Transfert : Mbappé a choisi le PSG, situation tendue avec Monaco...

Longtemps indécis sur son avenir, l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé aurait décidé de quitter le champion de France en titre pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Un choix qui passe mal en Principauté puisque Vadim Vasilyev n'aurait pas l'intention de négocier avec un concurrent direct en Ligue 1.

Kylian Mbappé et le PSG, ça chauffe.

Après le feuilleton Neymar, voici celui concernant Kylian Mbappé ! Et comme pour le Brésilien, c'est bien le Paris Saint-Germain qui pourrait remporter la mise. Après des discussions pour prolonger avec l'AS Monaco, le jeune attaquant de 18 ans aurait fait le choix de quitter le club de la Principauté pour le PSG d'après le quotidien L'Equipe.

Séduit par la possibilité d'être associé à Neymar et Edinson Cavani pour tenter de gagner la Ligue des Champions, l'international français se serait également vu proposer un contrat de 5 ans avec un salaire annuel brut de 18 millions d'euros ! Mais ce transfert n'est pas encore fait...

Monaco ne veut pas négocier avec Paris !

Car pour l'instant, le club de la capitale n'a toujours pas formulé la moindre offre à Monaco pour Mbappé. Avec une transaction estimée à plus de 180 millions d'euros, le PSG va devoir sérieusement dégraisser son effectif en vendant de nombreux joueurs pour rester dans les clous du fair-play financier. Outre les indésirables (Aurier, Krychowiak, Jesé, Ben Arfa), le vice-champion de France va sûrement devoir sacrifier d'autres éléments comme Blaise Matuidi, Lucas ou encore Angel Di Maria. L'objectif ? Vendre pour plus de 90 M€.

Et même comme ça, ce dossier sera loin d'être bouclé. En effet, dans le même temps, le vice-président monégasque Vadim Vasilyev a été mis au courant du choix de Mbappé et le dirigeant russe n'a pour l'instant pas l'intention de négocier avec le PSG ! Fidèle à la politique affichée pour Fabinho au début de l'été, Vasilyev ne souhaite pas renforcer un concurrent direct en Ligue 1 et a été aussi échaudé lors des négociations pour une prolongation par les prétentions salariales du clan du joueur, qui réclamait un salaire équivalent à celui de Radamel Falcao.

Une position tenable jusqu'au 31 août ?

Avec 173,5 millions d'euros récupérés sur ce mercato d'été, Monaco n'a bien évidemment pas besoin de vendre, mais cette position sera-t-elle tenable jusqu'au 31 août si Mbappé est réellement déterminé à rejoindre seulement le PSG ? Pas sûr... Car il sera difficile pour l'ASM de passer à côté d'une opération financière à plus de 180 millions d'euros alors que la valeur de l'international tricolore sera forcément plus basse l'an prochain à cause de la fin de son contrat en juin 2019. La fin de l'été s'annonce mouvementée !

Que pensez-vous de la situation de Kylian Mbappé ? Va-t-il quitter l'AS Monaco pour le Paris Saint-Germain ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...