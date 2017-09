Les 9 infos à savoir sur la journée : Sainté sur le podium, du jamais vu en 40 ans pour Falcao, City et le Bayern s'amusent...

Saint-Etienne sur le podium, du jamais vu en 40 ans pour Falcao, City et le Bayern s'amusent, le Barça gagne mais perd Dembélé, Lille déçoit encore... Découvrez les faits marquants des matchs de samedi en Ligue 1 et en Europe.

L'ASSE de Cabella grimpe à la 3e place

Les résultats en Ligue 1 (cliquez sur le score pour lire la brève ou l'article sur le match) : Toulouse 0-1 Bordeaux (vendredi), Monaco 3-0 Strasbourg, Dijon 0-1 St Etienne, Guingamp 1-0 Lille, Nantes 1-0 Caen, Troyes 0-1 Montpellier.

Les principaux résultats en Europe : Liverpool 1-1 Burnley, Watford 0-6 Manchester City (Premier League), Bayern Munich 4-0 Mayence, Werder Brême 1-2 Schalke 04 (Bundesliga), Getafe 1-2 FC Barcelone, Levante 1-1 Valence (Liga), Fiorentina 2-1 Bologne, Crotone 0-2 Inter Milan (Serie A).

1. Saint-Etienne sur le podium ! Quatrième succès en six matchs de championnat pour l'ASSE qui grimpe sur le podium après sa victoire à Dijon (1-0). Devant au retour des vestiaires grâce à un penalty de Bamba, Saint-Etienne a été malmené ensuite mais Ruffier a repoussé toutes les tentatives dijonnaises, sauf une... sauvée sur sa ligne par Théophile-Catherine en fin de rencontre.

2. Falcao, une première en 40 ans ! Avec son doublé contre Strasbourg (3-0) ce samedi lors de la 6e journée de Ligue 1, Falcao a porté son total à 9 buts en championnat. Le Colombien est le premier joueur à atteindre ce chiffre après six journées sur les 40 dernières années ! Une statistique qui en dit long sur la forme étincelante d'El Tigre. Le troisième but monégasque a été inscrit par Lopes. Pour retrouver le DEBRIEF et les NOTES du match, cliquez ici.

3. Lille déçoit encore... Les semaines passent et le LOSC continue d'inquiéter. Sur la pelouse de Guingamp (0-1), les Dogues n'ont pas proposé grand-chose dans le jeu et sont restés assez inoffensifs. Et les hommes de Marcelo Bielsa ont été punis en toute fin de rencontre sur un but de Didot dans les arrêts de jeu. Déjà trois défaites pour Lille, seulement 17e au classement.

4. Le bijou de Girotto ! La rencontre entre Nantes et Caen (1-0) a longtemps été décevante puisque les deux équipes avaient misé sur la prudence. Mais les Canaris ont finalement fait la différence en seconde période sur un coup de canon de Girotto. Une frappe superbe à 30 mètres sur la gauche de Vercoutre qui permet au FCN d'occuper la 6e place au classement !

5. Montpellier surprend Troyes. Juste devant la zone rouge au coup d'envoi, le MHSC a fait un bond au classement grâce à un précieux succès décroché sur la pelouse de Troyes (1-0) avec une tête de Mendes. Avec ces trois points, le club héraultais remonte directement à la 10e place.

6. Agüero et Manchester City s'amusent ! A l'occasion de la 5e journée de Premier League, Manchester City s'est fait plaisir sur la pelouse de Watford avec un succès 6-0 ! Agüero a inscrit un triplé (27e, 31e, 81e) dans cette rencontre. Les autres buteurs sont Gabriel Jesus (38e), Otamendi (63e) et Sterling (89e). Les Skyblues impressionnent en ce début de saison avec 16 buts marqués et 2 encaissés en cinq journées. Josep Guardiola semble avoir trouvé la bonne formule.

7. Le Barça gagne mais perd Dembélé... Que ce fut compliqué pour le FC Barcelone sur la pelouse de Getafe ! Mené au score, le Barça a dû patienter jusqu'à l'heure de jeu pour égaliser grâce à Denis Suarez (62e). Et c'est finalement Paulinho (84e), chahuté par les supporters lors de son arrivée cet été, qui a offert la victoire aux Blaugrana en fin de match. Un après-midi difficile pour le Barça qui a perdu Dembélé, touché à la cuisse gauche en première période.

8. Le Bayern en balade. A l'occasion de la 4e journée de Bundesliga, le Bayern Munich s'est baladé à domicile contre Mayence (4-0) ce dimanche. Les Bavarois l'emportent grâce à un doublé de Lewandowski (50e, 77e) ainsi que des buts de Müller (11e) et Robben (23e). Avec ce succès, la formation de Carlo Ancelotti occupe la 2e place à un point du surprenant leader Hanovre.

9. Le carton plein de l'Inter. A l'occasion de la 4e journée de Serie A, l'Inter Milan a décroché son quatrième succès de la saison en championnat. Un sans-faute pour les Nerazzurri qui s'imposent ce samedi sur la pelouse de Crotone (2-0) grâce à Skriniar (82e) et Perisic (90e). Le club lombard occupe la tête du classement en attendant les matchs de la Juventus et de Naples dimanche. Les Turinois affronteront Sassuolo et les Napolitain seront opposés à Benevento.

