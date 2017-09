PSG : Cavani-Neymar, c'était plus tendu qu'ils veulent bien le dire...

Alors qu'Edinson Cavani lui-même et Daniel Alves ont vite calmé le jeu au sujet de tensions entre le premier cité et Neymar, le ton serait bien monté entre l'Uruguayen et le Brésilien dimanche à la suite de la victoire 2-0 contre Lyon. Une bataille d'égos évidemment mais aussi une histoire de gros sous.

Le penalty à l'origine du problème entre Cavani et Neymar.

«Ce sont des choses montées en épingle. Je ne sais pas pourquoi on crée toutes ces histoires. La vérité, c'est que ce sont des choses normales, qui arrivent dans le football.» Pour Edinson Cavani, sa petite brouille avec Neymar dimanche face au Lyon au moment d'un coup franc puis du penalty ne serait qu'une broutille.

Sauf que d'après L'Equipe, l'affaire ne serait pas si anodine que cela. L'Uruguayen, qui a vite regagné les vestiaires au coup de sifflet final, serait ensuite allé demander des explications au Brésilien, lui faisant notamment savoir qu'il n'avait pas apprécié son attitude. Peut-être l'une des raisons de son échec, même si l'exploit d'Anthony Lopes est bien le principal responsable de ce raté.

La prime de meilleur buteur en jeu

Selon le quotidien sportif, Neymar aurait répondu de manière fort peu sympathique à son partenaire. Le ton serait d'ailleurs très vite monté entre les deux hommes et il aurait fallu l'intervention de Marquinhos et Thiago Silva pour ramener le calme dans le vestiaire parisien. En signant à Paris, l'ancien Barcelonais a pour ambition de devenir la star toute puissante du club, et va donc, même peut-être inconsciemment, chercher à tirer toute la couverture à lui. Cavani, lui, s'en fiche un peu du vedettariat. El Matador veut juste marquer, marquer et marquer.

Pas simplement parce qu'il a ça dans le sang. Toujours selon L'Equipe, cette mini-affaire pourrait aussi être le résultat d'une histoire de gros sous. S'il finit meilleur buteur du championnat cette saison, Cavani devrait percevoir une prime d'un million d'euros. On comprend mieux pourquoi il n'a pas envie d'être privé des penalties. Et comme il a peut-être été promis une chose similaire au Brésilien...

