l'ovation du public du Parc des Princes, le Tricolore a rapidement digéré sa déception avec une déclaration qui prouve encore une fois l'intelligence de ce jeune homme.

«Pas content de sortir ? Mais qui est content de sortir ? Il faut retourner la question, a répondu Mbappé pour Canal+. Ça fait partie du métier de coach. Il faut savoir gérer le temps de jeu de tout le monde. Il y a des grands joueurs comme Angel (Di Maria, ndlr) qui avait besoin de jouer. Je n'ai jamais aimé sortir, je ne vais pas dire que ça va commencer. Ce n'est pas grave. L'important c'est l'équipe, mon cas personnel passe après.» Talentueux, mature, intelligent et collectif, Mbappé a tout pour devenir «la prochaine superstar mondiale».

Que pensez-vous de la performance de Kylian Mbappé ? Le Parisien peut-il devenir le meilleur joueur du monde ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...