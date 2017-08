OM : que valent les deux nouvelles cibles en attaque, Vietto et Milik ? Youcef Touaitia - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 11/08/2017 à 19h19 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: En quête d'un redoutable buteur, l'Olympique de Marseille a activé de nombreuses pistes durant ce mercato estival. Ce vendredi, deux nouveaux noms ont fait leur apparition : Luciano Vietto (Atletico Madrid) et Arkadiusz Milik (Naples). Que valent ces deux attaquants ? Milik, la bonne pioche pour l'OM ? A un peu moins de trois semaines de la fin du mercato estival, l'Olympique de Marseille va devoir sérieusement accélérer dans la quête de son redoutable buteur, espéré depuis de long mois. Pourtant, les noms se sont succédé depuis l'ouverture du marché : Carlos Bacca, Nikola Kalinic, Wilfried Bony, Moussa Dembélé, Vincent Janssen... Ce vendredi, deux nouveaux attaquants se retrouveraient dans la ligne de mire des dirigeants phocéens : Luciano Vietto (23 ans) et Arkadiusz Milik (23 ans). Vietto, un Germain bis Recruté en 2015 pour 20 millions d'euros par l'Atletico Madrid, l'Argentin n'a pas suivi la trajectoire qu'on lui promettait. Après une première saison décevante, puisqu'il n'a inscrit que 3 buts en 28 rencontres toutes compétitions confondues avec les Colchoneros, l'ancien joueur de Villarreal a tenté sa chance, sous la forme d'un prêt, au FC Séville, l'année dernière. Bilan : 10 pions en 31 parties. Des statistiques honorables mais bien trop décevantes pour espérer continuer au sein du club madrilène, où Antoine Griezmann, Kevin Gameiro et Fernando Torres restent devant lui. A Marseille, Vietto aurait-il l'occasion de lancer définitivement sa carrière ? Possible. Mais il faudra mettre le prix, car l'Atletico privilégie un transfert sec, qui pourrait avoisiner les 15 millions d'euros. Reste à savoir s'il serait le meilleur choix pour l'OM. En effet, son profil reste assez proche de celui de Valère Germain, tout juste arrivé de Monaco. Si sa vitesse de pointe et sa capacité à prendre la profondeur sont les points forts de son jeu, le 5e de Ligue 1 en 2016-2017 serait plutôt inspiré de miser sur un avant-centre plus puissant. Milik, le profil idéal Un attaquant que pourrait être Milik. En tout cas, le Polonais est le prototype même du buteur complet. Rapide, physique, technique, capable de jouer en profondeur comme en pivot, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, auteur de 21 buts en Eredivisie en 2015-2016, serait la recrue idoine pour un club comme l'OM. Transféré pour 32 millions d'euros à Naples, le natif de Tychy a parfaitement commencé la dernière saison avant de se rompre les ligaments croisés du genou gauche en octobre. Résultat, l'international polonais a manqué de nombreux mois de compétition et n'est revenu qu'en février. Problème, Dries Mertens, qui occupait un poste d'ailier jusqu'ici, l'a suppléé en pointe, où il a réalisé de sérieux dégâts, terminant avec 28 buts à son compteur en championnat. Du coup, Maurizio Sarri pourrait décider de repartir dans cette configuration, ce qui laisserait peu de chances à Milik de retrouver sa place, chose qu'il n'a pas réussi à faire lors des quatre derniers mois. Une brèche dans laquelle l'OM aurait tort de ne pas s'engouffrer. Mais pour cela, il va falloir se montrer convaincant. Sous la forme d'un prêt ou d'un transfert sec, le Partenopei serait dans tous les cas une très belle pioche. Quel serait le meilleur choix pour l'OM ? Vietto, Milik ou un autre ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…





