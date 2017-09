Monaco : Silva, Bakayoko, Mendy... Pourquoi Vasilyev a changé d'avis

Après son superbe parcours la saison dernière, l'AS Monaco n'envisageait que deux ou trois départs importants. Mais ça, c'était avant de découvrir la folie du mercato estival qui a obligé le vice-président Vadim Vasilyev à changer ses plans.

Vadim Vasilyev assume ses choix au mercato.

«Nous n'avons pas besoin de vendre des joueurs. L'AS Monaco aura une équipe très compétitive la saison prochaine» , répétait Vadim Vasilyev en avril dernier. Quelques mois plus tard, force est de constater que le vice-président monégasque a changé de cap.

Bernardo Silva, Tiémoué Bakayoko, Valère Germain, Nabil Dirar, Benjamin Mendy, Kylian Mbappé… Ils sont tous partis. Alors comment expliquer ce rebondissement ? Dans un entretien accordé à L'Equipe, le numéro 2 du club de la Principauté s'est confié.

Monaco ne s'attendait pas à de telles offres...

«C'est impossible de tout programmer, ça va trop vite. Avec le titre et la demi-finale de la Ligue des Champions, il y a eu tellement d'intérêt pour nos joueurs. On a sous-estimé l'intérêt du marché et la pression qui va avec, a reconnu le dirigeant. Avant de se décider, il a fallu évaluer les options qu'on avait pour remplacer les joueurs qui partiraient. Quand on a compris qu'on pourrait vendre plus de joueurs que prévu et garder une équipe compétitive, on a dit «OK, on y va, on vend.» »

Du coup, Silva et Bakayoko, les seuls autorisés à partir dans un premier temps, ont vite été rejoints par d'autres titulaires comme le latéral gauche Mendy qui a presque supplié son supérieur. «Au départ je lui ai dit : "Non, tu restes." Il me répondait : "Mais Vadim, je veux vraiment aller à City avec Guardiola." Plusieurs fois, il m'a dit : "Si c'était Chelsea, je resterais, mais là, c'est Guardiola, je veux y aller." Il a été franc avec moi, a raconté Vasilyev. Alors quand City a mis ce prix-là (57,5 M€), quand il est devenu le défenseur le plus cher du monde, je n'avais plus d'arguments à lui opposer.»

Des tensions avec le PSG

Ensuite, c'est le prodige Kylian Mbappé qui était venu réclamer un bon de sortie pour le Paris Saint-Germain, lui qui souhaitait rester sur le Rocher avant l'apparition d'un «événement» . «Je pense qu'il y en a plusieurs, pas un, pas deux, mais je ne sais pas exactement de quel événement il parle» , a réagi le Russe, contraint de négocier avec le club francilien. Mais dans la mesure où Vasilyev ne voulait pas renforcer son concurrent, les discussions ont parfois été tendues avec le PSG, notamment concernant Fabinho.

«Oui, il y a eu des tensions, a-t-il avoué. C'est normal quand les intérêts ne sont pas les mêmes. On a eu des frictions mais c'est resté correct.» Le milieu ou latéral droit brésilien a donc été conservé, tout comme Thomas Lemar alors que les deux joueurs auraient pu rapporter près de 150 M€ au total. «Et alors ? On ne chasse pas les records. (...) On veut garder l'équipe compétitive en respectant notre modèle économique» , a rappelé Vasilyev qui, au vu du début de saison de l'ASM, a finalement tenu parole grâce aux 100 M€ investis dans le recrutement.

