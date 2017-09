Transfert : la Juve rêve d'une opération "à la Pirlo" pour Iniesta !

Sous contrat jusqu'en juin 2018 avec le FC Barcelone, le milieu de terrain Andrès Iniesta a récemment affiché ses doutes concernant son avenir. Une situation qui suscite l'intérêt de la Juventus Turin, prête à réaliser un coup similaire à celui effectué avec Andrea Pirlo en 2011.

Andrés Iniesta, un doute au FC Barcelone ?

«En effet, je n'ai pas encore prolongé. J'ai ressenti des choses qui m'étaient inconnues, mais je crois que c'est normal. C'est un scénario que je n'aurais probablement jamais imaginé il y a trois ans. Disons qu'il m'arrive de m'interroger sur mon futur alors que je ne le faisais pas avant.»

Dans les colonnes du média El Pais mi-août, Andrès Iniesta a lâché cette véritable bombe concernant son futur au FC Barcelone. Lié jusqu'en juin 2018 avec le club catalan, le milieu de terrain s'interroge sur son avenir chez les Blaugrana, notamment à cause de relations tendues avec les dirigeants actuels. Une situation qui n'a pas échappé à une grande formation européenne...

La Juve, Iniesta comme Pirlo en 2011 ?

En effet, d'après les informations du quotidien transalpin Tuttosport, la Juventus Turin rêve de mettre la main sur l'international ibérique. Comme en 2011 avec Andrea Pirlo, arrivé libre en provenance du Milan AC, la Vieille Dame souhaiterait récupérer gratuitement Iniesta afin de l'utiliser dans un rôle de premier relanceur.

Cet intérêt de la part du champion d'Italie en titre peut parfaitement se comprendre, l'expérience avec Pirlo avait été particulièrement concluante puisque l'Italien avait retrouvé son meilleur niveau en permettant à la Juve de revenir sur le devant de la scène. Malgré tout, le dossier Iniesta semble très compliqué pour la formation de Serie A.

Le Barça ne peut pas le perdre...

Car dans le même temps, le Barça ne peut pas se permettre de perdre l'une de ses icônes ! Déjà très contestés depuis ce mercato d'été avec le départ retentissant de Neymar au Paris Saint-Germain, les dirigeants catalans doivent absolument tout faire pour retenir le joueur de 33 ans afin d'éviter une fronde des socios. Iniesta est une légende au Camp Nou et son départ serait un véritable tremblement de terre.

Bien consciente de la difficulté de cette piste, la Juventus Turin a d'ores et déjà coché d'autres noms pour renforcer son entrejeu. Egalement libres dans un an, les milieux Emre Can (Liverpool) et Leon Goretzka (Schalke 04) figurent dans les petits papiers des Bianconeri. La Vieille Dame sait décidément anticiper les bonnes affaires...

Que pensez-vous du rêve Andrès Iniesta pour la Juventus Turin ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...