Monaco peut compter sur Falcao - Débrief et NOTES des joueurs (Monaco 3-0 Strasbourg)

Sans être brillante mais avec un Falcao toujours aussi redoutable, l'AS Monaco se relance avec un succès 3-0 à domicile contre Strasbourg ce samedi, dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1.

La joie des Monégasques

Balayée par Nice (0-4) dans le derby le week-end dernier, l'AS Monaco s'est rassurée ce samedi à Louis-II avec un succès contre Strasbourg (3-0), à l'occasion de la 6e journée de Ligue 1. Longtemps brouillon, le club de la Principauté l'emporte grâce à l'inévitable Falcao, auteur d'un doublé. Un succès qui permet à l'ASM de revenir proviroirement à hauteur du Paris SG en tête du classement.

Monaco ronronne, Lopes libère Louis-II

Globalement dominateur sans être brillant, le club de la Principauté se procurait les meilleures occasions en première période. Jovetic, titularisé pour la première fois avec l'ASM, trouvait la barre de Kamara sur un joli lob, puis le Monténégrin perdait un duel face au gardien strasbourgeois. Falcao gâchait aussi une belle opportunité en ratant le cadre sur une frappe dans la surface.

Malgré ces occasions, les minutes passaient et on ne sentait pas réellement cette équipe monégasque capable de faire la différence face à une sérieuse formation strasbourgeoise. Les hommes de Leonardo Jardim peinaient à mettre du rythme et les passes imprécises étaient trop nombreuses. Mais, finalement, Lopes permettait à Monaco de respirer juste avant la pause sur un service de Falcao (1-0, 43e). Les Strasbourgeois s'étaient relâchés un peu trop tôt.

L'ASM fait rapidement le break sur une erreur d'arbitrage

Dès le retour des vestiaires, Monaco profitait de la passivité de la défense strasbourgeoise, et d'une erreur d'arbitrage, pour creuser l'écart. Falcao marquait son premier but dans ce match malgré une position de hors-jeu sur l'action (2-0, 51e). Si le Colombien se faisait refuser un nouveau but pour un hors-jeu, sifflé cette fois-ci, il s'offrait tout de même un doublé en profitant d'une énorme bourde de Mangane (3-0, 67e). Suffisant pour assurer définitivement la victoire de Monaco.

La note du match : 6/10

Malgré l'ampleur du score, le spectacle a parfois été décevant. Monaco a longtemps ronronné mais les hommes de Leonardo Jardim ont été efficaces devant le but, en profitant d'une erreur d'arbitrage et d'une bourde adverse, tout de même.

Les buts :

- Sur un long ballon dans la profondeur de Ghezzal, Falcao s'échappe dans la surface côté droit et centre en retrait devant le but pour Lopes, qui marque à bout portant (1-0, 44e).

- Jorge hérite du ballon dans la surface côté gauche et centre devant le but pour Falcao, hors-jeu, qui n'a plus qu'à poussé le ballon au fond des filets (2-0, 51e).

- Sur une touche en retrait, Mangane se loupe totalement dans sa passe pour son gardien et se fait chiper le ballon par Falcao, qui bat Kamara d'une demi-volée (3-0, 67e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Radamel Falcao (8,5/10)

Et de neuf pour El Tigre ! Le Colombien a inscrit un doublé pour porter son total à neuf buts en championnat. En véritable renard des surfaces, il a encore montré toute son efficacité devant le but, même si le premier aurait dû être refusé pour une position de hors-jeu. Mais sa pugnacité et son sens du but lui permettent d'inscrire le second en chipant le ballon à Mangane. Il est aussi passeur décisif pour Lopes.

MONACO :

Diego Benaglio (6) : le remplaçant de Subasic, blessé, a réalisé un match sérieux. Assez peu inquiété, il effectue un bel arrêt sur un coup franc de Lienard.

Jemerson (7) : match sérieux de la part du Brésilien qui a répondu présent dans les duels. Il n'a pas eu à forcer son talent.

Jorge (5,5) : difficile de faire oublier Benjamin Mendy. Parfois trop timide dans ses montées et peu précis sur ses centres, le latéral gauche a plus osé en seconde période et il offre une passe décisive à Falcao.

Kamil Glik (7,5) : le Polonais a fait son match en s'imposant dans tous les duels face à ses adversaires. Présent dans les airs pour reprendre tous les centres strasbourgeois, il réalise aussi un gros tacle en fin de match pour dégager un ballon dangereux.

