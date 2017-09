Les Girondins peuvent remercier Malcom ! - Débrief et NOTES des joueurs (Toulouse 0-1 Bordeaux)

Grâce à un excellent Malcom, Bordeaux a réussi à s'imposer sur la pelouse de Toulouse (1-0) en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Sans être convaincants sur cette partie, les Girondins grimpent provisoirement sur le podium.

Malcom a marqué le but de la victoire pour Bordeaux.

Malcom a tout simplement illuminé ce match ! Pourtant peu inspiré ce vendredi, Bordeaux s'est imposé face à Toulouse (1-0) en ouverture de la 6e journée de Ligue 1 grâce à un but de l'ailier brésilien. Longtemps bousculés dans le jeu, les Girondins ont tenu grâce à Benoît Costil avant de l'emporter sur un éclair de Malcom.

Au classement, Bordeaux reste invaincu et réalise une belle opération en grimpant provisoirement à la 3e place. Dans le même temps, Toulouse, 10e, reste dans le ventre-mou...

Toulouse domine, Costil sauve Bordeaux

Dès les premières secondes de la partie, les Toulousains se procuraient une énorme occasion mais Jean perdait son duel face à Costil. Après cette entame délicate, les Bordelais se reprenaient et maîtrisaient le ballon avec un Malcom omniprésent. Et pourtant, les hommes de Pascal Dupraz se montraient les plus dangereux avec deux situations chaudes devant la cage de Costil. Plus tranchant en contre, le TFC inquiétait encore Bordeaux avec un bel arrêt de Costil sur une frappe de Delort ! Et sinon ? Plus grand-chose jusqu'à la pause... avant une tête non-cadrée de Toivonen devant le but vide !

Malcom fait encore la différence !

Au retour des vestiaires, Toulouse repartait vers l'avant et Imbula obligeait Costil à un nouvel arrêt sur une frappe lointaine. Sur un éclair de Malcom, les Girondins se montraient enfin dangereux mais De Préville perdait son duel avec Lafont après un caviar du Brésilien. Dans la foulée, Lerager tentait sa chance de loin mais Lafont s'interposait encore !

Malheureusement, cette embellie était de courte durée avec un jeu de plus en plus haché...

Par la suite, comme depuis le début du match, Malcom faisait encore la différence et ouvrait le score d'une magnifique frappe à l'entrée de la surface (0-1, 69e). Emoussés physiquement, les Toulousains ne parvenaient pas à enflammer la fin de la partie et les Bordelais géraient les débats. Après des dernières minutes insipides, Bordeaux s'imposait pour la première fois en 9 ans au Stadium ! Une bonne opération pour les Girondins...

La note du match : 5/10

Ce n'était pas un grand match de Ligue 1. Si Toulouse a bien essayé de mettre du rythme dans cette partie, le club dirigé par Pascal Dupraz a eu du mal à se montrer dangereux sur des attaques placées. En face, Bordeaux n'était pas dans un bon soir et a manqué de justesse à l'approche de la zone de vérité. Peu d'occasions franches et un but pour un petit spectacle.

Le but :

- Après un bon travail de Kamano sur son côté, le Bordelais sert Malcom à l'entrée de la surface. Immédiatement, le Brésilien décoche une frappe enroulée qui heurte la transversale de Lafont avant de rentrer (0-1, 69e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Malcom (7/10)

Heureusement que le Brésilien était là ! Avec des Bordelais peu inspirés offensivement, l'ailier a été le seul joueur de son équipe à être capable de réaliser des différences. Malgré plusieurs bonnes accélérations, il a manqué de justesse et de soutien pour être décisif sur cette rencontre, avec notamment un duel perdu par De Préville après l'un de ses décalages. Finalement, il a été récompensé de ses efforts par ce but avec une magnifique frappe à l'entrée de la surface. Quel talent ! Touché à la hanche, il a été remplacé à la 83e minute par Valentin Vada (non noté).

