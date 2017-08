Lyon : Aulas critique les modèles économiques du PSG et de Monaco

Toujours prompt à réagir à l'actualité, Jean-Michel Aulas s'est de nouveau distingué. Fier du modèle économique de l'Olympique Lyonnais, le président rhodanien s'en est ouvertement pris au Paris Saint-Germain et à Monaco, qu'il accuse de ne pas jouer avec les mêmes armes.

Aulas s'est encore attaqué au PSG, mais aussi à l'ASM.

L'Olympique Lyonnais a beau être leader de Ligue 1, Jean-Michel Aulas n'hésite jamais à piquer les adversaires de son club. Parmi eux, le Paris Saint-Germain, bien évidemment, mais également Monaco. Dans les colonnes du quotidien Le Progrès, le président rhodanien a dit ce qu'il pensait des méthodes de ces deux formations, qu'il n'apprécie pas du tout.

Aulas pique encore Paris

«Il faut trouver le juste milieu entre le fait de recruter des joueurs extraordinaires qui vont remplir les stades, et aussi une logique, un équilibre, afin que cela ne se retourne pas contre ces choses merveilleuses. Ce sera fantastique de voir jouer Neymar chez nous à Lyon, mais il ne faut pas tout déséquilibrer. Parler de l'achat d'un joueur de 220 millions chargés à 600 millions, c'est plus que des Airbus, que le stade de Lyon, que celui de Munich. Neymar, c'est 30 à 40 millions de salaires annuels net. Ce n'est pas rationnel» , a pesté le dirigeant lyonnais.

Alors que la star montante du football mondial, Kylian Mbappé, a émis le souhait de rejoindre le club de la capitale, Aulas n'ose imaginer l'écart abyssal qui séparera le vice-champion de France du reste des équipes françaises si l'international tricolore venait à le rejoindre. «Le PSG a mis la barre à une hauteur que l'on ne peut pas imaginer. L'argent déversé comme ça engendre tout ce qu'il y a de plus inégal et au-delà de ce que l'on puisse imaginer. Alors avant Mbappé et même après Mbappé, le PSG est déjà très au-dessus» , a souligné l'homme d'affaires.

Aulas pointe du doigt le modèle monégasque

Monaco, également, a été égratigné par Aulas. L'homme de 68 ans ne comprend pas la stratégie adoptée par l'institution princière, qui achète des joueurs prometteurs à bas coût pour les revendre au prix très fort quelques années plus tard, sans se soucier, selon lui, de l'aspect sportif. «Je vois ce que fait Paris, ce que fait Monaco, ça ne me plaît qu'à moitié. Ce qui me gêne chez Monaco, c'est que ce club achète pour revendre. On est complètement différent. On fait les choses à la lyonnaise, sérieusement. L'OL a de loin le meilleur modèle économique» , a assuré le patron de l'OL. Des propos qui vont sans doute faire réagir dans la capitale et dans la Principauté...

