A dix, l'OL finit par s'effondrer - Débrief et NOTES des joueurs (Lyon 3-3 Bordeaux)

Alors qu'il menait 3-1 à la 87e minute, l'Olympique Lyonnais a fini par concéder le nul face à Bordeaux (3-3). Intenable, Malcom a fini par punir des Gones réduits à dix durant pratiquement une heure.

Auteur d'un doublé, Malcom a fait très mal aux Lyonnais.

Au terme d'une rencontre complètement folle, Bordeaux a arraché le point du nul à Lyon grâce notamment à un extraordinaire Malcom (3-3). Alors qu'il menait 3-1, l'OL, à dix durant pratiquement une heure, a fini par craquer.

Cette rencontre débutait par un éclair de génie de Fekir. Dans sa moitié de terrain, le capitaine lyonnais interceptait une passe de Vada avant de lober, du droit depuis la ligne médiane, un Costil trop avancé (1-0, 10e). Un but fantastique qui ressemble à celui inscrit par Depay la saison dernière. Ce bijou de Fekir dépitait complètement Gourvennec.

Darder coûte cher à l'OL

Les Rhodaniens ne mettaient pas longtemps à doubler la mise. Sur un coup franc tiré par Depay, Tete jaillissait au second poteau pour marquer de près du droit (2-0, 23e). Mais cette rencontre n'était pas pliée pour autant. Car peu après la demi-heure de jeu, Darder, averti à deux reprises, laissait les Gones à dix. Gourvennec en profitait pour remplacer Vada par sa recrue Cafu. La punition était immédiate. Sur une demi-volée déviée par le malheureux Mariano, Malcom réduisait l'écart pour les Girondins (2-1, 41e). Bruno Genesio réagissait immédiatement en faisant sortir l'ancien Madrilène, dégoûté, au profit de Ferri.

La praline de Malcom

Au retour des vestiaires, la domination était bordelaise. A l'heure de jeu, il s'en fallait d'ailleurs de peu pour que Cornet, après un arrêt de Lopes devant Sabaly, marque contre son camp. A l'origine de l'action, Malcom, intenable, faisait très mal aux Lyonnais. De l'autre côté, Traoré restait le Gone le plus dangereux. Et sur un magnifique coup franc plein axe, l'ancien pensionnaire de l'Ajax pensait plier cette rencontre (3-1, 74e).

En fin de match, Lerager réduisait une nouvelle fois l'écart (3-2, 88e). Trop tard ? Non, car ce diable de Malcom mettait une frappe terrible des 20 mètres sous la barre de Lopes (3-3, 91e). Un autre but magnifique dans cette rencontre exceptionnelle. Rattrapé sur le fil, l'OL laisse la tête du classement à Monaco.

La note du match : 9/10

Un scénario complètement fou, un chef-d'oeuvre de Fekir, un autre but très joli de Traoré avant une dernière merveille de Malcom, cette rencontre a donné lieu à un spectacle passionnant.

Les buts

- Dans sa moitié de terrain, Fekir intercepte une passe de Vada. Le capitaine lyonnais voit Costil trop avancé et tente sa chance, du droit, depuis la ligne médiane. Gamelle (1-0, 10e) !

- Sur un coup franc tiré par Depay côté gauche, Tete jaillit au second poteau pour marquer de près du droit (2-0, 23e).

- A 25 mètres du but de Lopes, Malcom prend sa chance sur coup franc. Le ballon heurte le mur mais revient dans les pieds du Brésilien qui met une mine de demi-volée déviée par Mariano. Lopes est pris à contre-pied (2-1, 41e).

- Sur un coup franc à 25 mètres plein axe, Traoré enroule sa frappe au-dessus du mur. Costil doit s'incliner. Magnifique (3-1, 74e).

- Dans la surface, Lerager trouve le meilleur angle pour frapper et tromper Lopes malgré la présence de deux Lyonnais sur leur ligne (3-2, 88e).

- A l'entrée de la surface, Malcom prend sa chance du gauche. Le Brésilien met une mine sous la barre de Lopes. Incroyable (3-3, 91e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Malcom (9/10)

Celui-là n'est pas près de voir sa cote retomber sur le marché des transferts. Auteur d'un match énorme, Malcom a permis à Bordeaux de ramener un point de Lyon. D'abord buteur avec de la réussite, le Brésilien, qui a causé de gros dégâts au sein de la défense lyonnaise, arrache le nul dans le temps additionnel d'une frappe monstrueuse sous la barre.

LYON :

Anthony Lopes (5) : trois buts encaissés mais difficile d'en vouloir au portier lyonnais, qui réalise aussi deux arrêts importants dans cette rencontre.

Kenny Tete (6) : préférée à Rafael, la recrue estivale lyonnaise a montré des choses intéressantes sur son côté droit. C'est lui qui inscrit le deuxième but des Gones en sentant bien le coup sur le coup franc de Depay.

Marcelo (5) : une vraie présence dans les airs durant une bonne partie de la rencontre. Mais le nouveau taulier lyonnais a enlevé le bleu de chauffe durant les cinq dernières minutes.

Jérémy Morel (5) : intéressant en première période, durant laquelle il a affiché beaucoup de sérénité derrière, il n'a pas montré le même visage après le repos. Une bonne entente quand même avec Marcelo.

