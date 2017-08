Les 11 infos à savoir sur la journée : Nice se réveille, Sainté au sommet, MU et Pogba cartonnent, Jesé fait mal à Arsenal...

Nice se réveille, Sainté au sommet, le chef-d'oeuvre de Fekir, la mine de Malcom, premier succès pour les Canaris de Ranieri, Mu et Pogba cartonnent, Jesé fait mal à Arsenal, Griezmann voit rouge... Découvrez les faits marquants des matchs de samedi en Ligue 1 et en Europe.

Première victoire de la saison pour Pléa et les Niçois.

Les résultats en Ligue 1 (cliquez sur le score pour lire la brève ou l'article sur le match) : Metz 0-1 Monaco (vendredi), Lyon 3-3 Bordeaux, Montpellier 1-1 Strasbourg, Nice 2-0 Guingamp, Rennes 2-2 Dijon, Saint-Etienne 3-0 Amiens, Troyes 0-1 Nantes.

Les principaux résultats à l'étranger : Wolfsburg 0-3 Borussia Dortmund, Schalke 04 2-0 RB Leipzig (Bundesliga), Swansea 0-4 Manchester United, Liverpool 1-0 Crystal Palace, Stoke City 0-1 Arsenal (Premier League), Juventus Turin 3-0 Cagliari, Hellas Vérone 1-3 Naples (Serie A), Gérone 2-2 Atletico Madrid (Liga)

1. Nice se réveille. Après deux défaites pour débuter son championnat, Nice s'est remis la tête à l'endroit en s'imposant 2-0 face à Guingamp, grâce à des buts de Pléa et Walter. Titulaire, Sneijder a montré des choses intéressantes mais est encore à l'évidence très loin de sa meilleure forme, affichant d'évidents kilos en trop.

On peut voir que Sneijder ne semble pas au mieux de sa forme

2. Sainté au sommet. Et de trois. Saint-Etienne a enregistré sa troisième victoire de la saison en dominant largement, mais pas si aisément que cela, Amiens (3-0). Banni sous l'ère Galtier, Dabo s'est notamment illustré avec un doublé. Mais les Stéphanois, 2es du classement désormais, ont tout de même tremblé au cours de ce match, Ruffier étant sauvé par ses montants à deux reprises.

Auteur d'un doublé contre Amiens, Bryan Dabo revit à Saint-Etienne

3. Lyon finit par craquer. Alors qu'il menait 3-1 à la 87e minute, l'Olympique Lyonnais a fini par concéder le nul face à Bordeaux (3-3). Intenable, Malcom a puni des Gones réduits à dix durant pratiquement une heure après l'exclusion de Darder. Pour lire l'analyse complète de la rencontre, cliquez ici.

4. Le chef-d'oeuvre de Fekir, la mine de Malcom. Durant ce Lyon-Bordeaux (3-3), Nabil Fekir a inscrit ce qui sera peut-être le but de l'année à la 10e minute : un lob depuis la ligne médiane et du pied droit en plus. En fin de rencontre, Malcom a lui arraché le nul pour les Girondins d'une mine des 20 mètres sous la barre de Lopes. Peut-être moins spectaculaire mais tout aussi joli.

Le bijou de Fekir

5. Premier succès pour les Canaris de Ranieri. Après deux défaites pour débuter le championnat, Nantes a pris ses premiers points à Troyes. Les hommes de Claudio Ranieri l'ont emporté 1-0 après un joli but de Sala en fin de rencontre. Et pourtant, pour s'être essuyé les crampons sur le genou de Grandsir, Awaziem n'avait pas facilité la tâche des Nantais en regagnant les vestiaires peu après la demi-heure de jeu.

Sala a offert la victoire aux Canaris d'une jolie reprise à Troyes

6. Rennes déjà dans le dur. Rennes pensait obtenir le premier succès de sa saison contre Dijon. Mais alors qu'ils menaient 2-0 après un doublé de Mubele, les Bretons ont fini par se faire rejoindre dans le temps additionnel (2-2). Avec 2 points seulement après 3 journées, les hommes de Christian Gourcuff sont déjà en difficulté.

Auteur d'un doublé, Mubele pensait avoir fait le plus dur pour Rennes

7. MU et Pogba démarrent en trombe. Manchester United est chaud bouillant ! Une semaine après sa démonstration face à West Ham (4-0), le club dirigé par José Mourinho a collé la même raclée à Swansea, ce samedi, lors de la 2e journée de Premier League. Après un but de Bailly avant la pause (45e), Lukaku doublait la mise en fin de rencontre (80e). Dans la foulée, Pogba, qui comptabilise déjà quatre passes décisives en deux rencontres de championnat, marquait d'un tir croisé (82e). En grande forme, l'ancien Turinois offrait ensuite le quatrième but à Martial (84e). 2 matchs, 8 buts marqués, 0 encaissé, Manchester United démarre très fort son championnat !

Pogba et Martial ont brillé avec Manchester United

8. Jesé fait mal à Arsenal. De son côté, Arsenal se rendait à Stoke. Les Gunners ont connu la défaite (0-1), le joueur prêté par le Paris Saint-Germain, l'Espagnol Jesé, offrant la victoire aux Potters en début de seconde période. A noter qu'à la pointe de l'attaque d'Arsenal, Lacazette était encore préféré à Giroud.

Prêté par le PSG, Jesé a offert la victoire à Stoke contre Arsenal

9. Dortmund prend les commandes. Pour le compte de la première journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund se rendait à Wolfsburg. Le BvB a frappé un gros coup en prenant les commandes du classement après une nette victoire 3-0. Aubameyang, longtemps annoncé sur le départ cet été, a inscrit le dernier but de son équipe à l'heure de jeu.

Vainqueurs 3-0 de Wolfsburg, le Borussia Dortmund s'est emparé de la tête de la Bundesliga

10. La Juve déroule, première pour Matuidi. En match d'ouverture de la 1ère journée de Serie A, la Juventus Turin recevait Cagliari. Les Bianconeri ont parfaitement lancé leur championnat en s'imposant 3-0 grâce à des buts de ses attaquants Mandzukic, Dybala et Higuain. Remplaçant au coup d'envoi, l'ancien Parisien Blaise Matuidi est entré en jeu à 20 minutes de la fin pour sa première sous ses nouvelles couleurs.

Blaise Matuidi a effectué ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs

11. L'Atletico revient de loin, Griezmann voit rouge. Mené 2-0 pour son entrée en lice en Liga, l'Atletico Madrid est tout de même parvenu à arracher le nul à Gérone (2-2), grâce à des buts de Correa et Gimenez dans le dernier quart d'heure. Et en infériorité numérique en prime car un peu plus tôt, Griezmann était exclu après avoir reçu deux avertissements, le premier pour simulation et le second pour contestation.