TOULOUSE :

Alban Lafont (5,5) : une soirée rageante pour le gardien du TFC. Face à des Bordelais peu inspirés offensivement ce vendredi, le portier a été propre sur ses rares interventions, à l'image de son duel remporté face à De Préville puis sa parade sur le tir de Lerager. Malheureusement pour lui, il n'a rien pu faire sur la frappe de Malcom.

Kelvin Adou (4,5) : un match très moyen pour le latéral droit. Sans être omniprésent offensivement, il a participé à quelques actions intéressantes pour son équipe en lançant à plusieurs reprises Jean. Mais défensivement, Kamano lui a posé quelques problèmes et on peut lui reprocher son manque d'agressivité sur le but.

Issa Diop (5,5) : avec son envie et son sens de l'anticipation, le défenseur central a fait du bien à son équipe avec des interventions tranchantes. Facilement vainqueur de la majorité de ses duels face à des attaquants bordelais décevants, il a cependant perdu de nombreux ballons évitables.

Christopher Jullien (6) : le capitaine toulousain a encore livré un bon match. Tout comme Diop, il s'est imposé face aux Bordelais grâce à sa puissance physique. Agressif dans le bon sens du terme, le Français a bien repoussé les offensives bordelaises.

François Moubandje (4) : face à Malcom, le latéral gauche n'a pas eu une soirée facile. Face aux qualités techniques du Brésilien, le défenseur a éprouvé de grosses difficultés... Offensivement, il n'a pas été plus brillant à l'image d'un centre-tir peu dangereux pour Costil.

Gianelli Imbula (6) : déjà intéressant à Troyes pour ses débuts la semaine dernière, l'ancien Marseillais a encore affiché de belles promesses ! Actif à la récupération, il a été surtout intéressant dans la construction du jeu avec des passes précises et capables de casser des lignes. Parfois, il manque de spontanéité mais ça va venir avec les automatismes.

Somália (5,5) : évoluant dans un tout autre registre qu'Imbula, le milieu de terrain n'a pas ménagé ses efforts. Peu impliqué dans la construction du jeu, il s'est surtout évertué à réaliser un travail important dans le coeur du jeu pour gêner les offensives bordelaises. Remplacé à la 84e minute par Yann Bodiger (non noté).

Jimmy Durmaz (6) : de par sa capacité à se projeter rapidement vers l'avant, le Suédois a été bon sur les contres de Toulouse. Avec ses percussions, l'ailier a proposé de nombreuses solutions et a apporté le danger sur le but adverse. Malheureusement pour lui et son équipe, il n'a pas réussi à être décisif.

Ola Toivonen (4) : le Suédois va longtemps regretter sa tête non-cadrée devant le but juste avant la pause... Car à l'exception de cette occasion manquée, il n'a pas vraiment eu l'opportunité de se mettre en valeur avec un match assez faible. A l'image d'une passe totalement ratée en première période, il n'était pas dans le coup ce vendredi. Remplacé à la 77e minute par Issiaga Sylla (non noté).

Corentin Jean (4,5) : dès les premières secondes de la partie, l'ailier a été dangereux mais a malheureusement perdu son duel face à Costil. Par la suite, il s'est montré très disponible et a participé à de nombreuses situations dangereuses de son équipe mais a manqué de justesse dans le dernier geste.

Andy Delort (4) : l'attaquant ne parvient pas à mettre un terme à cette mauvaise série... Muet depuis son but lors de la première journée, le Toulousain n'a pourtant pas démérité ce vendredi. Très présent, il a même réalisé une belle frappe en première période mais Costil a réalisé une belle parade. Insuffisant. Remplacé à la 62e minute par Zinédine Machach (non noté).

BORDEAUX :

Benoît Costil (7) : une belle performance pour le gardien des Girondins. Dès les premières secondes de la partie, il a répondu présent avec un duel remporté face à Jean. Par la suite, le Français a été parfait dans ses interventions avec notamment une belle parade sur un tir de Delort.

