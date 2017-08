OM : Garcia envoie un message fort à Doria

Possédant cinq voire six défenseurs centraux avec Grégory Sertic, Rudi Garcia doit faire des choix. Plutôt décevant, Doria garde malgré tout la confiance de l'entraîneur marseillais, qui estime que le Brésilien peut encore devenir un grand joueur à l'avenir.

Pour Garcia, Doria a encore un avenir à l'OM.

Adil Rami, Rolando, Grégory Sertic, Rod Fanni, Doria, Tomas Hubocan... L'Olympique de Marseille affiche plus que complet en charnière centrale. Mais la hiérarchie est déjà claire pour Rudi Garcia : les deux premiers cités sont les titulaires. Le troisième apparaît comme être l'option de remplacement prioritaire dans l'axe de la défense ou pour suppléer Luiz Gustavo au milieu.

Qui apparaît au quatrième rang alors ? Doria. S'il peut encore rendre de précieux services, Rod Fanni (35 ans) a reculé dans la hiérarchie au profit du Brésilien. Car Garcia estime qu'à 22 ans, Doria peut encore s'affirmer comme un grand joueur même s'il a été globalement décevant jusqu'ici depuis son arrivée à l'OM en 2014. Même s'il a été vite écarté sans avoir eu sa chance au début.

«Doria, c'est l'avenir»

"L'année dernière, on a fait la moitié de la saison avec Fanni et Rolando, et Sertic après. Et franchement, ça s'est bien passé. Donc ces joueurs-là sont plus considérés. Rami est arrivé, mais je pense qu'il est en train de démontrer qu'il est un joueur indispensable derrière. Doria, c'est l'avenir. C'est aussi pour ça que le choix vis-à-vis de Fanni a été fait. C'est normal qu'un club comme l'OM développe des jeunes joueurs à fort potentiel. Doria l'a. Il est fort physiquement, il est très bon de la tête, il est agressif. C'est un bon central. Il faut qu'il progresse tactiquement pour qu'il devienne un joueur capable de prendre la place des autres. A lui de jouer quand il en aura la possibilité", a ainsi fait savoir l'entraîneur olympien en conférence de presse.

L'objectif de Garcia est de relancer le Brésilien pour l'amener à plus ou moins court terme à prendre la place de Rolando. Un message fort envoyé à Doria, qui pensait certainement son avenir bouché à l'OM et qu'on annonçait possible partant pour l'Italie.

Que pensez-vous des déclarations de Garcia ? A-t-il raison de croire encore en Doria ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.