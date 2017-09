PSG : non, Neymar n'est pas un enfant de choeur... Romain Rigaux - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 20/09/2017 à 12h08 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Pointé du doigt pour l'épisode du penalty avec Edinson Cavani lors de PSG-Lyon (2-0), Neymar a montré à la France son véritable caractère. Car l'attaquant brésilien a une forte personnalité qui l'a fait déraper plusieurs fois par le passé. Neymar, une star avec son fort ego Arrivé au Paris Saint-Germain cet été avec l'étiquette de la nouvelle star de la Ligue 1, accompagnée de celle du joueur le plus cher de l'histoire du football (222 M€), Neymar (25 ans) a rapidement été placé sur un piédestal. Mais certains découvrent depuis quelques jours derrière ce sourire enjôleur la face cachée d'un joueur dont le caractère peut faire des étincelles. Il n'est pas question de remettre en cause le talent de Neymar, actuellement l'un des meilleurs joueurs au monde et qui fait passer le Paris SG dans une autre dimension, tant sportivement que financièrement. Mais, et ce n'est pas une surprise pour les suiveurs du Brésilien, l'ancien Barcelonais est capable de perdre ses nerfs, comme dimanche face à Lyon (2-0). Quand Neymar fait virer son entraîneur... Ce fameux épisode du penalty entre Neymar et Edinson Cavani n'est pas le premier du genre. En septembre 2010, lors d'un match entre Santos et Goianiense, son entraîneur Dorival Junior avait décidé de ne pas lui faire tirer un penalty. L'Auriverde avait alors piqué une colère, insultant même son entraîneur, et de fortes tensions étaient apparues au sein du club brésilien. Résultat, elles déboucheront sur le départ du coach moins d'une semaine plus tard. A l'époque, il n'avait que 18 ans. Trois ans plus tard, il mettra son ego de côté en rejoignant le FC Barcelone. Il annoncera alors vouloir se mettre au service de Lionel Messi alors qu'il arrivait avec le statut de véritable star au Brésil. Cela ne l'empêchera pas de montrer ensuite un caractère pas toujours apprécié de tous sur les terrains. Entre chambrages et coups de colère, Neymar ne s'est pas fait que des amis en Espagne. Des épisodes mouvementés au Barça En avril 2016 notamment, Neymar se fait remarquer en donnant une claque à Antonio Barragán qui fêtait la victoire du FC Valence (2-1). Le ton montera dans le tunnel menant aux vestiaires et le Brésilien jettera une bouteille sur son adversaire. Une brouille avait déjà eu lieu entre les deux hommes en Coupe du Roi et l'Auriverde lui avant lancé : «Tais-toi, je gagne dix fois plus que toi» . Dans ce même match contre Valence, il avait aussi insulté son coéquipier Jordi Alba qui l'avait oublié sur une action. On se souvient aussi de sa menace après une remarque de l'adjoint de Luis Enrique, Carlos Unzué : «Si tu continues comme ça, tu vas finir comme Ronaldinho», lui avait-il lancé. «S'il reste, je pars», avait alors menacé le Brésilien dans le vestiaire. Finalement, les deux sont partis... Et avant de partir, il en vient aux mains avec Nelson Semedo durant un entraînement avant de quitter la séance en balançant sa chasuble. Encore plus récemment, le 12 septembre dernier lors de Celtic-PSG en Ligue des Champions, il a refait parler de lui après avoir chambré Anthony Ralston en lui rappelant le score. Mais le défenseur écossais l'avait aussi un peu cherché... Neymar vient pour être LA star du PSG Oui, Neymar a un ego très fort. Et c'est souvent le lot des stars. Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic ne se gênent pas pour l'exposer en public, Messi a aussi des exigences même s'il sait rester plus discret devant les caméras. Cela peut diviser mais Neymar est venu à Paris pour devenir la star numéro 1 d'un club et remporter le Ballon d'Or. Et il n'a que faire du passé de Cavani au PSG, joueur avec lequel il n'affiche pas une grande complicité contrairement à Kylian Mbappé. Il pense au présent et au futur. Car la nouvelle star mondiale du PSG, c'est bien Neymar. Appréciez-vous les joueurs à fort caractère ? Un tel comportement peut-il changer votre jugement sur un joueur ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS