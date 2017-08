PSG : enfin qualifié, Neymar débutera comme titulaire dimanche à Guingamp

Après avoir reçu les 222 millions d'euros du Paris Saint-Germain pour l'achat de Neymar, le FC Barcelone a transmis sa lettre de sortie à la FFF. Ce vendredi, l'instance a réceptionné les documents et officialisé la qualification du Brésilien qui devrait débuter comme titulaire dimanche (21h) à Guingamp !

Neymar débutera dimanche avec le PSG !

C'est pour dimanche ! Au terme d'un petit feuilleton qui aura tout de même duré une semaine, l'ailier Neymar (25 ans) a officiellement reçu le feu vert pour disputer son premier match avec le Paris Saint-Germain dimanche (21h) à Guingamp en clôture de la 2e journée de Ligue 1.

Malgré l'officialisation de son transfert jeudi dernier, le Brésilien n'était en effet toujours pas qualifié puisque son précédent club, le FC Barcelone, n'avait pas transmis sa lettre de sortie à la FFF.

Le Barça a reçu l'argent

Si certaines rumeurs imputaient ce retard à un désir de vengeance de la part du club catalan et de la Ligue espagnole, les Blaugrana attendaient en fait tout simplement de percevoir officiellement sur leur compte bancaire les 222 millions d'euros déboursés par le PSG pour activer la clause libératoire du Sud-Américain. Le virement a bien été réceptionné ce vendredi et le vice-champion d'Espagne a donc transmis les documents nécessaires à la FFF. Dans la foulée, l'instance a annoncé avoir reçu le certificat de transfert pour l'Auriverde, qui est donc désormais qualifié.

Emery annonce Neymar titulaire !

Sauf blessure ou choix de l'entraîneur francilien Unai Emery, plus rien ne s'oppose donc aux grands débuts du joueur le plus cher de l'histoire, qui évoluera devant un stade du Roudourou à guichets fermés. Une belle ambiance en perspective, surtout que depuis plusieurs jours, sur Twitter, l'EAG ne cache pas sa joie d'abriter les premiers pas du Brésilien. Pour ne rien gâcher, Neymar doit débuter la rencontre comme titulaire !

«On va attendre l'homologation de la part de la Ligue. Mais nous voulons que Neymar débute dans le onze», a affirmé Emery ce vendredi en conférence de presse. «Il a bien fait les entraînements, nous avons travaillé l'aspect tactique et les coups de pied arrêtés. Il est prêt à commencer et en bonne condition physique pour disputer tout le match.»

«Très honnêtement, c'est mieux qu'il soit là. C'est beaucoup mieux, je pense», a lancé l'entraîneur breton, Antoine Kombouaré, devant les médias. «Gagner contre le PSG avec Neymar, ce sera encore plus retentissant. Ce sera certainement plus difficile avec lui, mais comme on aime les défis... Plus le challenge est compliqué, plus c'est intéressant.» Une chose est sûre : les caméras du monde entier seront braquées sur Guingamp dimanche soir !

Neymar officiellement qualifié pour jouer en France

La FFF confirme la réception du certificat de transfert de @neymarjr envoyé par la RFEF — FFF (@FFF) 11 août 2017

Guingamp jubile !

L'EAG l'espérait tellement...

? "- @neymarjr pourrait jouer son premier match en Ligue 1 au Stade de Roudourou" pic.twitter.com/hONWrNJVpc — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) 2 août 2017

