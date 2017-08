Le TOP 20 provisoire des transferts de l'été 2017

Le mercato d'été 2017 va bientôt fermer ses portes, mais de nombreuses transactions importantes ont d'ores et déjà eu lieu. Neymar, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Romelu Lukaku, Alvaro Morata... Maxifoot vous propose le TOP 20 provisoire des plus gros transferts de l'été 2017.

Neymar a été le transfert majeur de l'été 2017.

Quel mercato d'été 2017 complètement dingue ! Il paraît bien loin le temps où le montant du transfert de Paul Pogba vers Manchester United (105 M€ + 5 M€ de bonus) semblait incroyable. Cet été, les prix se sont envolés avec bien évidemment l'ahurissant dossier Neymar. Recruté pour 222 millions d'euros par le Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone, le Brésilien s'est retrouvé au coeur du feuilleton de l'été et a provoqué ensuite de nombreuses transactions...

Si la nouvelle star du PSG occupe donc la tête de ce Top 20, le podium est pour l'instant complété par deux joueurs français : Kylian Mbappé, qui a également rejoint Paris via un prêt avec OA, et Ousmane Dembélé, qui a justement remplacé Neymar au FC Barcelone. Maxifoot vous propose de revenir sur les 20 plus grosses transactions de l'été pour le moment.

1. Neymar (25 ans, du FC Barcelone au Paris Saint-Germain, 222 M€)

Cet été, le Brésilien a littéralement enflammé ce mercato ! Longtemps jugé impossible, son transfert vers le Paris Saint-Germain a finalement bien eu lieu et a été un événement marquant sur l'ensemble de la planète. Recruté pour le montant de sa clause libératoire, fixée à 222 millions d'euros, en provenance du FC Barcelone, l'international brésilien est ainsi devenu le joueur le plus cher de l'histoire, écrasant au passage le précédent record de Paul Pogba. Ses débuts sous les couleurs franciliennes ont été tonitruants, les Guingampais, les Toulousains et les Stéphanois peuvent en témoigner. Son objectif : faire passer un cap à cette équipe en Ligue des Champions. En attendant la C1, quel énorme coup pour le PSG !

2. Kylian Mbappé (18 ans, de l'AS Monaco au Paris Saint-Germain, prêt avec OA à 180 M€)

Et voici l'autre énorme transaction du Paris Saint-Germain cet été. Courtisé avec insistance par tous les plus grandes formations européennes, l'attaquant Kylian Mbappé a finalement repoussé les avances du Real Madrid ou encore de Manchester City pour rejoindre le club de la capitale. Sur le papier, le trio Mbappé, Edinson Cavani et Neymar peut faire trembler toutes les défenses du Vieux Continent. Et même si ce deal entre le PSG et l'AS Monaco est un prêt avec une option d'achat non obligatoire de 180 millions d'euros, nous avons décidé de placer Mbappé à cette 2e place. Pourquoi ? Car vous pensez vraiment que le champion de France en titre a vendu son jeune prodige à un concurrent direct sans s'assurer du versement de cette somme ? Il s'agit d'une simple ruse pour contourner le fair-play financier de l'UEFA...

3. Ousmane Dembélé (20 ans, de Dortmund au FC Barcelone, 105 M€ + 42 M€ de bonus)

Le transfert de Neymar vers le Paris Saint-Germain a eu de grandes conséquences sur le marché. En sérieuse difficulté après le départ du Brésilien, le FC Barcelone n'a pas hésité à dépenser 105 millions d'euros, plus 42 millions d'euros de bonus éventuels, pour s'attacher les services d'Ousmane Dembélé. Si le talent du Français n'est pas en question, le Borussia Dortmund a clairement profité de la situation pour obtenir un chèque encore plus important de la part des Blaugrana. Peu importe pour l'ancien Rennais, qui aura d'ores et déjà une énorme pression sur les épaules en étant le successeur désigné du Brésilien en Catalogne.

