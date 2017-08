Arsenal : le supersub Giroud scelle son avenir !

Héros d'Arsenal contre Leicester City (4-3) vendredi en Premier League, Olivier Giroud a confirmé la tendance pour son mercato. Notamment convoité par l'Olympique de Marseille, l'attaquant français a décidé de rester chez les Gunners, pour le plus grand bonheur de son manager Arsène Wenger.

Olivier Giroud va rester à Arsenal.

«Je pense qu'il ne veut pas venir à Marseille. Le problème, c'est ça. Ça peut se comprendre, quand on est l'attaquant de l'équipe de France, qu'on évolue à Arsenal et qu'on va éventuellement changer de club, on peut avoir d'autres centres d'intérêt que l'OM.»

Interrogé par L'Equipe cette semaine, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille Rudi Garcia ne se faisait pas d'illusions. Malgré l'intérêt persistant du club phocéen, Olivier Giroud (30 ans) ne débarquera pas à la Commanderie. Un scénario confirmé vendredi soir.

Giroud confirme sa décision

De nouveau remplaçant contre Leicester City (4-3), pour la 1ère journée de Premier League, l'attaquant français a inscrit le but de la victoire grâce à une tête dont il a le secret. De quoi conforter sa décision annoncée après la rencontre. «Je reste» , a confirmé Giroud au micro de SFR Sport, faisant ainsi le bonheur de son coach Arsène Wenger.

«J'adore l'homme et le joueur parce que c'est un gars fantastique, a encensé le manager des Gunners sur Sky Sports. Il aime le club et il ne veut pas partir. Je suis heureux qu'il veuille rester. A un moment, je lui ai ouvert la porte parce que je savais que j'avais beaucoup d'attaquants. Mais il est vraiment aimé ici et il a finalement décidé de rester.»

Le Français devra batailler !

Malgré son statut de «supersub» , un rôle dont il ne voulait plus après la saison dernière, Giroud a donc choisi de se battre pour gagner sa place de titulaire. Avec son compatriote Alexandre Lacazette et probablement Alexis Sanchez, parti pour rester, la tâche s'annonce compliquée... mais pas impossible si Wenger trouve le bon système. En tout cas, l'international tricolore prend quand même un risque à l'approche du Mondial 2018.

