Journal des Transferts : le PSG promet déjà des départs, le Barça rate Di Maria, Nice veut son joker à Bordeaux... Pierre-Damien Lacourte - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 02/09/2017 à 11h59 Le PSG promet déjà des départs, le Barça rate Di Maria, Nice veut son joker à Bordeaux, Guedes file en Espagne, Las Palmas fait coup double… Voici le Top 5 des gros dossiers mercato de la fin de semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières heures. Sous la menace de l'UEFA, le PSG pourrait se séparer de Lucas en janvier. Pour suivre au plus près les transferts, Maxifoot vous propose chaque samedi son Journal des Transferts avec un point complet sur les dernières infos transferts. Pour toujours plus d'informations sur les transferts, n'oubliez pas de lire les brèves du jour et les articles d'actualité, complémentaires du JdT. Le TOP 5 des dossiers de la fin de semaine qu'il ne fallait pas rater 1 – Le PSG promet déjà des départs Suite au mercato, l'UEFA a décidé d'ouvrir une enquête sur le Paris Saint-Germain. Surpris mais droit dans ses bottes, le club francilien a très vite répondu à l'instance dirigeante du football européen. Tout en laissant entendre que des joueurs seront vendus en fin de saison, voire dès cet hiver. Le club rappelle, si besoin était, qu'il dispose également d'un actif joueurs d'une valeur très significative susceptible de générer des plus-values très importantes dans les deux prochaines fenêtres de marché (janvier et juin) de l'exercice 2018, a fait ainsi savoir le PSG dans un communiqué. On sait donc d'ores et déjà que paris compte se séparer de plusieurs de ses éléments à forte valeur marchande (Di Maria, Lucas, Pastore...) en fin de saison, voire dès cet hiver. La forte concurrence qui s'annonce fera assurément des victimes dans les rangs parisiens au cours des prochains mois. 2 – Le Barça rate Di Maria Alors que les supporters s'attendaient à voir débarquer au moins un joueur hier vendredi, dernier jour du mercato en Espagne, le FC Barcelone n'a pas su mettre la main sur Angel Di Maria (29 ans). Après des offres de 30, 35 puis 40, toutes refusées, le club espagnol en a proposé une dernière estimée à 45 millions d'euros, encore loin des 60 millions réclamés par le Paris Saint-Germain. Agacé, le club francilien a décidé d'arrêter là les négociations et donc de conserver son milieu de terrain offensif argentin, qui voulait pourtant rejoindre les Blaugrana. L'ancien Madrilène, sur lequel compte toujours Unai Emery, devrait donc être Parisien au moins jusqu'en janvier. Et la colère gronde chez les supporters barcelonais... 3 – Nice veut son joker à Bordeaux Si le mercato estival a fermé ses portes, les clubs de Ligue 1 ont toujours la possibilité d'enrôler un joueur évoluant en France avant cet hiver, sous la forme d'un joker. Et l'OGC Nice compte l'utiliser très vite. Les Aiglons ont en effet dans le viseur Gaëtan Laborde (23 ans, 4 apparitions en L1 cette saison), en difficulté à Bordeaux et qui a vu arriver en prime Nicolas De Préville dans les dernières heures du mercato. Le club azuréen, qui s'est déjà vu refuser deux offres, compte en transmette une troisième, dont le montant n'a toujours pas filtré, aux Girondins. Enfin la bonne ? 4 – Guedes file en Espagne Comme annoncé depuis plusieurs jours, Gonçalo Guedes (20 ans), recruté pour 30 millions d'euros en janvier dernier, a quitté le Paris Saint-Germain vendredi soir, à quelques minutes de la clôture du mercato en Espagne, pour rejoindre le FC Valence. Le club francilien a officialisé ce vendredi soir le prêt de son attaquant portugais pour une saison, sans option d'achat, à la formation espagnole. L'ancien pensionnaire du Benfica Lisbonne, barré à Paris, tentera d'obtenir du temps de jeu en Espagne. 5 – Las Palmas fait coup double A l'approche du gong, Las Palmas a fait signer deux nouveaux joueurs vendredi. Il s'agit de Loïc Rémy (30 ans), libéré par Chelsea et qui s'est engagé pour deux saisons, et d'Oussama Tannane (23 ans), prêté par l'AS Saint-Etienne. Un prêt assorti d'une option d'achat puisque les Verts espèrent sans doute que le club des Canaries voudra conserver le Marocain, lequel n'est jamais parvenu à s'imposer dans le Forez depuis son arrivée en janvier 2016. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 2 septembre à 12h C'est officiel : - Le milieu de terrain de Dijon Anthony Belmonte a signé trois ans au Levski Sofia.

- Manchester United a prêté son milieu offensif Andreas Pereira au FC Valence.

- L'ailier du FC Barcelone Munir El Haddadi a été prêté à Alaves.

- La Fédération anglaise a finalement validé le transfert d'Adrien Silva du Sporting Portugal vers Leicester pour 24 millions d'euros.

- L'attaquant tchèque Tomas Necid a été prêté par Bursaspor au Slavia Prague.

- L'attaquant Jefferson Montero a été prêté par Swansea à Getafe.

- Le gardien de Watford Costel Pantilimon a été prêté à La Corogne. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Bordeaux souhaite prolonger le contrat de son ailier brésilien Malcom, dont le bail actuel prend fin en 2020.

- Alors qu'Arsenal proposait 100 millions d'euros à Monaco, Thomas Lemar, qui ne voulait rejoindre que Liverpool, a refusé de rallier les Gunners.

- Dans les dernières heures du mercato, le FC Nantes a tenté de récupérer Lucas (PSG), Majeed Waris (Lorient) et Nenê (Vasco de Gama). Sans succès.

- Nantes compte finalement retenir son attaquant Préjuce Nakoulma qui voulait partir.

- West Bromwich Albion aurait aimé une option d'achat pour le prêt du Parisien Grzegorz Krychowiak.

- Alors qu'il allait rejoindre Saint-Etienne, l'entraîneur de Nice Lucien Favre a tenté au dernier moment de faire changer d'avis Rémy Cabella.

- La Roma ne réclamait que 2 millions d'euros à l'OM pour William Vainqueur. A l'étranger : - Manchester City a prévu de revenir à la charge en janvier pour l'attaquant d'Arsenal Alexis Sanchez.

- Liverpool ayant refusé 150 millions d'euros, le FC Barcelone n'a pas cherché à aller plus loin pour Philippe Coutinho.

- L'attaquant de l'Ajax Amsterdam Kasper Dolberg devrait débarquer au Borussia Dortmund en janvier.

- Le milieu de terrain français de la Roma William Vainqueur devrait rejoindre Antalyaspor en Turquie. A samedi prochain pour un nouveau JdT de la semaine !





