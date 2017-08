Première gagnante pour Neymar avec Paris ! - Débrief et NOTES des joueurs (EAG 0-3 PSG)

Passeur décisif et buteur, Neymar a réussi ses premiers pas avec le Paris Saint-Germain face à Guingamp (3-0) lors de la 2e journée de Ligue 1. Le Brésilien a déjà montré une partie de son énorme talent...

Le duo Cavani - Neymar, ça fonctionne pour Paris !

Des débuts réussis pour Neymar ! ! Avec une belle performance du Brésilien, passeur décisif et buteur, le Paris Saint-Germain a logiquement dominé Guingamp (3-0) en clôture de la 2e journée de Ligue 1. Omniprésent dans le jeu, l'ancien joueur du FC Barcelone a rayonné par sa qualité technique en donnant de nombreux bons ballons à ses partenaires.

Longtemps courageux, les Bretons ont bêtement craqué sur un but incroyable contre son camp d'Ikoko puis ont ensuite été surclassés par le duo Neymar - Cavani. Pour Paris, ce sont vraiment des premiers pas prometteurs avec la star auriverde.

Neymar régale, mais Guingamp résiste...

Dans un Roudourou surchauffé pour les premiers pas de Neymar, le début de match était rythmé avec l'omniprésence du Brésilien, à son avantage techniquement, dans le jeu parisien. Malgré une impressionnante maîtrise du ballon des Parisiens, les Bretons ne semblaient pas paralysés par le contexte du match et affichaient une belle résistance à l'image d'une parade de Johnsson sur un tir de Cavani.

Et sinon ? Aucune occasion franche, malgré les beaux gestes multipliés par Neymar, avec un joli petit pont sur Deaux, le PSG ne parvenait pas à approcher la cage de Johnsson. Mais après la demi-heure de jeu, sur un superbe centre de Neymar au second poteau, Marquinhos était tout proche de marquer mais sa tête trouvait la barre ! En souffrance jusqu'à la pause, l'EAG tenait bon malgré un coup-franc dangereux de Cavani et une action litigieuse sur Neymar dans la surface...

Ikoko craque, le duo Neymar-Cavani montre des promesses

Au retour des vestiaires, les Parisiens continuaient de mettre une énorme pression sur les Guingampais et Ikoko craquait devant le pressing francilien en envoyant le ballon sur une passe dans sa propre cage (0-1, 52e). Quelle bourde ! Dans la foulée, Cavani était tout proche de doubler la mise mais Johnsson s'interposait encore.

Puis logiquement, sur une ouverture lumineuse de Neymar, Cavani trouvait enfin le chemin des filets en ajustant parfaitement Johnsson (0-2, 63e). Toujours aussi présent, Neymar régalait ses partenaires par ses bons ballons, mais Di Maria gâchait une offrande en perdant son duel face au portier guingampais. Et finalement, le Brésilien ponctuait le festival du PSG en marquant son premier but sur un caviar de Cavani (0-3, 82e). Un succès mérité pour Paris, qui a pu apercevoir une partie du talent de sa nouvelle star, déjà omniprésente...

La note du match : 6,5/10

Pour les premiers pas de Neymar, le public du Roudourou a répondu présent avec une magnifique ambiance. En début de match, le rythme était élevé mais par la suite les Parisiens ont rapidement infligé une longue séance d'attaque-défense aux Guingampais. Malgré tout, on a assisté à une rencontre avec des gestes spectaculaires, de belles actions et des buts.

Les buts :

- Sur un ballon repoussé dans l'axe par la défense guingampaise, Ikoko se retrouve sous pression face au pressing parisien. Peu serein, le latéral droit envoie le ballon dans sa propre cage d'une passe trop appuyée (0-1, 52e). Quelle bourde !

- Au milieu de terrain, Neymar voit parfaitement l'appel en profondeur de Cavani. Avec une magnifique ouverture dans le dos de Kerbrat, le Brésilien sert l'Uruguayen, qui ajuste d'une frappe croisée Johnsson (0-2, 62e).

- A la suite d'une première offensive repoussée par la défense de Guingamp, Cavani récupère le ballon dans un angle fermé. Intelligemment, l'Uruguayen sert en retrait Neymar, qui marche son premier but en propulsant le ballon dans la cage vide (0-3, 82e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Neymar (8/10)

Une énorme disponibilité, de beaux gestes techniques, une vista incroyable, une passe décisive et un but... Le Brésilien a déjà donné le ton pour sa première sous le maillot parisien ! Capable de faire de nombreuses différences, il a bien combiné avec ses partenaires, tout en régalant par sa qualité technique à l'image d'un petit pont sur Deaux. Avec un centre au second poteau pour l'occasion de Marquinhos ou son ouverture pour Alves, il a réalisé des passes quasiment décisives... avant de finalement en délivrer une sur le deuxième but signé Cavani avec une magnifique ouverture. Puis en fin de match, l'Uruguayen lui a donné un véritable caviar pour qu'il signe son premier but avec le PSG. Des débuts réussis pour la star auriverde !

GUINGAMP :

A venir : découvrez les notes et commentaires sur les joueurs de GUINGAMP, actualisés dans quelques instants ...

PARIS SG :

A venir : découvrez les notes et commentaires sur les joueurs de PARIS SG, actualisés dans quelques instants ...

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue 1 sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !