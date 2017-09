Journal des Transferts : Paris pourrait refaire une Verratti, Monaco a encore repéré une pépite, les soldes d'hiver au Barça... Pierre-Damien Lacourte - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 23/09/2017 à 11h57 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Paris pourrait refaire une Verratti, Monaco a repéré une nouvelle pépite, les soldes d'hiver au Barça, le Real a désigné son futur gardien, un gros morceau pour l'Atletico… Voici le Top 5 des gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces derniers jours. Le jeune milieu italien Nicolo Barella a tapé dans l'oeil du PSG. Pour suivre au plus près les transferts, Maxifoot vous propose chaque samedi le Journal des Transferts de la semaine avec un point complet sur les dernières infos transferts. Même hors période de mercato, les clubs s'activent ! Pour toujours plus d'informations sur les transferts, n'oubliez pas de lire les brèves du jour et les articles d'actualité, complémentaires du JdT. Le TOP 5 des dossiers de la semaine qu'il ne fallait pas rater 1 – Paris pourrait refaire un coup à la Verratti Toujours à la recherche de jeunes joueurs prometteurs, le Paris Saint-Germain serait séduit par le milieu relayeur de Cagliari, Nicolo Barella (20 ans). La presse italienne annonce que le club de la capitale a déjà supervisé le jeune joueur transalpin à plusieurs reprises. Sous contrat jusqu'en 2021, Barella intéresse aussi la Juventus Turin et l'Inter Milan. Un peu à l'image de Marco Verratti, que le PSG était allé dénicher à Pescara en 2012 au nez et à la barbe des cadors de Serie A. 2 – Monaco a repéré une nouvelle pépite Auteur de débuts très remarqués en Italie, Pietro Pellegri (16 ans, 2 matchs et 2 buts en Serie A cette saison) attise les convoitises. Selon TMW, l'AS Monaco a supervisé l'attaquant du Genoa face au Chievo Vérone (1-1) mercredi dernier. Des émissaires d'Arsenal étaient également présents. Le Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester United, le Milan AC et la Roma surveillent aussi le natif de Gênes depuis quelques mois. Plus jeune joueur de Serie A à 15 ans et 9 mois, Pellegri était devenu le troisième plus jeune buteur du championnat italien en mai dernier face à l'AS Rome, avant de se faire encore remarquer avec un doublé contre la Lazio Rome (2-3) dimanche dernier. Trois buts en cinq apparitions depuis le début de sa carrière, pas mal pour un joueur de 16 ans... 3 – Les soldes d'hiver au Barça Alors qu'il a laissé ses supporters sur leur faim cet été, le FC Barcelone compte bien se rattraper en janvier sur le marché des transferts. Et avant d'accueillir de nouvelles têtes - le nom de Leon Goretzka (Schalke 04) circule notamment - le club catalan a l'intention de se séparer de plusieurs éléments afin de dégager des fonds. Les milieux de terrain Arda Turan (30 ans), André Gomes (24 ans) et Rafinha (24 ans) ne seront pas retenus en cas d'offre intéressante. Autrement dit, il y aura de bonnes affaires à réaliser cet hiver au Barça ! 4 – Le Real Madrid a désigné son futur gardien S'il garde pour le moment la confiance de Zinedine Zidane, Keylor Navas pourrait bien voir débarquer un sérieux concurrent au cours du prochain mercato estival. D'après Marca, le Real Madrid aurait en effet déjà désigné son futur gardien. Il s'agit de Kepa (22 ans). Le dernier rempart de l'Athletic Bilbao, en fin de contrat en juin prochain, a reçu de ses dirigeants une offre pour prolonger, avec au passage une clause libératoire fixée à 65 millions d'euros. Problème pour la formation basque, Kepa ne l'a toujours pas acceptée et hésiterait aujourd'hui à rempiler avec l'Athletic. Nul doute que l'intérêt très fort du Real à son sujet y est pour quelque chose... 5 - Un gros morceau pour l'Atletico L'attaquant de Chelsea Diego Costa (28 ans) retourne enfin à l'Atletico Madrid ! Le club madrilène a officialisé cette semaine, après plusieurs mois de négociations, un accord de principe avec la formation anglaise pour le transfert de l'international espagnol. Les Colchoneros ont déboursé 55 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de bonus éventuels, pour s'attacher les services de Diego Costa, qui a signé jusqu'en juin 2021. En raison de l'interdiction de recrutement des Rojiblancos, le buteur ne pourra pas évoluer avec l'équipe avant janvier 2018.. De quoi se préparer au mieux physiquement. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 23 septembre à 12h C'est officiel : - Le gardien Danijel Subasic a prolongé jusqu'en 2020 à Monaco.

- Le défenseur Andrea Raggi a prolongé jusqu'en 2019 à Monaco.

- Le latéral gauche Lucas Lima a prolongé jusqu'en 2022 à Nantes.

- Karim Benzema a prolongé jusqu'en 2021 au Real Madrid.

- Zinedine Zidane a bien prolongé jusqu'en 2020 au Real Madrid.

- Andries Jonker a été viré de son poste d'entraîneur de Wolfsbourg.

- René Weiler n'est plus l'entraîneur d'Anderlecht. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Barré par Alphonse Areola actuellement, le portier parisien Kevin Trapp intéresserait toujours le Borussia Dortmund.

- L'attaquant brésilien Malcom devrait rapidement prolonger à Bordeaux.

- Parti à la Roma cet été, Maxime Gonalons se verrait bien revenir à Lyon un jour. A l'étranger : - Manchester United pourrait revenir à la charge en janvier pour l'attaquant de l'Atletico Madrid Antoine Griezmann.

- Le FC Valence aurait déjà l'intention de lever l'option d'achat (25 millions d'euros) de Geoffrey Kondogbia, prêté par l'Inter Milan.

- Claude Puel et Christophe Galtier ont postulé pour succéder à René Weiler sur le banc d'Anderlecht.

- Kevin De Bruyne pourrait prolonger à Manchester City jusqu'en 2021 avec un nouveau salaire de 14 millions d'euros par an.

- Sergio Ramos devrait prolonger jusqu'en 2021 au Real Madrid.

- En fin de contrat en juin prochain, Marouane Fellaini ne s'est toujours pas entendu avec Manchester United pour prolonger.

- Leonardo devrait être nommé entraîneur du club turc d'Antalyaspor. A samedi prochain pour un nouveau JdT de la semaine !





