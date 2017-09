Atletico : Griezmann, Gameiro, Vietto, Torres, Correa... Qui va partir pour faire une place à Diego Costa ? Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 22/09/2017 à 15h15 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'arrivée de Diego Costa à l'Atletico Madrid devrait provoquer au moins un départ en janvier. Alors que la presse espagnole évoque les noms de Gameiro et Vietto, une rumeur annonce la possible vente de Griezmann dès cet hiver. Griezmann et Koke face à l'AS Rome (0-0) en Ligue des Champions Le feuilleton s'est terminé jeudi. Après plusieurs mois d'attente, l'Atletico Madrid a annoncé le retour de Diego Costa suite à un accord trouvé avec Chelsea. Un montant de 55 millions d'euros, plus 10 millions de bonus, est évoqué. Une arrivée qui ouvre un débat concernant l'attaque des Colchoneros. Car devant, il y a embouteillage. Antoine Griezmann (26 ans), Fernando Torres (33 ans), Kevin Gameiro (30 ans), Angel Correa (22 ans), Luciano Vietto (23 ans)... Ils sont déjà cinq à se battre pour deux places dans le onze de départ de Diego Simeone. Avec l'arrivée d'un sixième larron, qui débarque pour être titulaire, le club de la capitale espagnole devra faire de la place cet hiver. Au moins un départ est donc à prévoir. Vietto et Gameiro en danger Ce vendredi, le quotidien espagnol Marca annonce que deux joueurs sont principalement menacés. Le premier est Vietto. Annoncé dans le viseur de l'AS Monaco cet été, l'attaquant argentin n'était pas certain de rester durant l'intersaison. Il est finalement là et il est le 3e joueur le plus utilisé mais son compteur reste bloqué à 0 but et Simeone n'est toujours pas totalement convaincu. Le second est Gameiro. Après une première saison satisfaisante avec 16 buts, le Français n'a joué que 18 minutes depuis le début de l'exercice 2017-2018. Rappelons néanmoins qu'il a subi une légère intervention chirurgicale au niveau du pubis durant l'été. Simeone ne lui a cependant pas offert de temps de jeu lors des deux derniers matchs. Alors que Correa est le meilleur buteur du club avec 3 buts, et que Torres parait intouchable, les deux joueurs ont donc un peu plus de trois mois pour convaincre. La rumeur Griezmann A moins qu'un autre départ ne soit déjà programmé. En effet, une rumeur ce vendredi annonce une possible vente dès janvier de Griezmann. L'information est à prendre avec des pincettes et nous vient du Irish Independent. Selon le quotidien irlandais, les Colchoneros n'auraient pas hésité à mettre le paquet pour Diego Costa car ils seraient certains de vendre le Français très cher à Manchester United lors du prochain mercato. Rappelons que Griezmann était tout proche de MU cet été mais qu'il avait finalement décidé de rester suite à l'interdiction de recrutement infligée à l'Atletico. Pour étayer cette hypothèse, le journal rappelle que Manchester United n'a pas encore attribué le numéro 7 de Griezmann, son chiffre fétiche. Précisons toutefois qu'un transfert dès cet hiver priverait l'ancien joueur de la Real Sociedad de Ligue des Champions avec les Red Devils puisqu'il a déjà pris part à la compétition cette saison. Pas sûr également que Simeone soit d'accord pour laisser partir un tel élément en cours de saison. Selon vous, quel joueur devrait partir de l'Atletico en janvier ? Seriez-vous séduit par une attaque Griezmann-Costa ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





