Europe : PSG, Real, City, Barça, Juve... Le classement des effectifs les plus chers !

L'observatoire du football CIES a publié le classement des clubs européens qui ont le plus dépensé pour bâtir leur effectif. Le Paris Saint-Germain arrive en 2e position derrière Manchester City.

City et le PSG à la lutte au classement des clubs les plus dépensiers

Quels sont les effectifs les plus chers d'Europe ? L'observatoire du football CIES (Centre international d'étude du sport) a calculé comme chaque année la valeur des effectifs européens des cinq principaux championnats (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et France) en se basant sur les montants dépensés pour les transferts. Et c'est Manchester City qui se place en tête.

Manchester City juste devant le PSG

Avec 853 millions d'euros déboursés pour composer son effectif, Manchester City pulvérise le record établi la saison passée par Manchester United avec 718 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain, 6e en 2016, est juste derrière avec 850 millions d'euros investis ! Les arrivées de Neymar (222 M€) et Kylian Mbappé, dont l'option d'achat (180 M€ bonus compris) est incluse dans le montant, ont fait exploser la valeur de l'effectif parisien.

Par rapport à 2016, l'effectif du Paris SG coûte aujourd'hui 395 millions d'euros de plus ! De son côté, Manchester City affiche une augmentation de 242 millions d'euros. Les Citizens ont notamment beaucoup dépensé cet été avec Kyle Walker (57 M€), Benjamin Mendy (57,5 M€), Danilo (30 M€), Bernardo Silva (50 M€) et Ederson (40 M€). Ce classement donnera du grain à moudre aux détracteurs des deux clubs, dont le président de la Ligue espagnole Javier Tebas (lire ici)...

Des écarts importants entre les cadors, Monaco dans le top 20

Ensuite, on retrouve Manchester United (784 M€), Chelsea (644 M€) et le FC Barcelone (628 M€). Derrière, l'écart est plus important avec le Real Madrid (497 M€), la Juventus Turin (470 M€), Liverpool (437 M€), Arsenal (416 M€), Tottenham (361 M€) et le Bayern Munich (350 M€). A noter que le Real et le Bayern ont vu la valeur de leur effectif baisser respectivement de 138 et 7 millions d'euros.

Concernant les autres clubs français, Monaco (293 M€) se classe à la 14e place avec une augmentation de 90 millions d'euros, derrière Everton (348 M€) et le Milan AC (316 M€). Bien plus loin, à la 36e place, Marseille (120 M€) devance Lyon (100 M€), 43e. La valeur de l'effectif marseillais a augmenté de 81 millions d'euros, contre 55 millions pour l'OL. Suivent Lille (46e, 83 M€), Nice (50e, 74 M€), Rennes (51e, 68 M€), Bordeaux (57e, 55 M€) et Saint-Etienne (68e, 41 M€). Dans les 20 dernières places, on retrouve Toulouse (21 M€), Angers (20 M€), Guingamp (18 M€), Caen (15 M€), Metz (15 M€), ainsi qu'Amiens, Strasbourg et Troyes dont la valeur est inférieure à 10 millions d'euros.

Indemnités de transfert pour composer l'effectif (en millions d'euros) - Evolution par rapport à 2016

+ Voir le classement de 2016

Que vous inspire ce classement ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...