Fernando Marçal (5) : match sérieux de l'ancien Guingampais, pas pris à défaut défensivement. Un apport offensif assez limité en revanche. Remplacé à la 74e minute par Mouctar Diakhaby (non noté), à la peine dans le secteur défensif où il a montré une certaine fébrilité.

Sergi Darder (2) : nerveux, l'Espagnol commet deux grosses fautes qui lui valent deux avertissements et une exclusion peu après la demi-heure de jeu. Lui qui veut enfin s'imposer à l'OL, c'est mal parti...

Lucas Tousart (5) : intéressant en première période avec de grosses interventions, il n'a pas su enrayer les offensives bordelaises après le repos. Il manque encore de leadership.

Bertrand Traoré (7,5) : une fois Lyon à dix, il a été le joueur le plus dangereux de son équipe. Ses dribbles et ses accélérations ont causé des dégâts au sein de la défense bordelaise. Récompensé de son bon match par un magnifique but sur coup franc.

Nabil Fekir (7) : auteur d'un but absolument splendide à la 10e minute, le capitaine lyonnais pensait lancer les siens sur la voie du succès. Une grosse débauche d'énergie ensuite durant toute la rencontre pour défendre.

Memphis Depay (5) : passeur décisif pour Tete, le Néerlandais est resté relativement discret à part ça au cours de cette partie. On l'a senti fatigué après le repos. Remplacé à la 65e minute par Maxwel Cornet (non noté), qui aurait pu défendre un peu plus.

Mariano Díaz (4) : l'ancien Madrilène a vécu une mauvaise après-midi. Avoir dévié la frappe de Malcom qui se termine en but, il fait les frais de l'exclusion de Darder en laissant très vite sa place. Il était dépité ensuite sur le banc. Remplacé à la 44e minute par Jordan Ferri (5), actif et combatif, mais ça n'a pas suffi.

BORDEAUX :

Benoît Costil (4) : match compliqué pour le portier bordelais. Certains lui reprocheront d'être trop avancé sur le but de Fekir. Mais difficile d'anticiper la perte de balle de Vada à 60 mètres de son but et le coup de génie du capitaine lyonnais.

Youssouf Sabaly (6) : une belle activité du latéral droit bordelais. Il est proche de marquer en seconde période mais bute sur Lopes, sorti rapidement dans ses pieds.

Jérémy Toulalan (5) : aligné en charnière centrale, le capitaine bordelais s'est bien battu. Il provoque notamment le second carton jaune de Darder. Pris de vitesse quand même sur certaines actions lyonnaises.

Vukasin Jovanovic (5) : match sérieux, sans vraiment briller, du défenseur bordelais. Pas impliqué sur les trois buts lyonnais.

Théo Pellenard (5) : match timide du latéral gauche bordelais. Il est quand même à l'origine du but de Lerager. Mais pas mal de ballons perdus.

Valentin Vada (2) : préféré à Otavio au milieu, il fait mal à son équipe en ratant une passe dont a immédiatement profité Fekir en lobant Costil depuis le milieu de terrain. Jocelyn Gourvennec ne lui a pas fait de cadeau. Remplacé à la 37e minute par Cafu (4), qui ne s'est pas illustré. Si ce n'est en mettant de très longues secondes pour faire ses lacets avant d'entrer en jeu. Ce qui a profondément agacé son entraîneur.

Lukas Lerager (7) : très combatif au milieu, il a montré une vraie intelligence dans le jeu. Récompensé en marquant le but du 3-2 à la 88e minute. Beaucoup de ballons grattés.

Younousse Sankharé (6) : lui aussi a bien bataillé dans l'entrejeu. Pas toujours efficace mais il n'a rien lâché.

Malcom (9) : lire le commentaire ci-dessus.

Alexandre Mendy (4) : peu en vue, l'ancien Guingampais a eu beaucoup de mal à s'illustrer et ne sera resté qu'une mi-temps sur le terrain. Remplacé à la pause par Gaëtan Laborde (4), qui n'a pas pesé davantage sur les départs.

François Kamano (4) : heureusement que Malcom était là côté bordelais. Car lui aussi a déçu. Comme Mendy, Cafu et Laborde, il n'a rien montré.

LYON 3-3 BORDEAUX (mi-tps: 2-1) - FRANCE - Ligue 1 / 3e journée

Stade : Groupama OL Academy Décines-Charpieu - Arbitre : C. Turpin



Buts : N. Fekir (10e) K. Tete (23e) B. Traoré (74e) pour LYON - Malcom (41e) L. Lerager (88e) Malcom (90+1e) pour BORDEAUX

Avertissements : Sergi Darder (33e) , B. Traoré (39e) , J. Morel (82e) , pour LYON - L. Lerager (59e) , J. Toulalan (64e) , pour BORDEAUX - Expulsions : Sergi Darder (36e) , pour LYON



LYON : Anthony Lopes - K. Tete , Marcelo , J. Morel , Fernando Marçal (M. Diakhaby, 74e) - Sergi Darder , L. Tousart - B. Traoré , N. Fekir , M. Depay (M. Cornet, 65e) - Mariano Díaz (J. Ferri, 44e)



BORDEAUX : B. Costil - Y. Sabaly , J. Toulalan , V. Jovanovic , T. Pellenard - V. Vada (Jonathan Cafu, 37e) , L. Lerager , Y. Sankhare - Malcom , A. Mendy (G. Laborde, 46e) , F. Kamano



