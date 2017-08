Journal des Transferts : Lyon fonce vers sa 7e recrue, un pari offensif pour l'OM, le PSG fixé pour Reina... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 26/08/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Lyon fonce vers sa 7e recrue, un pari pour l'OM, le PSG fixé pour Reina, Bordeaux très clair pour Malcom, Monaco tente Vietto... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24 heures. Pape Cheikh Diop est attendu à Lyon Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Lyon fonce vers sa 7e recrue Que Clément Grenier, courtisé par Malaga, prêt à mettre 4 millions d'euros sur la table, parte ou non, l'Olympique Lyonnais va accueillir un milieu de terrain supplémentaire avant la fin du mercato. Et l'OL tient peut-être bien sa septième recrue estivale puisque ce milieu annoncé depuis un moment maintenant a toutes les chances d'être Pape Cheikh Diop. D'après le quotidien espagnol AS, les Gones se seraient mis d'accord avec le Celta Vigo sur la base d'une indemnité de transfert de 10 millions d'euros plus 4 millions de bonus éventuels. Le club rhodanien serait donc parvenu à devancer Tottenham, lui aussi sur le coup pour enrôler le joueur de 20 ans. 2. L'OM et le pari Origi «Si Germain je l'utilise 90 minutes tous les matchs, il va finir par se blesser. Si on avait un autre attaquant, on s'en porterait mieux. Il faut du renfort à ce poste-là.» En conférence de presse ce samedi, Rudi Garcia a répété son envie de voir débarquer un avant-centre supplémentaire. Un attaquant toujours attendu également par les supporters qui voient s'ajouter une nouvelle cible à la longue liste évoquée cet été. D'après The Telegraph, le club phocéen aurait manifesté un intérêt pour le joueur de Liverpool Divock Origi. En difficulté chez les Reds, où il n'a jamais réussi à s'imposer depuis son arrivée en 2014 pour 12 millions d'euros, l'ancien Lillois envisage un départ et ne sera pas retenu si ses dirigeants parviennent à le remplacer. Peut-être une occasion à saisir pour l'OM même si l'international belge, qui souhaite se relancer en vue du Mondial 2018, n'a pas vraiment le profil du «grand» attaquant attendu par les supporters marseillais... 3. Le PSG fixé pour Reina Pepe Reina rejoindra-t-il le Paris Saint-Germain dans les prochaines heures ? Courtisé par le club de la capitale, le gardien espagnol est pour le moment retenu par Naples. Mais selon Sky Sport Italia, les dirigeants partenopei sont prêts à lâcher leur dernier rempart à deux conditions. La première, c'est que le PSG augmente son offre de 7 millions d'euros. D'après la Rai, le Napoli réclamerait près de 20 millions d'euros pour libérer Reina de sa dernière année de contrat. C'est beaucoup au vu de sa situation contractuelle... La seconde, c'est que le portier Geronimo Rulli, courtisé depuis de longs mois, quitte la Real Sociedad pour poser ses valises en Campanie. Dès lors, l'arrivée de l'ancien joueur de Liverpool sera possible. De son côté, Reina s'est déjà vu proposer un contrat de deux saisons plus une troisième année supplémentaire en option par le PSG. 4. Bordeaux très clair pour Malcom Etincelant depuis le début de l'exercice, l'ailier de Bordeaux Malcom serait la priorité du Borussia Dortmund pour remplacer Ousmane Dembélé, qui va signer au FC Barcelone. On parle d'une proposition à hauteur de 50 M€ de la part du club allemand ! Mais «quelle que soit l'offre» , le président de l'actionnaire majoritaire M6, Nicolas de Tavernost, ne cédera pas sur ce dossier. «Mais nous, on ne se pose pas la question. La position de l'actionnaire et du club est très claire : on garde le joueur, a répété le dirigeant dans L'Equipe. Il reste cinq jours à attendre. D'ici là, il n'y aura pas d'offre, même à 60 M€. Mon téléphone sera fermé.» Pendant ce temps-là, les Girondins tentent de prolonger le contrat du Brésilien, lié au FCGB jusqu'en 2020, et de négocier avec son ancienne formation du Corinthians qui possède toujours 50 % des droits de Malcom. 5. Monaco tente Vietto Kylian Mbappé en partance pour le Paris Saint-Germain, l'AS Monaco lui cherche un remplaçant. Et à en croire TMW, le club de la Principauté aurait transmis une offre de 18 millions d'euros à l'Atletico Madrid pour l'attaquant argentin Luciano Vietto. Le champion de France, en concurrence avec la Sampdoria de Gênes sur ce dossier, attend maintenant une réponse des Colchoneros. Normalement, ces derniers ne devraient pas se montrer trop difficiles puisque Diego Simeone ne compte pas sur l'ancien joueur de Villarreal. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 26 août à 18h C'est officiel : - Gregory Van der Wiel quitte Fenerbahçe. Le latéral droit a signé trois ans à Cagliari.

- Le défenseur central Bakary Koné est prêté par Malaga à Strasbourg. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Le latéral droit du PSG, Serge Aurier, a déjà passé sa visite médicale pour rejoindre Tottenham, qui devrait débourser 25 M€.

- L'OM devrait prêter son milieu offensif Rémy Cabella avant la fin du mercato. L'ancien Montpelliérain disposerait de touches en France, en Italie et en Espagne.

- Pour se renforcer au milieu de terrain, l'OM songerait à Jamel Saihi, libre après une expérience ratée à Angers.

- Lyon pense au milieu de l'Ajax Amsterdam Hakim Ziyech.

- Bordeaux a proposé 3 M€ au Ludogorets Razgrad pour le latéral gauche Natanael. A l'étranger - A la recherche d'un avant-centre, Chelsea devrait faire une offre pour Fernando Llorente (Swansea).

- Toujours indésirable à Liverpool, le défenseur français Mamadou Sakho plaît à Crystal Palace et West Bromwich Albion. Mais les Reds réclament 32 M€...

- Manchester City va offrir 27 M€ à West Bromwich Albion pour le défenseur central Jonny Evans.

- Alors qu'il s'était mis d'accord avec l'Atalanta Bergame, le milieu défensif Nampalys Mendy ne rejoindra pas le club italien, faute d'accord avec Leicester.

- West Ham ne paiera pas les 43 M€ demandés par le Sporting Portugal pour le milieu William Caravalho.

- Barré à Chelsea, l'attaquant Loïc Rémy est désiré par Las Palmas.

- Dortmund songe à l'attaquant du Sporting Portugal, Gelson Martins.

- Le latéral gauche Kieran Gibbs va quitter Arsenal pour Watford. Transfert estimé à 5,5 M€. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

