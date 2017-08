Journal des Transferts : l'OM tient son attaquant, imminent pour Mbappé, ça peut bouger au Barça, 100 M€ pour Lemar... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 31/08/2017 à 17h59 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'OM tient son attaquant, c'est imminent pour Mbappé, Coutinho et Mahrez espérés au Barça, Arsenal met le paquet pour Lemar, le PSG cherche son milieu, Ben Arfa a fait un choix, Aurier rejoint Tottenham... Voici le Top 9 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24 heures. Mitroglou va se poser à Marseille Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 9 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Avec Mitroglou, l'OM tient enfin son attaquant ! Il a fallu patienter jusqu'au dernier jour, mais l'Olympique de Marseille a enfin trouvé son attaquant. Après de longues heures de négociations, l'OM et Benfica sont tombés d'accord pour le transfert de Kostas Mitroglou ! La dernière offre marseillaise, estimée à 15 millions d'euros, a convaincu la formation portugaise de lâcher le Grec, malgré les 20 millions d'euros demandés au départ. Le média portugais O Jogo précise que la volonté du joueur de rejoindre Marseille a fait pencher la balance dans ce dossier. Mitroglou s'est envolé en direction de la cité phocéenne pour signer un contrat de quatre ans. 2. C'est imminent pour Mbappé ! Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, c'est bientôt fait ! Si l'officialisation de son départ de Monaco pour la capitale se fait toujours attendre, le dossier est bouclé d'après RMC et L'Equipe. Reste a savoir quelles seront les modalités de son arrivée. La radio a un temps annoncé un transfert de 135 millions d'euros, plus 45 millions de bonus, avant de finalement revenir sur l'hypothèse d'un prêt avec une option d'achat de 180 millions d'euros, comme évoqué ces derniers jours et confirmé par L'Equipe ce jeudi. L'officialisation pourrait tomber avant le coup d'envoi du match France - Pays Bas (20h45). 3. Coutinho au Barça à 20h, Mahrez aussi ? L'information est lâchée par The Sun et il convient donc de prendre de grandes pincettes. Selon le tabloïd anglais, le FC Barcelone et Liverpool ont trouvé un accord pour le transfert du milieu Philippe Coutinho. Un montant de 150 millions d'euros est évoqué. L'annonce du transfert de l'international brésilien serait programmée pour 20h ce jeudi, précise le média. On en saura donc un peu plus très rapidement... Mais le Barça pourrait faire une double annonce puisque Riyad Mahrez est également annoncé proche. Autorisé à quitter le rassemblement de la sélection algérienne pour négocier son départ vers son nouveau club, l'ailier de Leicester était courtisé également par Chelsea, Manchester United et Arsenal. Evalué à 50 millions d'euros, le Fennec semblait bien parti pour signer en Catalogne ces dernières heures. 4. Lemar pour remplacer Alexis Sanchez ? Thomas Lemar fait beaucoup parler de lui ces dernières heures à l'étranger. Annoncé dans plusieurs grands clubs européens, l'ailier monégasque pourrait prendre la direction d'Arsenal ! Evoqué du côté du Barça comme alternative en cas d'échec du dossier Coutinho, puis ciblé par Liverpool pour remplacer le Brésilien, l'international français a vu son nom revenir du côté de Londres. Alors que Manchester City fait le forcing pour attirer Alexis Sanchez, une offre de 76 millions d'euros étant évoquée, les Gunners auraient proposé 97,8 millions d'euros à Monaco pour faire de Lemar le successeur du Chilien, selon Daily Mail. Sky Sports évoque même un montant de 100 millions d'euros ! L'ASM pourra-t-elle refuser une telle proposition ? 