Djibril Sidibé (6) : match sérieux côté droit pour le latéral monégasque, tranchant dans ses interventions et auteur de bonnes montées sur lesquelles il a souvent fait la différence.

Fabinho (6) : ce n'était pas du grand Fabinho, mais le Brésilien a compensé les lacunes de Tielemans dans cette rencontre avec une bonne activité à la récupération et dans la construction du jeu grâce à ses transmissions précises.

Yoeri Tielemans (4) : décevant, le Belge était assez éteint dans cette rencontre. Une influence très limitée dans l'entrejeu et un nombre trop important de ballons perdus.

Rony Lopes (6) : même si tout n'a pas été parfait, avec quelques imprécisions en première période, l'ancien Lillois rend une copie intéressante. Il ouvre le score pour libérer Monaco dans ce match, puis il s'arrache sur l'action du deuxième but. Remplacé à la 71e par Guido Carrillo (non noté).

Rachid Ghezzal (7) : l'ancien Lyonnais a eu du déchet dans son jeu, mais il a beaucoup participé en se montrant très disponible. Facile techniquement, il a posé des problèmes par ses dribbles, ses déplacements et sa qualité de passe. Il fait encore parler sa vision de jeu sur le deuxième but monégasque avec une ouverture superbe pour Falcao.

Falcao (8,5) : lire le commentaire-ci dessus. Remplacé à la 84e par Soualiho Meïté (non noté).

Stevan Jovetic (6) : pour sa première titularisation, l'attaquant monténégrin s'est montré généreux. Il s'offre deux belles occasions et trouve la barre sur un lob. Moins en vue après la pause. Remplacé à la 59e par Keita Baldé (non noté), qui a déjà montré une belle qualité technique.

STRASBOURG :

Bingourou Kamara (4,5) : difficile de lui en vouloir sur les buts monégasques. Il a tout de même fait quelques bons arrêts et remporte un duel face à Jovetic.

Ernest Seka (4) : il a globalement eu du mal à verrouiller son couloir et il laisse Jorge partir sur le deuxième but.

Kader Mangane (2) : le capitaine strasbourgeois est trop passif sur l'ouverture du score monégasque, puis il offre le troisième but à Falcao en loupant complètement sa passe en retrait. Un match à oublier...

Pablo Martinez (4) : en difficulté sur son couloir gauche face à Ghezzal et Sidibé. Blessé, il doit sortir à la pause. Remplacé à la 46e par Dimitri Lienard (5), qui a répondu présent dans l'engagement et s'offre une belle occasion sur coup franc.

Bakary Koné (4) : il est battu trop facilement par Falcao sur le premier but et se montre trop passif sur le deuxième. Pas rassurant...

Jean-Eudes Aholou (5) : un match intéressant avec des ballons grattés au milieu de terrain et une belle activité.

Ihsan Sacko (3) : il a tenté de se battre dans les duels, notamment aériens, avec la défense monégasque, mais c'était bien trop compliqué pour lui au vu des adversaires en face.

Jonas Martin (5) : il a plutôt bien fluidifié le jeu de son équipe et il s'est bien battu à la récupération.

Martin Terrier (4) : peu en réussite sur son côté, il a fait assez peu de différences. Remplacé à la 74e par Anthony Gonçalves (non noté).

Nuno Da Costa (4) : très disponible et de l'envie, mais il a eu du mal à terminer ses actions. Il s'est montré assez brouillon dans sa conduite de balle.

Idriss Saadi (3) : assez transparent devant et des contrôles ratés sur ses rares opportunités. Très décevant...

MONACO 3-0 STRASBOURG (mi-tps: 1-0) - FRANCE - Ligue 1 / 6e journée

Stade : Stade Louis II. - Arbitre : J. Hamel



Buts : Rony Lopes (44e) Falcao (51e) Falcao (67e) pour MONACO

Avertissements : D. Sidibé (73e) , Jorge (84e) , pour MONACO - J. Martin (1e) , K. Mangane (63e) , pour STRASBOURG



MONACO : D. Benaglio - D. Sidibé , K. Glik , Jemerson , Jorge - R. Ghezzal , Y. Tielemans , Fabinho , Rony Lopes (G. Carrillo, 72e) - Falcao (S. Meïté, 85e) , S. Jovetic (K. Baldé, 59e)



STRASBOURG : B. Kamara - E. Seka , K. Mangane , Bakary Koné , P. Martinez (D. Liénard, 46e) - J. Martin , J. Aholou - Nuno Da Costa , I. Sacko (J. Grimm, 68e) , M. Terrier (A. Gonçalves, 74e) - I. Saadi



