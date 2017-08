Chelsea : excédé, Diego Costa règle ses comptes avec Conte et les dirigeants ! Youcef Touaitia - Actu Angleterre, Mise en ligne: le 14/08/2017 à 09h44 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Banni par Antonio Conte, Diego Costa ne jouera plus avec Chelsea. Retenu par ses dirigeants malgré ses envies de départ, l'attaquant espagnol a décidé de prendre les devants en réglant ses comptes avec l'entraîneur italien mais aussi sa hiérarchie. Diego Costa vit un calvaire à Chelsea. «Salut Diego, j'espère que tu vas bien. Merci pour la saison que nous avons passé ensemble. Bonne chance pour la prochaine année, mais tu n'es pas dans mes plans.» En juin dernier, Diego Costa (28 ans) dévoilait le SMS envoyé par Antonio Conte pour lui signifier la porte de sortie du côté de Chelsea. A deux semaines de la fin du mercato estival, l'attaquant n'a toujours pas quitté Londres et fait tout pour. Dans un entretien accordé au Daily Mail, l'Espagnol a tenté le tout pour le tout en flinguant à tout-va. Costa s'en prend à Conte Sa cible principale, le coach Italien, bien évidemment. «Vous savez que c'est le coach qui ne me veut plus. (...) Je ne voulais pas partir, j'étais heureux. Mais quand l'entraîneur ne veut plus de vous, vous devez partir. (...) En janvier, des choses se sont passées avec le coach. J'étais sur le point de prolonger mon contrat et ils (les dirigeants, ndlr) ont freiné les choses» , s'est plaint le buteur auprès du média anglais. Très remonté, le Blue estime que le Transalpin fait preuve de perversion depuis le début de ce feuilleton. «Je soupçonne le manager d'être derrière tout ça. Il a demandé à ce que ça se passe comme ça. Il a son opinion et il n'en changera pas. Je le respecte en tant que coach. Il a fait du bon travail, mais je ne le respecte pas en tant que personne. Ce n'est pas un entraîneur qui est proche de ses joueurs. Il est très distant, il n'a pas de charisme» , a poursuivi un Costa bien décidé à écorner l'image de Conte. Le cri du désespoir de Costa Mais le natif de Lagarto au Brésil ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Lui qui désire rejoindre l'Atletico Madrid a glissé un sérieux tacle à ses dirigeants, qu'il accuse de vouloir le vendre au prix fort à une formation exotique. «Pourquoi ne me laissent-ils pas partir s'ils ne veulent plus de moi ? Je dois penser à moi-même. Mon souhait, c'est d'aller à l'Atletico Madrid. (…) J'ai repoussé d'autres offres. Ils veulent me vendre en Chine ou ailleurs. Mais pour une question de langue, l'Espagne c'est mieux pour moi. Si je suis mis de côté, je veux aller dans le club que je veux, pas celui qui paie le plus» , a assuré l'avant-centre, qui a définitivement enfoncé le clou. «Ils veulent que je m'entraîne avec la réserve. Ils voudraient m'interdire l'accès au vestiaire de l'équipe première et que je n'aie plus de contact avec mes coéquipiers. Je ne suis pas un criminel ! Ce n'est pas juste d'être traité comme ça après tout ce que j'ai fait ici. Ils m'ont donné une semaine de vacances supplémentaire. Ils veulent que j'aille avec la réserve, mais je ne le ferai pas. Je ne suis pas un criminel et je ne suis pas le méchant dans l'histoire. Donc s'ils veulent me donner des amendes, qu'ils ne se gênent pas de le faire. (...) Je suis prêt à aller un an au Brésil sans jouer, même si Chelsea me met à l'amende pendant un an et ne me paie pas. (...) Je veux que le deal avec l'Atletico Madrid se résolve ce mois-ci» , a conclu le joueur. Explosif ! Que pensez-vous des déclarations de Diego Costa ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





