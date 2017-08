L'équipe type de L1 - 3e journée Pierre-Damien Lacourte - L'equipe Type De L1, Mise en ligne: le 21/08/2017 à 00h17 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Extraordinaire face à Toulouse, le Parisien Neymar est élu joueur de la journée. Le Lyonnais Traoré, le Niçois Pléa et le Bordelais Malcom se sont aussi distingués à l'occasion de cette 3e journée de Ligue 1 et figurent au sein de l'équipe type de Maxifoot. Neymar a survolé la rencontre PSG-Toulouse. Après chaque journée de championnat, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur "onze" et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point. Remplaçants : 12. Alexander Djiku (Caen)

13. Thiago Motta (Paris SG)

14. Jean Michaël Seri (Nice)

15. Nabil Fekir (Lyon)

16. Steve Mandanda (Marseille)

17. Firmin Mubele (Rennes)

18. Emiliano Sala (Nantes) En détails : Le joueur de la journée : Neymar (Paris SG) Déjà très prometteur à Guingamp, Neymar a brillé de mille feux contre Toulouse. Deux buts, deux passes décisives, deux montants touchés, un penalty provoqué, les accélérations et dribbles dévastateurs du Brésilien ont mis au supplice la défense toulousaine. Il accélère le jeu du PSG sur chacune de ses prises de balle. S'il garde cette forme, Neymar n'a pas fini de nous régaler. Ciprian Tatarusanu (Nantes) Le FC Nantes ne semble pas s'être trompé sur son choix de gardien cet été. A Troyes, l'ancien dernier rempart de la Fiorentina s'est montré impeccable sur sa ligne. Il a aussi été très important dans le domaine aérien en fin de rencontre. Frédéric Guilbert (Caen) Solide sur son côté droit, le latéral du Stade Malherbe s'est aussi montré incisif en phase offensive à Lille. C'est notamment lui qui centre pour Rodelin sur le deuxième but caennais, signé Santini. Kamil Glik (Monaco) Encore une copie propre pour le Polonais, qui a dominé Roux sans problème lors de Metz-Monaco. Il intervient parfaitement devant le Messin en seconde période et aurait pu trouver la faille sur un gros coup de tête à la 70e minute. Une valeur sûre du côté de l'ASM. Damien Da Silva (Caen) Très solide en charnière centrale, notamment en fin de match quand les Lillois ont tenté de se révolter, le défenseur caennais a aussi été décisif devant en ouvrant le score de la tête pour le Stade Malherbe en tout début de rencontre. Ronaël Pierre-Gabriel (Saint-Etienne) Sa cote grimpe à Saint-Etienne et on comprend pourquoi. Face à Amiens, le latéral stéphanois, à gauche en première période, puis à droite après la pause, s'est montré intraitable. On n'a vu que lui dans son couloir. Lukas Lerager (Bordeaux) Très combatif au milieu, le Danois a montré une vraie intelligence dans le jeu. Récompensé en marquant le but du 3-2 à la 88e minute. Beaucoup de ballons grattés. Sans doute une bonne pioche cette recrue estivale pour les Girondins. Adrien Rabiot (Paris SG) Le successeur de Matuidi a livré un gros match dans l'entrejeu parisien face à Toulouse, étant un lien précieux entre le milieu et l'attaque. Après une première frappe repoussée par Lafont qui débouche sur l'égalisation de Neymar, il marque ensuite d'une belle frappe à ras de terre de 25 mètres. Bertrand Traoré (Lyon) Une fois Lyon à dix, il a été le joueur le plus dangereux de son équipe. Ses dribbles et ses accélérations ont causé des dégâts au sein de la défense bordelaise. Récompensé de son bon match par un magnifique but sur coup franc. Alassane Pléa (Nice) Auteur d'un bel enchaînement sur l'ouverture du score niçoise face à Guingamp en fin de première période, l'avant-centre des Aiglons est aussi décisif sur le deuxième but de son équipe, inscrit par Walter. Impossible à maîtriser pour la défens bretonne. Malcom (Bordeaux) Celui-là n'est pas près de voir sa cote retomber sur le marché des transferts. Auteur d'un match énorme, Malcom a permis à Bordeaux de ramener un point de Lyon. D'abord buteur avec de la réussite, le Brésilien, qui a causé de gros dégâts au sein de la défense lyonnaise, arrache le nul dans le temps additionnel d'une frappe monstrueuse sous la barre. Classement par joueur : Neymar devrait prendre un abonnement 1. Glik (Monaco) - Roussillon (Montpellier) - Tatarusanu (Nantes) - Neymar (Paris-SG) : 6 points

5. Malcom (Bordeaux) - Fekir (Lyon) - Moutinho (Monaco) - Cavani (Paris-SG) : 4 points

9. Mangani (Angers) - Lerager (Bordeaux) - Da Silva , Guilbert (Caen) - Maignan , El Ghazi , Alonso (Lille) - Marcelo , Traore , Mariano Díaz (Lyon) - N'Jie (Marseille) - Falcao , Lemar , Jemerson (Monaco) - Pléa (Nice) - Rabiot , Dani Alves (Paris-SG) - Pierre-Gabriel , Assane Dioussé (St-Etienne) - Martin , Lala (Strasbourg) : 3 points

30. Perrin (St-Etienne) : 2 points

31. Manceau (Angers) - Djiku , Vercoutre (Caen) - Blas (Guingamp) - Malcuit (Lille) - Tousart (Lyon) - Mandanda , Germain , Luiz Gustavo (Marseille) - Lecomte (Montpellier) - Sala (Nantes) - Seri (Nice) - Motta , Silva (Paris-SG) - N. Mubele (Rennes) : 1 point Classement par club : Monaco et Paris vont se tirer la bourre 1. Monaco - 19 points

2. Paris-SG - 18 points

3. Lyon - 14 points

4. Lille - 10 points

5. St-Etienne, Caen - 8 points

7. Nantes, Bordeaux, Montpellier - 7 points

10. Marseille, Strasbourg - 6 points

12. Angers, Nice - 4 points

14. Rennes, Guingamp - 1 point C'était l'équipe type de la 3e journée de Ligue 1. Rendez-vous dès dimanche prochain pour découvrir les meilleurs joueurs de la 4e journée !





