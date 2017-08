OM : s'estimant floué, le responsable des Dodgers dénonce un "Fake Project"

Malgré l'arrivée de cinq joueurs de qualité, dont trois internationaux, une partie des supporters de l'Olympique de Marseille n'apprécie guère le mercato estival réalisé par le club phocéen. Parmi-eux, le responsable des Dodgers, Christian Cataldo, extrêmement sévère à l'égard des décideurs marseillais.

Frank McCourt déçoit certains supporters jusqu'ici.

«Nous allons investir 200 millions d'euros sur les quatre prochaines années.» Lors du rachat de l'Olympique de Marseille, en octobre dernier, le nouveau propriétaire Frank McCourt assurait que le club phocéen allait se montrer très actif sur le marché des transferts.

Après Dimitri Payet, recruté en début d'année 2017, Valère Germain, Luiz Gustavo, Steve Mandanda, Adil Rami et Jordan Amavi ont suivi cet été. Des recrutements intéressants qui n'ont visiblement pas l'air d'emballer le responsable des Dodgers, Christian Cataldo.

Un effectif pas à la hauteur

Déçu par les promesses qu'il juge non tenues, celui-ci n'a pas hésité à montrer son mécontentement, critiquant notamment la présence de joueurs qui n'auraient pas le standing de l'OM. «On voit des joueurs qu'on ne s'attendait plus à voir à l'OM : Ocampos, Hubocan, Bouna Sarr, Doria, même Rolando. Ce sont des joueurs du Labrune Project, pas du Champions Project. Et on se retrouve avec des joueurs-là, certains qui ne sont pas titulaires, mais presque» , a regretté sur RMC le représentant de ce groupe de fans.

Cataldo n'hésite d'ailleurs pas à souligner une prétendue incohérence des dirigeants phocéens concernant deux dossiers chauds de l'été. «On parle d'un attaquant et d'un milieu de terrain à recruter alors qu'on les avait. On avait Gomis et Vainqueur. Pourquoi on n'a pas fait l'effort financier ? Si on pouvait le faire… peut-être qu'on nous a mentis sur les moyens financiers qu'on a. On les aurait dans l'équipe, ces deux joueurs qui ont porté l'équipe l'année passée, tu ajoutes Luiz Gustavo, Germain, et là, ça aurait de la gueule.»

Cataldo pointe du doigt un «Fake Project»

Mais le Marseillais va bien plus loin et dénonce carrément un «Fake Project» . «J'ai le pressentiment qu'on est dans un Fake Project. C'est un faux projet. Pour l'instant, on est plus dans le Fake Project que dans le Champions Project au vu des recrues. On n'est pas dans le projet qu'on attend. Même si on sait qu'il faudra du temps» , s'est plaint Cataldo, qui semble résigné.

«J'étais le premier à défendre la nouvelle direction et à dire que ça allait être OK. Mais je pensais qu'on allait avoir un recrutement un peu plus conséquent que ça. Ça va être très dur. Parce que, toutes les équipes, quand elles reçoivent l'OM, elles ne regardent pas les joueurs qu'il y a dedans» , a-t-il réagi non sans une pointe d'amertume.

L'avertissement aux dirigeants

Alors que le mercato ferme ses portes dans une semaine, la figure de proue des Dodgers a fait passer un message clair aux dirigeants. «Pour l'instant, ça ne fait que gronder gentiment. Il ne faudrait pas que la situation s'aggrave. Parce que là, je ne sais pas comment ça va se passer. Ça va vite. Les gens, ils ont de l'espoir, peut-être qu'ils en ont trop eu. A Marseille, on s'enflamme beaucoup. Mais même moi, je disais aux gens d'attendre, que ça allait prendre du temps, mais je m'attendais quand même à quelque chose de plus costaud niveau recrutement» , a-t-il poursuivi.

«Nous, on a toujours été là. Quand un truc me plait, je le dis. Au mercato d'hiver, c'était bien. On l'a dit. Mais quand ce n'est pas bien, excusez-nous messieurs les dirigeants, mais on le dit. Et là, pour l'instant, ce n'est pas bien. On n'est pas très content de ce qu'on voit. Et je ne sais pas si notre entraîneur est très content de cette équipe, j'ai quelques doutes» , a conclu un Cataldo remonté. Son cri du coeur sera-t-il entendu par la direction marseillaise ? On le saura très rapidement...

Partagez-vous le ressenti de Cataldo sur le mercato de l'OM ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...