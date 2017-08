Chelsea : Diego Costa met la pression sur l'Atletico, pendant que Conte se marre...

Poussé vers la sortie à Chelsea par son entraîneur Antonio Conte, Diego Costa a vidé son sac cette semaine. Ce vendredi, le buteur a été encore présent dans les médias pour mettre la pression sur l'Atletico Madrid. Et pendant ce temps-là, Conte s'est bien marré à Londres...

Diego Costa et Antonio Conte, c'est chaud...

Situation inconfortable pour Diego Costa. En cette année de Coupe du Monde, l'attaquait sait qu'il doit rapidement trouver un club à moins de deux semaines de la fin du mercato d'été. Indésirable à Chelsea, l'Espagnol a vidé son sac cette semaine, s'en prenant violement à son coach Antonio Conte, et a profité de l'occasion pour réaffirmer son intention de rejoindre l'Atletico Madrid (voir article ici).

Costa met un gros coup de pression à l'Atletico

Lors de cette intervention médiatique, Costa avait assuré qu'il allait évoluer sous les couleurs des Colchoneros cette saison. Pourtant, quelques jours plus tard, la situation a visiblement évolué. Lassé d'attendre un accord entre l'Atletico et Chelsea, le Brésilien de naissance a mis un gros coup de pression à la formation espagnole. «Si l'Atletico ne réalise pas un effort pour me recruter, je peux changer d'avis et rejoindre une équipe qui croit en moi. J'ai démontré mon attachement et mon intérêt pour l'Atletico. Mais l'Atletico et Chelsea ne trouvent pas un terrain d'entente, l'Atletico refuse de faire un effort supplémentaire, je ne peux pas jouer dans une équipe qui ne veut pas réaliser un effort plus important», a fait savoir Costa à ESPN.

Malgré ce discours offensif, Costa continue de donner sa préférence à son ancienne équipe. «Je sais que l'Atletico est prêt à faire un effort, mais s'il faut payer ce que Chelsea réclame, ça ne se fera pas», a-t-il regretté en déplorant les exigences financières du champion d'Angleterre en titre. Selon les médias britanniques, les Blues réclament 55 millions d'euros pour le buteur alors que les Rojiblancos sont prêts à proposer environ 40 millions d'euros.

Et pendant ce temps-là, Conte se marre !

Dans le même temps, à Londres, Conte donnait une conférence de presse. Bien évidemment, le technicien italien a été invité à réagir aux attaques réalisées par Costa cette semaine dans les médias. La réponse de l'ancien coach de la Juventus Turin ? Un long fou rire !

«C'est bien (en continuant de rigoler, ndlr). Je préfère en rire, c'est génial. Je peux dire que tout le monde sait ce qu'il s'est passé avec lui la saison passée. C'était marrant ce qu'il a dit dans cette interview (rires). Je ne veux pas poursuivre cette situation. Pour moi, c'est du passé, c'est fini», a commenté Conte. Un feuilleton électrique qui risque d'animer la fin de ce mercato.

