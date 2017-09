Bayern : Lewandowski prépare déjà son départ pour l'été prochain !

Pourtant sous contrat jusqu'en juin 2021 avec le Bayern Munich, l'attaquant Robert Lewandowski souhaiterait quitter le club allemand lors de l'été 2018. L'objectif du Polonais ? Rejoindre l'équipe de ses rêves : le Real Madrid.

Robert Lewandowski rêve du Real Madrid.

Robert Lewandowski arrive-t-il au bout de son histoire avec le Bayern Munich ? Titulaire indiscutable au sein du club allemand depuis 2014, l'attaquant de 29 ans se trouve sous contrat jusqu'en juin 2021. Et pourtant, d'après les informations du quotidien espagnol AS, l'international polonais prépare d'ores et déjà son départ du Bayern en prévision du mercato d'été 2018.

Lewandowski rêve du Real !

En effet, Lewandowski ferait actuellement le forcing auprès de ses agents pour rejoindre le Real Madrid ! Déterminé à réaliser son rêve en signant en faveur des Merengue, l'avant-centre pousserait ses représentants à vendre ses services aux dirigeants madrilènes. Pour autant et malgré son efficacité devant le but depuis des années, le Polonais sait que son rêve ne sera pas facile à réaliser.

Tout d'abord, Karim Benzema reste un titulaire indiscutable au poste de numéro 9 sous les ordres de Zinédine Zidane. La preuve, le Français va être très bientôt prolongé par la Maison Blanche avec une clause libératoire à 1 milliard d'euros. Et plutôt que de lui chercher un véritable rival, le Real souhaiterait trouver un futur successeur à l'ancien Lyonnais.

Mais le club espagnol veut-il du Polonais ?

Et c'est la grande crainte de Lewandowski : selon AS, l'avant-centre sait pertinemment que le Real n'a pas l'habitude de recruter des joueurs de 30 ans. Ces derniers jours, cette tendance s'est d'ailleurs confirmée avec l'intérêt annoncé du champion d'Espagne en titre pour le buteur de Leipzig Timo Werner. A seulement 21 ans, l'Allemand incarne l'avenir et pourrait avoir les faveurs des dirigeants madrilènes face au confirmé Lewandowski.