4. Romelu Lukaku (24 ans, d'Everton à Manchester United, 85 M€)

Après un superbe exercice 2016-2017 avec Everton (25 buts), l'attaquant Romelu Lukaku était logiquement courtisé, surtout en Angleterre. Après une longue bataille avec Chelsea notamment, c'est finalement Manchester United qui a réussi à remporter le gros lot avec un transfert estimé à 85 millions d'euros. Grand ami de Paul Pogba, le Belge remplace pour l'instant Zlatan Ibrahimovic, blessé jusqu'en janvier, avec brio à la pointe de l'attaque des Red Devils. A seulement 24 ans, Lukaku risque de faire le bonheur de MU pendant de longues années.

5. Alvaro Morata (24 ans, du Real Madrid à Chelsea, 80 M€)

Pour Chelsea, il fallait bien se consoler après l'échec du dossier Lukaku et c'est Alvaro Morata qui a été choisi. Ancien joueur d'Antonio Conte à la Juventus Turin, l'international espagnol a souhaité quitter le Real Madrid, où il était barré par Karim Benzema, cet été afin d'obtenir une place de titulaire en cette année de Coupe du Monde. Recruté pour 80 millions d'euros, le buteur a rapidement trouvé ses marques chez les Blues et réalise des débuts satisfaisants en Premier League.

6. Benjamin Mendy (23 ans, de l'AS Monaco à Manchester City, 57,5 M€)

Quelle superbe vente pour l'AS Monaco ! Une de plus... Acheté à l'Olympique de Marseille pour environ 15 millions d'euros l'an dernier, le latéral gauche Benjamin Mendy est devenu cet été le défenseur le plus cher de l'histoire du football ! Auteur d'une magnifique saison à l'AS Monaco, l'international français a tapé dans l'oeil de Pep Guardiola à Manchester City, qui a décidé de débourser 57,5 millions d'euros pour s'attacher ses services. Une opportunité en or pour l'ancien Marseillais, qui risque de s'éclater dans le système offensif du technicien espagnol.

7. Alexandre Lacazette (26 ans, de Lyon à Arsenal, 53 M€ + 7 M€ de bonus)

Après 7 belles années au sein de l'équipe première de l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette a décidé de prendre son envol cet été. Tout proche de rejoindre l'Atletico Madrid, le buteur français a finalement pris la direction d'Arsenal après l'interdiction de transfert des Colchoneros jusqu'en janvier. Recruté pour 53 millions d'euros, plus 7 millions d'euros de bonus éventuels, le Tricolore est devenu la recrue la plus chère de l'histoire des Gunners et la vente la plus importante des Gones. En tentant cette expérience à l'étranger, Lacazette va essayer de passer un cap dans sa carrière.

8. Bernardo Silva (23 ans, de l'AS Monaco à Manchester City, 50 M€)

On ne profitera plus du talent de Bernardo Silva en Ligue 1. Auteur de superbes performances l'an dernier sous les couleurs de l'AS Monaco, l'ailier portugais a été très rapidement recruté par Manchester City lors de ce mercato pour 50 millions d'euros. Un prix important et pourtant les Citizens ont sûrement fait une bonne affaire étant donné les sommes dépensées par d'autres clubs par la suite pour certains joueurs. Parfait pour évoluer sous les ordres de Pep Guardiola, le Lusitanien va devoir confirmer son énorme potentiel.

. Kyle Walker (27 ans, de Tottenham à Manchester City, 50 M€)

Après une première saison moyenne à la tête de Manchester City, l'entraîneur Pep Guardiola voulait absolument renouveler son effectif, notamment dans le secteur défensif. Pour frapper fort, les Citizens ont décidé d'affaiblir un concurrent direct en misant 50 millions d'euros sur Kyle Walker, titulaire indiscutable ces dernières années à Tottenham. Considéré comme l'un des meilleurs éléments à son poste en Premier League, l'international anglais, de par ses qualités offensives, devrait également s'épanouir chez les Skyblues.

10. Gylfi Sigurdsson (27 ans, de Swansea à Everton, 49,4 M€)

Le marché entre les clubs anglais est souvent particulier, Gylfi Sigurdsson en est le parfait exemple. Après une saison complète du côté de Swansea (9 buts et 13 passes décisives), l'international islandais a fait l'objet de longues négociations avec Everton, qui a finalement accepté de réaliser un chèque de 49,4 millions d'euros pour recruter le milieu offensif. Une somme importante, qui représente d'ailleurs un record pour les Toffees.

