PSG : un penalty fait apparaître des premières tensions entre Neymar et Cavani

Si le Paris Saint-Germain a dominé l'Olympique Lyonnais (2-0) dimanche en Ligue 1, des premières tensions sont apparues entre Neymar et Edinson Cavani. Au moment de tirer un penalty, l'Uruguayen a refusé de laisser cette tentative au Brésilien, visiblement très agacé.

Cavani-Neymar, des premières tensions...

Longtemps bousculé par l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain est tout de même parvenu à s'imposer (2-0) dimanche au Parc des Princes en clôture de la 6e journée de Ligue 1. Et pourtant, l'une des images marquantes de cette partie restera le petit incident entre Neymar et Edinson Cavani au moment du penalty accordé aux Parisiens en seconde période.

Neymar-Cavani ça se tend, Emery va parler

En effet, sur des images captées par Canal +, on voit que Neymar et Cavani ont eu une petite discussion à ce moment-là, l'Uruguayen refusant de laisser tirer le Brésilien, très agacé. Des tensions qui ne sont pas surprenantes puisque le média SFR Sport avait indiqué la semaine dernière que l'ancien joueur du FC Barcelone voulait tirer les penalties pour inscrire un maximum de buts et ainsi rivaliser avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans la course au Ballon d'Or.

De son côté, l'entraîneur parisien Unai Emery a assuré qu'il allait régler ce problème en interne. «Les penalties sont à frapper par quelques joueurs, l'un est Cavani et l'autre est Neymar. Il faut un gentlemen's agreement sur le terrain pour frapper les penalties. Après, on va s'arranger en interne pour les penalties qui arrivent, parce que je crois que les deux sont capables de les tirer, et je veux que les deux alternent dans cet exercice», a commenté le technicien espagnol devant les médias.

Les Parisiens calment le jeu...

Alors que les débuts de la MCN (Mbappé, Cavani, Neymar) étaient quasiment parfaits jusqu'à maintenant, ce petit accrochage a été minimisé par les autres joueurs parisiens. «Ça arrive dans toutes les équipes. Ce sont des joueurs qui veulent marquer des buts. Edi avait marqué (but accordé à Marcelo, ndlr), Neymar voulait marquer. C'était tranquille après dans le vestiaire. Je pense qu'ils vont se mettre d'accord, discuter. Alterner, ce serait bien. Ça va s'arranger entre eux, j'en suis sûr», a assuré Adrien Rabiot.

Nouvelle recrue du PSG, Kylian Mbappé a également calmé le jeu. «J'ai eu un groupe qui vivait vraiment bien l'année dernière donc j'avais quelques appréhensions quand même en venant ici vu que c'est un groupe de stars, mais c'est vraiment un groupe qui vit bien», a confié l'ancien Monégasque. Reste à savoir ce qu'en pense Cavani, rentré précipitamment aux vestiaires puis parti du Parc des Princes sans s'éterniser... En tout cas, Emery va vite devoir désamorcer cette situation entre deux cadres de son équipe.