5. Fabinho, Danilo Pereira ou Seri pour le PSG ? Et si la recrue du Paris Saint-Germain au milieu de terrain se nommait finalement Jean Michaël Seri ? Alors que Monaco réclame 75 millions d'euros pour Fabinho, le PSG aurait abandonné cette piste, selon RMC. Véritable abandon ou coup de bluff dans les dernières heures du mercato ? En tout cas, L'Equipe annonce que le Paris SG a ressorti le dossier du Niçois. L'avantage de l'Ivoirien, en froid avec ses dirigeants après l'échec de son départ au FC Barcelone, c'est que son transfert coûterait moins cher puisque son prix est fixé à 40 millions d'euros. Paris étudie aussi l'option Danilo Pereira mais le FC Porto ne veut pas laisser partir l'international portugais à moins de 60 millions d'euros. 6. Ben Arfa a fait un choix Indésirable au Paris Saint-Germain, le milieu offensif Hatem Ben Arfa ne fait aucun cadeau au vice-champion de France. Sous contrat jusqu'en juin 2018, l'international français réclame le versement de la totalité de ses salaires et de ses primes dans l'éventualité d'une rupture à l'amiable. Hésitant à rejoindre les clubs turcs intéressés par un transfert, le natif de Clamart a une autre idée en tête. En effet, d'après Nice-Matin, Ben Arfa espère toujours être libéré par le PSG afin de revenir à Nice ! Auteur d'un superbe exercice 2015-2016 chez les Aiglons, l'ancien Lyonnais donne sa priorité absolue au Gym. Un échange dans le dossier Seri est d'ailleurs évoqué. "HBA" a intérêt de conserver une solution de repli s'il ne veut pas rester 6 mois loin des terrains en cas d'échec pour rejoindre l'OGCN... 7. Aurier rejoint Tottenham C'était attendu, c'est désormais officiel : Serge Aurier rejoint Tottenham. Son permis de travail en poche depuis mercredi, le latéral droit du Paris Saint-Germain s'est officiellement engagé pour cinq saisons avec les Spurs ce jeudi. Dans l'opération, le PSG récupère 25 millions d'euros, plus 2 millions de bonus. Arrivé en 2015 à Paris, l'ancien Toulousain avait perdu sa place de titulaire face à Thomas Meunier la saison dernière. Avec l'arrivée de Daniel Alves cet été, le départ de l'Ivoirien était inévitable. 8. Oxlade-Chamberlain file à Liverpool Comme prévu, l'ailier Alex Oxlade-Chamberlain quitte Arsenal pour Liverpool dans le cadre d'un transfert estimé à 38 millions d'euros. A un an du terme de son contrat avec les Gunners, l'international anglais a décidé de se lancer un nouveau défi en rejoignant les Reds. Pour rappel, le désormais ex-Gunner a refusé de rejoindre Chelsea, qui avait pourtant trouvé un accord avec Arsenal, en raison de la volonté d'Antonio Conte de l'aligner au poste de latéral droit. 9. Rebondissement pour Diafra Sakho à Rennes Rebondissement inattendu dans le dossier Diafra Sakho ! Présent en Bretagne ce mercredi, l'attaquant de West Ham avait passé, avec succès, sa visite médicale afin de rejoindre le Stade Rennais. Un transfert, estimé à 9,7 millions d'euros, était même évoqué... Et pourtant, les Hammers ont décidé de retenir l'international sénégalais. La raison ? Selon la presse anglaise, l'ancien Messin aurait forcé son départ. Une attitude pas franchement appréciée par le club anglais, qui aurait donc fermé la porte. Mais il y a aussi une autre explication : Crystal Palace aurait formulé une offre de 10 millions d'euros. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le jeudi 31 août à 18h C'est officiel : - Le milieu Giannelli Imbula est prêté à Toulouse par Stoke City.