Youssouf Sabaly (6,5) : si seulement le latéral droit avait été plus précis dans ses centres... Offensivement, il a été très intéressant dans son couloir en formant un bon duo avec Malcom, malheureusement, ses passes ont trop peu souvent trouvé ses partenaires. Défensivement, il a fait le boulot avec une intervention décisive dans la surface face à Delort.

Jérémy Toulalan (5) : une partie mitigée par le défenseur central de Bordeaux. Même si le capitaine des Girondins a réalisé de bonnes interventions, notamment avec un tacle sur Jean, il a été en grande difficulté sur les ballons en profondeur. Parfois dépassé sur les contres toulousains, il a limité les dégâts dans l'ensemble.

Vukasin Jovanovic (5,5) : tout comme Toulalan, le défenseur central a affiché ses limites face à des attaquants rapides. Malgré tout, dans les duels, il a été solide en répondant bien au défi physique imposé par Delort. Dans l'ensemble, il n'a pas été souvent pris à défaut.

Théo Pellenard (4) : une rencontre difficile pour le latéral gauche. Sur son côté, il n'a pas dégagé une grande sérénité et a été en souffrance sur la majorité des grosses occasions des Toulousains. Ce n'est pas un hasard si le TFC a souvent réalisé des différences en passant dans son couloir.

Lukas Lerager (6) : encore un match intéressant pour le milieu de terrain. Recruté cet été, il a confirmé ses bons débuts avec une belle activité dans le coeur du jeu. Malgré quelques ballons perdus, il n'a pas hésité à se projeter pour permettre à son équipe d'être plus dangereuse. On notera également sa frappe dangereuse à l'heure de jeu détournée par Lafont.

Otavio (5,5) : le Brésilien doit encore prendre ses marques. Son travail à la récupération a été plutôt efficace et ses relances ont été précises, mais il faut faire plus dans la construction pour lancer les offensives de son équipe.

Younousse Sankhare (5,5) : après un début de saison canon, le milieu de terrain marque un peu le pas. Moins présent dans le jeu de son équipe, il a tout de même réussi à être impliqué sur l'ouverture du score des Bordelais en décalant Kamano. De quoi améliorer une performance moyenne.

Malcom (7) : lire le commentaire ci-dessus.

Nicolas De Préville (4) : un match raté pour l'ancien Lillois. Dominé dans l'impact physique par les défenseurs toulousains sur cette rencontre, il n'a absolument pas existé dans cette partie et s'est surtout distingué par ses nombreux ballons perdus puis son duel perdu face à Lafont à l'heure de jeu. Remplacé à la 77e minute par Alexandre Mendy (non noté).

François Kamano (6) : c'est évident, l'ailier a du talent et parvient à faire du mal à ses adversaires par ses accélérations. Mais dans le jeu, il a rarement fait le bon choix ce vendredi en étant brouillon dans ses transmissions... mais il a été tout de même décisif avec ce bon ballon donné sur le but de Malcom. Remplacé dans la foulée à la 70e minute par Jonathan Cafu (non noté).

TOULOUSE 0-1 BORDEAUX (mi-tps: 0-0) - FRANCE - Ligue 1 / 6e journée

Stade : Stadium Municipal - Arbitre : C. Turpin



Buts : - Malcom (69e) pour BORDEAUX

Avertissements : J. Durmaz (10e) , I. Diop (62e) , Issiaga Sylla (86e) , pour TOULOUSE - Y. Sabaly (85e) , pour BORDEAUX



TOULOUSE : A. Lafont - K. Adou , I. Diop , C. Jullien , F. Moubandje - C. Jean , G. Imbula , Somália (Y. Bodiger, 85e) , J. Durmaz - O. Toivonen (Issiaga Sylla, 78e) , A. Delort (Z. Machach, 62e)



BORDEAUX : B. Costil - Y. Sabaly , J. Toulalan , V. Jovanovic , T. Pellenard - L. Lerager , Otavio , Y. Sankhare - Malcom (V. Vada, 85e) , N. de Préville (A. Mendy, 79e) , F. Kamano (Jonathan Cafu, 70e)



