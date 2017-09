Arsenal : Lacazette entre déjà dans l'histoire des Gunners !

A l'occasion de la 6e journée de Premier League, Arsenal s'est imposé face à West Bromwich Albion (2-0) ce lundi grâce à un doublé d'Alexandre Lacazette. Le Français devient ainsi le premier Gunner à marquer lors de ses trois premiers matchs à domicile depuis 1988 !

Lacazette réalise un bon début de saison à Arsenal.

Réputé prudent sur le marché des transferts, le manager d'Arsenal Arsène Wenger ne doit pas regretter d'avoir misé 60 M€ (bonus compris) sur Alexandre Lacazette. Semaine après semaine, l'attaquant de 26 ans prouve qu'il a les qualités pour s'imposer chez un cador.

A commencer par sa redoutable efficacité ! Ce lundi soir, l'ancien Lyonnais a inscrit un doublé pour permettre aux Gunners de battre West Bromwich Albion (2-0) lors de la 6e journée de Premier League.

La belle stat de Lacazette

Un premier but de la tête (20e), en renard des surfaces. Le deuxième sur penalty (67e), une de ses spécialités. A noter que le Français est l'auteur du 100e penalty du club londonien en championnat. Mais ce n'est pas la statistique la plus importante. Avec ses deux nouvelles réalisations, Lacazette devient surtout le premier joueur de l'histoire des Gunners à marquer lors de ses trois premiers matchs à domicile depuis Brian Marwood en 1988 !

Une grosse marge de progression...

Autrement dit, l'international tricolore entre dans l'histoire d'Arsenal et séduit encore un peu plus les supporters. Et ce n'est peut-être qu'un début. Comme le dit Wenger, Lacazette ne parvient pas encore à gérer l'intensité du championnat anglais pendant 90 minutes. On peut donc penser que lorsqu'il sera complètement adapté, le joueur formé à l'OL deviendra encore plus efficace. Malheureusement pour son concurrent Olivier Giroud…