- Le milieu du PSG, Grzegorz Krychowiak, a rejoint West Bromwich Albion en prêt sans option d'achat.

- Le latéral gauche Julian Palmieri a résilié son contrat avec Lille.

- Libéré de sa dernière année de contrat par le Genoa, l'ailier Serge Gakpé a signé un an à Amiens.

- Metz a recruté le défenseur central de Stoke City, Philipp Wollscheid.

- Dijon a obtenu le prêt du défenseur central de Sunderland, Papy Djilobodji.

- L'attaquant Lacina Traoré est prêté par Monaco à Amiens.

- L'attaquant de Metz, Thibaut Vion, rejoint Niort pour trois ans.

- Lyon prête son attaquant Romain Del Castillo à Nîmes. - Le défenseur central de Schalke 04 Benedikt Höwedes arrive à la Juve pour un prêt payant de 3,5 M€, assorti d'une option d'achat obligatoire après 25 matchs disputés fixée à 13 M€, plus 3 M€ de bonus éventuels.

- Le milieu du Bayern Munich, Renato Sanches, est prêté sans option d'achat à Swansea.

- Courtisé par Rennes, le défenseur central de l'Olympiakos Panagiotis Retsos a signé 5 ans à Leverkusen.

- le milieu de terrain de Leverkusen, Kevin Kampl a signé 4 ans au RB Leipzig pour 20 M€. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - L'ailier Lucas n'a aucune intention de quitter le PSG.

- L'entraîneur du PSG, Unai Emery, veut conserver Angel Di Maria, annoncé au Barça ces derniers jours.

- Naples n' a pas l'intention de vendre son gardien Pepe Reina au PSG.

- Annoncé dans le viseur de l'OM, l'attaquant Vincent Aboubakar aurait finalement prolongé au FC Porto.

- L'OM s'est renseigné sur l'attaquant de Newcastle, Aleksandar Mitrovic.

- Lyon va accueillir le milieu d'Amiens, Tanguy Ndombele, en prêt avec une option d'achat estimée à 12 M€

- Bordeaux et Lille ont trouvé un accord à 9 M€ (hors bonus) pour l'attaquant Nicolas De Préville.

- Le milieu de Leicester, Nampalys Mendy, va retourner à Nice en prêt avec option d'achat.

- L'OM a décidé de retenir son défenseur central Rolando, approché par Antalyaspor et Istanbul Basaksehir.

- Nantes songe à l'ailier de Saint-Etienne Kevin Monnet-Paquet.

- Angers pense au milieu offensif de Lille, Eric Bauthéac.

- L'ailier de Caen, Yann Karamoh, va rejoindre l'Inter Milan en prêt avec une option d'achat automatique (7-8 M€).

- Bien que recruté cet été à Zulte-Waregem en Belgique, Soualiho Meïté pourrait être vendu par Monaco à l'Atalanta Bergame en cas d'offre à 8 M€.

- Le jeune attaquant du PSG, Odsonne Edouard, va être prêté au Celtic Glasgow.

- Amiens espère enregistrer l'arrivée du milieu offensif de Chelsea, Nathan.

- Courtisé par le FC Nantes, le milieu offensif Anthony Mounier (Bologne) va finalement rejoindre le Panathinaïkos. A l'étranger - Manchester City veut proposer 76 M€ à Arsenal pour l'ailier Alexis Sanchez.

- La Juve a refusé une offre de 160 M€ du Barça pour son attaquant Paulo Dybala.

- Crystal Palace a formulé une offre pour le défenseur central de Manchester City, Eliaquim Mangala.

- Attendu à Chelsea, l'attaquant de Swansea Fernando Llorente rejoindrait finalement Tottenham pour 15 M€.

- Annoncé partant, le milieu Josuha Guilavogui resterait finalement à Wolfsburg.

- L'attaquant du Milan AC, Mbaye Niang, pourrait rejoindre le Torino pour 15 M€.

- L'ailier de Valence, Nani, va rejoindre la Lazio Rome pour 15 M€ environ.

- L'attaquant Loïc Rémy a résilié son contrat à Chelsea pour signer 2 ans à Las Palmas.

- Le latéral droit du Torino, Davide Zappacosta, est attendu à Chelsea pour 23 M€. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato à l'étranger (Ang, Esp, Ita, All) Rendez-vous à minuit pour édition spéciale du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





