PSG : les trois conditions de Rabiot pour prolonger l'aventure...

Auteur d'un excellent début de saison, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Adrien Rabiot a repoussé ces derniers mois les approches de ses dirigeants pour prolonger son contrat, qui court jusqu'en juin 2019. Lors des discussions, l'international français a fixé trois conditions nécessaires pour s'inscrire sur la durée à Paris.

Adrien Rabiot, bientôt prolongé par Paris ?

«Il faut éviter ces sujets-là. On en a parlé rapidement avec le directeur sportif, mais je lui ai dit qu'on allait en parler plus tard. Il faut faire abstraction de tout ça pour être bien dans la tête. On s'est mis d'accord, on a dit qu'on en parlerait plus tard et il a compris.»

Fin août, Adrien Rabiot n'était absolument pas pressé de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Malgré les nombreuses relances de ses dirigeants, le milieu de terrain préférait jouer la montre pour évaluer le mercato d'été réalisé par son club et pour connaître également son rôle pour la saison 2017-2018.

Le clan Rabiot a affiché ses exigences

Actuellement lié jusqu'en juin 2019 avec le PSG, Rabiot n'avait pas hésité à afficher quelques doutes par rapport à son avenir. Déçu par les résultats obtenus en 2016-2017, le milieu n'avait pas apprécié de dépanner en sentinelle, un poste où il ne se sent pas à son avantage. D'après les informations du quotidien L'Equipe, le clan du jeune talent de 22 ans a ainsi fixé trois conditions nécessaires pour prolonger avec Paris.

En effet, la mère du joueur, Véronique Rabiot, a fait savoir que le PSG devait disposer d'un projet séduisant, garantir à son fils une position de relayeur et recruter une sentinelle pour lui éviter de redescendre d'un cran afin de le convaincre de rester. Pour le moment, deux critères sont donc réunis puisque Paris a réaffirmé ses ambitions en frappant fort lors du mercato d'été et que Rabiot a pris la place de Blase Matuidi, vendu à la Juventus Turin, dans le onze parisien.

Une bonne nouvelle en perspective ?

Et même sans le recrutement d'une sentinelle, le milieu formé au PSG serait désormais pleinement épanoui sous les ordres de l'entraîneur Unai Emery. De ce fait, Rabiot se montrerait enthousiaste à l'idée de s'inscrire sur le long terme au sein du club de la capitale. Et étant donné les récentes performances du Tricolore, la direction francilienne devrait sauter sur l'occasion pour s'assurer sa présence pour de nombreuses années.

