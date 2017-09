Transfert : Diego Costa va retourner à l'Atletico ! (officiel)

Comme attendu depuis plusieurs mois, l'attaquant de Chelsea Diego Costa va retourner à l'Atletico Madrid. Le club espagnol a annoncé officiellement ce jeudi un accord de principe avec la formation anglaise pour le transfert de l'international ibérique.

Diego Costa revient à l'Atletico Madrid.

Voici un transfert qui était attendu depuis plusieurs mois ! Malgré une saison 2016-2017 remarquable à Chelsea avec 27 buts inscrits toutes compétitions confondues, l'attaquant Diego Costa a été poussé dehors par le club londonien en raison de ses relations conflictuelles avec son entraîneur Antonio Conte. Souhaitant retourner à l'Atletico Madrid, l'avant-centre de 28 ans a été entendu.

Un accord de principe officialisé !

En effet, au terme d'un long feuilleton qui aura duré tout l'été et après des rumeurs de plus en plus persistantes ces derniers jours, la formation ibérique a officialisé dans un communiqué un accord de principe avec le champion d'Angleterre en titre pour le transfert de Costa. Pour valider cette opération, l'avant-centre doit encore passer sa visite médicale et signer son contrat avec les Colchoneros dans les jours à venir.

Si les détails de cette transaction n'ont pas été communiqués, l'Atletico va débourser 55 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de bonus éventuels, pour s'attacher les services de Costa, qui va signer un bail jusqu'en juin 2021, selon les informations du quotidien ibérique Marca. En raison de l'interdiction de recrutement des Rojiblancos, le buteur ne pourra pas évoluer avec l'équipe avant janvier.

Griezmann - Costa, ça fait saliver...

Future recrue la plus chère de l'histoire de l'Atletico, Costa représente un gros coup pour les Rojiblancos. Alors qu'Antoine Griezmann a décidé de rester à Madrid lors du dernier mercato d'été, le duo entre les deux hommes s'annonce particulièrement prometteur. Avec en plus l'arrivée de Vitolo à partir de janvier (qui a été prêté à Las Palmas en attendant la fin de la sanction de la FIFA), les hommes de Diego Simeone seront à surveiller sur la seconde partie de la saison...

