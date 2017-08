PSG : une nouvelle folie pour Mbappé, Di Maria sacrifié ?

Pas rassasié malgré l'arrivée fracassante de Neymar, le Paris Saint-Germain cible toujours l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé. Pour financer l'éventuel transfert de l'international français, l'ailier Angel Di Maria pourrait être mis en vente par le club de la capitale.

Le PSG n'a pas renoncé à Kylian Mbappé !

L'été 2017 sera-t-il celui de toutes les folies pour le Paris Saint-Germain ? En s'offrant Neymar (25 ans) pour 222 millions d'euros, le club de la capitale a déjà frappé un coup retentissant, mais le vice-champion de France pourrait ne pas en rester là !

En effet, ce lundi les quotidiens L'Equipe et le Parisien confirment que le PSG n'a pas abandonné l'espoir de recruter l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans). Alors que sa prolongation à l'AS Monaco semble au point mort, le natif de Bondy souhaiterait quitter le Rocher dès cet été.

Le PSG en pole pour Mbappé ?

Courtisée par tous les cadors européens, la jeune pépite dispose de l'embarras du choix pour sa future destination. Côté L'Equipe, on affirme que Mbappé hésite encore entre le Real Madrid et le PSG. Mais à en croire le journal Le Parisien, c'est Paris qui aurait les faveurs du Monégasque ! Le vice-champion de France, qui a maintenu le contact avec son entourage, attendrait juste un signe du joueur avant de passer à l'action. Mais ce trio Mbappé-Cavani-Neymar dont rêvent les supporters franciliens a-t-il une chance de prendre forme dès cet été ?

Financièrement l'opération s'annonce tout de même très compliquée puisque le PSG a déjà pris un risque vis-à-vis du fair-play financier avec Neymar. Difficile dans ces conditions d'imaginer que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi mette à nouveau 180 M€ sur la table, le prix fixé par l'ASM pour Mbappé, sans s'exposer aux sanctions de l'UEFA. Ce point constitue d'ailleurs un motif d'interrogation chez les proches du Tricolore. Et puis, comme pour Fabinho au milieu de terrain, Monaco ne souhaite pas renforcer un concurrent direct.

Di Maria sur la sellette ?

Malgré ces obstacles, le PSG réfléchit à plusieurs hypothèses pour s'offrir le Français. D'après le quotidien Le Parisien, l'une d'elles consiste à sacrifier l'ailier Angel Di Maria (29 ans) en le vendant cet été. L'Argentin souhaite rester et son départ n'était pas à l'ordre du jour, mais l'ancien Merengue dispose d'une belle cote sur le marché (Le Parisien évoque 70-80 M€, le site spécialisé Transfermarkt 40 M€) et la présence de Neymar et Mbappé le reléguerait de toute façon très probablement sur le banc.

Sous contrat jusqu'en 2019, «Fideo» plaît à l'Inter Milan et au FC Barcelone, où il ne fait pas office de priorité. En parallèle, et c'était déjà prévu pour amortir l'investissement réalisé pour Neymar, Serge Aurier, Grzegorz Krychowiak et Jesé doivent tous être vendus pour un montant total qui devrait tourner autour des 50 M€. En tout cas, Paris compte bien poursuivre ses emplettes !

Croyez-vous en une éventuelle arrivée de Kylian Mbappé à Paris ? Pensez-vous qu'Angel Di Maria est le bon joueur à sacrifier ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…