Mercato : Mbappé est le joueur le plus surpayé de l'été devant Dembélé pour le CIES

L'observatoire du football CIES (Centre international d'étude du sport) a publié une nouvelle étude sur le mercato d'été 2017. Et d'après les calculs, Kylian Mbappé (PSG) a été le joueur le plus surpayé devant Ousmane Dembélé (Barça) et Benjamin Mendy (Manchester City).

Mbappé a rejoint le PSG cet été

Ce mercato estival 2017 a été particulièrement fou. Les montants des transferts ont explosé avec notamment les achats de Neymar (222 M€) et de Kylian Mbappé (prêt avec option d'achat de 180 M€) au Paris SG, alors qu'Ousmane Dembélé a rejoint le FC Barcelone pour une somme de 147 millions d'euros (bonus compris). Dans une étude, l'observatoire du football CIES (Centre international d'étude du sport) démontre que plusieurs joueurs ont été surpayés cet été.

Mbappé, 87,4 M€ trop cher ?

Ainsi, le CIES assure que Mbappé est le joueur le plus surpayé du dernier mercato. En juin dernier, la valeur de l'attaquant monégasque avait été évaluée à 92,6 M€. Un prix évalué à partir d'un algorithme s'appuyant sur presque 2 000 transferts, mais aussi sur la performance des joueurs et de leurs équipes, le statut international, le contrat, l'âge et le poste. D'après cette étude, le PSG aurait donc accepté une opération 87,4 M€ plus chère que la valeur du joueur.

En deuxième position, on retrouve un autre Français puisque le Barça aurait déboursé 51,2 M€ de trop pour Dembélé, évalué à 95,8 M€ et acheté pour 147 M€ à Dortmund. Derrière, les écarts entre la valeur estimée et le montant payé sont moins importants. Ainsi, Benjamin Mendy, passé de Monaco à Manchester City, complète le podium avec un transfert à 57,5 M€, soit 29 M€ de plus que sa valeur supposée. On retrouve ensuite Jordan Pickford (+ 27,5 M€), Gylfi Sigurdsson (+ 25,2 M€), Mamadou Sakho (+ 22,9 M€), Patrik Schick (+ 21 M€) et Nemanja Matic (+ 20.1 M€).

Neymar, le PSG était proche du prix estimé

Certains se demanderont peut-être : et Neymar alors ? Eh bien les 222 M€ lâchés par le PSG pour s'offrir le Brésilien ne sont pas si loin du prix estimé par le CIES en juin dernier puisque l'ancien Barcelonais avait été évalué comme le joueur le plus cher du monde à 210,7 M€, devant Dele Alli (155,1 M€), Harry Kane (153,6 M€), Lionel Messi (151,7 M€) et Antoine Griezmann (150,3 M€). A noter que la meilleure opération a été réalisée par Liverpool, selon cette étude, avec 19,4 M€ de moins déboursés par les Reds pour Mohamed Salah par rapport à sa valeur estimée.

Les calculs du CIES entre la valeur estimée du joueur et le montant payé pour son transfert

