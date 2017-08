Journal des Transferts : Mbappé annoncé à Paris, le feuilleton Dembélé s'emballe, Amavi débarque à l'OM... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 10/08/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Mbappé annoncé à Paris, le feuilleton Dembélé s'emballe, Amavi débarque à l'OM, le PSG a rendez-vous avec Oblak, Imbula se rapproche encore de Monaco, Bacca suscite l'intérêt du champion de France... Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Kylian Mbappé, Marca l'annonce au PSG. Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Marca annonce Mbappé à Paris ! Pour Marca, l'avenir de Kylian Mbappé va s'écrire du côté du Paris Saint-Germain ! Après avoir annoncé il y a deux semaines l'arrivée de l'attaquant de l'AS Monaco au Real Madrid, le quotidien ibérique se montre une nouvelle fois catégorique ce jeudi, mais en assurant cette fois-ci que l'international tricolore va rejoindre le club francilien. Selon le média espagnol, l'accord est total entre toutes les parties concernées pour une transaction estimée à 160 millions d'euros, plus 20 millions d'euros de bonus éventuels. Pour valider ce transfert, il ne manquerait plus que le feu vert des avocats, qui finaliseraient les derniers détails. Mais quelques heures plus tard, des informations contradictoires sont venues calmer les fans du PSG. En effet, la formation princière aurait démenti la version de Marca auprès du quotidien Le Parisien. Nos confrères précisent que le champion de France n'aurait reçu aucune offre venant du club de la capitale. De son côté, beIN SPORTS Arabia abonde également dans ce sens. Le média, proche du PSG, assure que les dirigeants qataris n'ont pour le moment formulé aucune offre pour l'international tricolore de l'ASM. On en saura très certainement plus dans les jours à venir ! 2. Dembélé sèche l'entraînement, Dortmund refuse l'offre du Barça ! Coup de tonnerre dans le dossier Ousmane Dembélé ! Depuis le départ de Neymar pour le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone a désigné l'ailier du Borussia Dortmund comme sa priorité pour remplacer le Brésilien. Présent en conférence de presse ce jeudi, l'entraîneur de Dortmund Peter Bosz a lâché une véritable bombe en indiquant que l'international tricolore avait tout simplement séché l'entraînement du club allemand sans le prévenir. «Ousmane Dembélé n'était pas à l'entraînement ce matin, je ne sais pas où il est. Nous n'avons pas réussi à le joindre, j'espère que rien de grave est arrivé. Avant d'en dire plus, j'aimerais discuter avec lui personnellement», a commenté le technicien néerlandais. Une manière pour Dembélé de forcer son transfert vers le Barça ? Probablement, mais le BvB a annoncé le refus d'une offre des Blaugrana pour l'international français dans un communiqué officiel. Pour l'instant, la formation catalane n'a pas soumis une nouvelle proposition pour Dembélé... Un bras de fer en perspective ? 3. Amavi débarque à l'OM en prêt (officiel) Comme prévu depuis plusieurs jours, le latéral gauche Jordan Amavi a été prêté à l'Olympique de Marseille par Aston Villa. L'ancien Niçois débarque au sein du club phocéen dans le cadre d'un prêt payant de 2 millions d'euros accompagné d'une option d'achat automatique de 8 millions d'euros. Recalé lors de sa visite médicale au FC Séville début juillet, le jeune talent français de 23 ans a rassuré la direction marseillaise ce matin en passant avec succès tous les tests physiques. Séduit par le projet phocéen présenté par le directeur sportif Andoni Zubizarreta, Amavi aura clairement une belle carte à jouer chez le dernier 5e de Ligue 1. Avec un Patrice Evra vieillissant et plutôt décevant sur ce début de saison, le latéral disposera forcément d'un temps de jeu important cette année, surtout si Garcia l'utilise également pour dépanner à droite en cas de problème avec Hiroki Sakai. A seulement 23 ans, le natif de Toulon a toutes les qualités pour être un membre du «Champions Projet» sur le long terme. 4. Un rendez-vous entre le PSG et Oblak Après Neymar, le Paris Saint-Germain va-t-il encore piquer à la Liga l'un de ses talents ? Évoquée par la presse portugaise dimanche, une rencontre entre le club de la capitale et les agents du gardien de l'Atletico Madrid Jan Oblak va bel et bien avoir lieu selon les informations d'Infosport +. En effet, les deux parties vont discuter ensemble d'une éventuelle collaboration samedi d'après la chaîne du groupe Canal +. Face à la menace du PSG, l'Atletico souhaite prolonger le contrat du Slovène et augmenter sa clause libératoire (100 M€), mais c'est peut-être déjà trop tard pour les Colchoneros... 5. Imbula se rapproche encore de Monaco L'arrivée de Giannelli Imbula à l'AS Monaco se précise ! Alors que le club de la Principauté avait trouvé un accord avec le milieu de terrain, la radio RMC assure que le champion de France en titre se rapproche également d'un terrain d'entente avec Stoke City. En effet, l'ancien Marseillais devrait débarquer sur le Rocher dans le cadre d'un prêt payant avec une option d'achat comprise entre 14 et 18 millions d'euros selon le nombre de matchs disputés. Le recrutement d'Imbula va-t-il coïncider avec le départ de Fabinho, fortement courtisé sur ce mercato d'été ? C'est une possibilité... 6. Monaco s'est renseigné sur Bacca... Annoncé avec insistance dans le viseur du FC Séville et de l'Olympique de Marseille lors de ce mercato d'été, l'attaquant Carlos Bacca n'a toujours pas quitté le Milan AC. D'après les informations du tabloïd britannique The Sun, l'international colombien intéresse désormais l'AS Monaco ! En effet, le champion de France en titre se serait renseigné sur la situation de l'avant-centre, qui aurait été plutôt séduit par la possibilité d'être associé à son compatriote Radamel Falcao. Bien évidemment, une éventuelle arrivée de Bacca sur le Rocher confirmerait un départ de Kylian Mbappé, notamment courtisé par le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le jeudi 10 août 2017 à 18h00. C'est officiel : - Le milieu offensif Valentin Eysseric a quitté l'OGC Nice pour rejoindre la Fiorentina.