11. Junior Vinicius (17 ans, de Flamengo au Real Madrid, 45 M€)

C'est un transfert qui n'a pas fait trop de bruit, et pourtant le Real Madrid a bel et bien déboursé 45 millions d'euros pour mettre la main sur un gamin de 17 ans ! Considéré comme le «nouveau Neymar», l'attaquant de Flamengo Junior Vinicius arrivera chez les Merengue en juillet 2019. Car si cette transaction sera réellement effective que l'an prochain (en raison de la réglementation sur les transferts des mineurs), le jeune talent brésilien sera ensuite prêté pour un an au club brésilien afin de continuer son apprentissage. Un pari sur l'avenir gagnant pour la Maison Blanche ?

. Nemanja Matic (29 ans, de Chelsea à Manchester United, 45 M€)

José Mourinho a récupéré l'un de ses joueurs préférés ! Pourtant très important à Chelsea l'an dernier lors de la conquête du titre en Premier League, le milieu de terrain Nemanja Matic a été recruté pour 45 millions d'euros par Manchester United. Toujours aussi précieux à la récupération, le Serbe s'est rapidement imposé en ce début de saison comme un titulaire indiscutable sous les ordres du technicien portugais et enchaîne les performances XXL. Une recrue parfaite pour les Red Devils de Mourinho.

. Tiémoué Bakayoko (23 ans, de l'AS Monaco à Chelsea, 45 M€)

Et si Chelsea a accepté «aussi facilement» de vendre Matic à un concurrent direct en Premier League, c'est surtout à cause de Tiémoué Bakayoko. Ciblé pendant de longs mois par les Blues, le milieu français a bel et bien rejoint le champion d'Angleterre en titre pour 45 millions d'euros. Après une saison pleine du côté de l'AS Monaco, l'ancien Rennais a cédé à la tentation de la Premier League, qui semble être un championnat idéal pour ses qualités. En cette année de Coupe du Monde, le Tricolore devra s'imposer à Chelsea pour gagner sa place en équipe de France.

14. Mohamed Salah (25 ans, de l'AS Roma à Liverpool, 42 M€)

Auteur d'une belle année du côté de l'AS Roma (15 buts, 13 passes décisives), l'ailier Mohamed Salah a confirmé en ce début de saison à Liverpool. Signé pour 42 millions d'euros, l'international égyptien n'a pas tardé à s'adapter à sa nouvelle équipe et forme avec Sadio Mané et Roberto Firmino un trio d'exception sur le plan offensif. Avec un entraîneur de la trempe de Jürgen Klopp, Salah devrait rapidement s'imposer comme l'un des meilleurs ailiers de la Premier League.

. Leonardo Bonucci (30 ans, de la Juventus Turin au Milan AC, 42 M€)

C'est sûrement l'un des plus gros coups de ce mercato d'été. Si les sommes astronomiques dépensées par certaines équipes pour d'autres joueurs ont éclipsé cette transaction, le Milan AC a réussi un superbe transfert en signant Leonardo Bonucci pour seulement 42 millions d'euros. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, l'international transalpin a souhaité quitter la Juventus Turin à cause notamment de relations conflictuelles avec le coach Massimiliano Allegri. Pour des raisons familiales, Bonucci a repoussé d'énormes offres à l'étranger et a décidé de continuer sa carrière au sein de l'ambitieux projet du Milan. Une aubaine pour les Rossoneri.

16. Corentin Tolisso (23 ans, de Lyon au Bayern Munich, 41,5 M€)

La formation de l'Olympique Lyonnais se porte très bien. Outre la vente d'Alexandre Lacazette à Arsenal, les Gones ont donc cédé Corentin Tolisso au Bayern Munich pour 41,5 millions d'euros. Longtemps courtisé par Naples ou encore la Juventus Turin, le Lyonnais s'est lancé un sacré défi en rejoignant le champion d'Allemagne en titre. Dans l'entrejeu, l'international français sera soumis à une très forte concurrence, mais étant donné son début de saison, Tolisso semble déterminé à faire son trou à Munich !

17. Davinson Sanchez (21 ans, de l'Ajax Amsterdam à Tottenham, 40 M€)

Son nom n'est pas encore très connu en France, mais Davinson Sanchez a réalisé une belle saison à l'Ajax Amsterdam, finaliste de l'Europa League l'an dernier. Très prometteur, le jeune défenseur central a été recruté pour la somme de 40 millions d'euros par Tottenham. En difficulté lors de ce mercato d'été, les Spurs devaient frapper fort et ont décidé de miser sur l'avenir avec cet investissement important sur le talent colombien. Il faudra surveiller sa progression avec attention.

. Paulinho (29 ans, du Guangzhou Evergrande au FC Barcelone, 40 M€)

Le milieu de terrain Paulinho a été la première recrue du FC Barcelone après le départ de Neymar au Paris Saint-Germain. Pour 40 millions d'euros, le club catalan a arraché l'international brésilien au Guangzhou Evergrande afin de renforcer son entrejeu. Si le recrutement de l'ancien joueur de Tottenham a entraîné quelques moqueries, son travail défensif pourrait s'avérer précieux chez les Blaugrana. Bien évidemment, Paulinho n'a pas les mêmes qualités techniques qu'Andrès Iniesta, mais son apport peut être intéressant...

. Ederson (24 ans, de Benfica à Manchester City, 40 M€)

Après l'échec de Claudio Bravo dans la cage de Manchester City l'an dernier, l'entraîneur Pep Guardiola a poussé ses dirigeants à réaliser un investissement important à ce poste. Et assez rapidement, les Citizens ont réussi à enrôler Ederson en provenance de Benfica pour 40 millions d'euros. Excellent avec le club portugais l'an dernier, notamment sur la scène européenne, le portier de 24 ans est devenu à cette occasion le 2e gardien le plus cher de l'histoire du football derrière un certain Gianluigi Buffon. Un statut à assumer.

. Federico Bernardeschi (23 ans, de la Fiorentina à la Juventus Turin, 40 M€)

Après le transfert avorté de Patrik Schick, recalé à la visite médicale et ensuite prêté par la Sampdoria à l'AS Roma, la Juventus Turin a décidé de se consoler en dépensant 40 millions d'euros pour Federico Bernardeschi. Véritable taulier de la Fiorentina l'an dernier (11 buts, 4 passes décisives), l'international italien va renforcer un secteur offensif d'ores et déjà bien fourni à Turin. Grâce à ses qualités techniques, le jeune talent sera un parfait suppléant au duo Paulo Dybala - Gonzalo Higuain. Comme souvent, la Juve prépare l'avenir.

Ils ont aussi affolé les compteurs cet été :

André Silva (attaquant de 21 ans, du FC Porto au Milan AC, 38 M€)

Vitolo (milieu de 27 ans, du FC Séville à l'Atletico Madrid, 37,5 M€)

Anthony Modeste (attaquant de 29 ans, du FC Cologne au Tianjin Quanjian, 36 M€)

Antonio Rudiger (défenseur de 24 ans, de l'AS Roma à Chelsea, 35 M€)

Victor Lindelof (défenseur de 23 ans, du Benfica à Manchester United, 35 M€)

Nelson Semedo (défenseur de 23 ans, du Benfica au FC Barcelone, 30 M€)

Danilo (défenseur de 26 ans, du Real Madrid à Manchester City, 30 M€)

Kelechi Iheanacho (attaquant de 20 ans, de Manchester City à Leicester, 28 M€)

Frank Kessié (milieu de 20 ans, de l'Atalanta au Milan AC, 28 M€)

Jordan Pickford (gardien de 23 ans, de Sunderland à Everton, 27,6 M€)

Michael Keane (défenseur de 24 ans, de Burnley à Everton, 27,6 M€)

Davy Klaassen (milieu de 24 ans, de l'Ajax Amsterdam à Everton, 27 M€)

Théo Hernandez (défenseur de 19 ans, de l'Atletico Madrid au Real Madrid, 26 M€)

Andrei Yarmolenko (attaquant de 27 ans, du Dynamo Kiev au Borussia Dortmund, 25 M€)

Nikola Kalinic (attaquant de 29 ans, de la Fiorentina au Milan AC, 25 M€)