- Le latéral gauche Gabriel Silva a signé à l'AS Saint-Etienne en provenance de l'Udinese. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le latéral droit du Paris Saint-Germain Serge Aurier disposerait d'un accord avec Manchester United.

- L'Inter Milan insiste pour l'ailier du Paris Saint-Germain Angel Di Maria.

- L'ailier du Paris Saint-Germain Jesé plaît à la Fiorentina dans l'optique d'un prêt.

- L'ailier gauche Antoine Bernede pourrait être prêté par le Paris Saint-Germain cet été.

- L'attaquant du Paris Saint-Germain Jean-Christophe Bahebeck va être prêté au FC Utrecht.

- L'entraîneur de l'Olympique de Marseille Rudi Garcia a totalement démenti la folle rumeur évoquant un intérêt pour le buteur Zlatan Ibrahimovic.

- Le milieu offensif de Rémy Cabella devrait quitter l'Olympique de Marseille en prêt.

- L'Olympique Lyonnais pense au milieu de terrain Yangel Herrera, qui appartient à Manchester City.

- L'élément offensif de l'Olympique Lyonnais Maxwell Cornet suscite les intérêt de Cologne et Dortmund.

- Pour oublier Giannelli Imbula, l'OGC Nice penserait au milieu de Wolfsbourg Josuha Guilavogui.

- L'Olympique Lyonnais a repoussé l'approche de Bordeaux pour le défenseur Jérémy Morel.

- Bordeaux aurait refusé une offre de 25 M€ de Wolfsbourg pour l'ailier Malcom.

- Nantes préparerait une offre de 2,5 millions d'euros pour le buteur des Corinthians Lucca Borges de Brito.

- Le défenseur central de l'AS Saint-Etienne Léo Lacroix intéresse Istanbul Basaksehir. À l'étranger : - L'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a écarté un départ du milieu Philippe Coutinho pour le FC Barcelone.

- Le milieu de terrain du FC Séville Steven N'Zonzi veut quitter le club andalou.

- L'ailier du FC Barcelone Munir El Haddadi a ouvert la porte à un départ à l'AS Roma.

- Retenu par Chelsea, l'ailier Willian a reconnu un intérêt de Manchester United.

- Chelsea pourrait proposer 30 millions d'euros à Arsenal pour l'ailier Alexander Oxlade-Chamberlain.

- Le latéral droit de Tottenham Danny Rose a fait un appel du pied à Manchester United.

- West Ham serait prêt à offrir 27,5 millions d'euros au Sporting Portugal pour le milieu William Carvalho.

- La Juventus Turin fait toujours le forcing pour le milieu de Liverpool Emre Can.

- Le milieu de terrain du RB Leipzig Naby Keita disposera d'un bon de sortie l'an prochain.

- Le défenseur central Ezequiel Garay va quitter le FC Valence pour le Lokomotiv Moscou. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato à l'étranger (Ang, Esp, Ita, All) A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS