Les Girondins laissent échapper la victoire - Débrief et NOTES des joueurs (Angers 2-2 Bordeaux)

Alors qu'ils pensaient repartir avec les trois points, les Girondins de Bordeaux ont été rejoints par Angers dans les dernières minutes de la partie (2-2). Un résultat correct qui ne donnera pas satisfaction aux Bordelais après leur élimination en Europa League.

Toulalan au duel avec Coulibaly.

Bordeaux aura relevé la tête, mais ce n'est pas suffisant. Affecté par leur désillusion contre Videoton en Coupe d'Europe, les Girondins ont ramené un point d'Angers mais pourront s'en vouloir après cette 1ère journée de Ligue 1.

On craignait pourtant le pire pour les visiteurs qui montraient une certaine fébrilité en défense. Résultat, le SCO débutait mieux et ouvrait le score dès sa première occasion grâce à la recrue Fulgini (1-0, 10e) ! Touchés, les hommes de Gourvennec ne parvenaient pas à poser leur jeu face à des Angevins toujours aussi entreprenants à domicile.

La pause fraîcheur a fait du bien aux Girondins

Il fallait attendre le retour de la pause fraîcheur, et de précieuses consignes de son coach, pour voir Bordeaux réagir et égaliser sur sa première opportunité, sur un but de Sankharé (1-1, 27e). De quoi lancer des Marine et Blanc plus à l'aise dans le jeu et donc plus haut sur le terrain jusqu'à la mi-temps, et même jusqu'en deuxième période.

Guillaume arrache le nul

La preuve, Mendy donnait logiquement l'avantage aux siens après un centre de Malcom (1-2, 52e). Dominateurs, les Girondins avaient plusieurs occasions de faire le break. Mendy, encore lui, passait tout près du doublé sur une action similaire avant le duel perdu par Kamano face à Letellier ! Et comme souvent, l'équipe qui rate le paye cash… A la 82e, Angers finissait par égaliser grâce à sa recrue Guillaume (2-2) ! Laissant Bordeaux dans le doute.

La note du match : 6/10

Alors que l'on pouvait craindre un match à sens unique au vu de l'entame, on a finalement assisté à une partie agréable avec du rythme, de l'intensité et du suspense jusqu'au bout.

Les buts :

- Lancé en profondeur côté gauche, Capelle centre vers Guillaume qui dévie involontairement au deuxième poteau. Sans contrôle, Fulgini reprend du plat du pied et trompe Costil (1-0, 11e).

- Au duel avec deux défenseurs angevins, Kamano parvient à centrer au premier poteau pour Sankharé. En une touche de balle lui aussi, le milieu relayeur ajuste le gardien Letellier (1-1, 27e).

- Toujours sur le côté gauche bordelais, Malcom, lancé par Pellenard, centre dans la course de Mendy qui se jette pour pousser le ballon au fond des filets (1-2, 52e).

- Après une percée plein axe, Toko Ekambi frappe et oblige Costil à repousser sur Guillaume qui marque dans le but vide (2-2, 82e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : François Kamano (7,5/10)

Grâce à sa vitesse de course, le Guinéen n'a jamais hésité à provoquer ses adversaires balle au pied. Même s'il a eu tendance à tarder pour prendre ses décisions, il a été le Bordelais le plus dangereux à force de multiplier les accélérations sur le côté ou dans l'axe. Récompensé par une passe décisive pour Sankharé, il peut quand même regretter son duel perdu face à Letellier.

ANGERS :

Alexandre Letellier (5,5) : curieusement, le gardien angevin encaisse deux buts, sur lesquels il n'est pas responsable, mais n'a beaucoup été sollicité, hormis sur son duel gagné contre Kamano.

Vincent Manceau (4) : offensif en début de match, le latéral droit a souffert face à Kamano qui lui en a fait voir de toutes les couleurs ! Heureusement que ses coéquipiers venaient l'aider.

Ismaël Traoré (6) : autoritaire, le capitaine du SCO a imposé sa puissance dans les duels. Impérial dans les airs. Blessé et remplacé à la 75e par Mateo Pavlovic (non noté).

Romain Thomas (5,5) : solide, le défenseur central a lancé l'action de l'ouverture du score grâce à sa qualité de relance. Mais il a frôlé le carton rouge en tentant d'accrocher Mendy, qui a quand même réussi à marquer.

Pierrick Capelle (5) : aligné au poste de latéral gauche, l'habituel milieu peut être considéré comme passeur décisif même si Guillaume contre son centre. Malcom ayant beaucoup dézoné, il a rarement été mis en danger.

Baptiste Santamaria (4,5) : plaque tournante de cette équipe angevine, le milieu de terrain a eu trop de déchet pour permettre à ses coéquipiers de quitter leur moitié de terrain.

Angelo Fulgini (6) : pour le premier match de sa carrière en L1, l'ailier de 20 ans a réalisé une très belle prestation. Buteur, il s'est montré actif sur son côté droit.

Lassana Coulibaly (5) : disponible dans l'entrejeu, l'ancien Bastiais a pris beaucoup d'initiatives en première période. Mais il a baissé le pied après la pause. Remplacé à la 67e par Flavien Tait (non noté).

Thomas Mangani (5,5) : toujours aussi précieux grâce à la qualité de son pied gauche. Ses coups francs ont tous été dangereux, tout comme sa frappe qui a obligé Costil à se détendre.

Gilles Sunu (4,5) : percutant, l'ailier gauche a réussi quelques bons enchaînements face à Sabaly. Mais le dernier geste n'était pas au rendez-vous. Remplacé à la 58e par Karl Toko Ekambi (non noté), à l'origine du but égalisateur en fin de match.

Baptiste Guillaume (6) : en difficulté dans son duel avec les défenseurs bordelais, l'attaquant recruté cet été n'a jamais lâché. Finalement, il est récompensé par un but de renard des surfaces qui évite la défaite à sa formation.

BORDEAUX :

Benoît Costil (5) : serein et habile dans son jeu au pied, le gardien bordelais est passé tout près de la boulette lorsqu'il a laissé filer le coup franc de Mangani qui a touché la barre. Il n'est pas non plus irréprochable sur le but de Guillaume.

Youssouf Sabaly (5,5) : expulsé en Hongrie jeudi, le latéral droit a de nouveau connu des difficultés en début de match. Mais il s'est bien repris par la suite et a retrouvé son entente avec Malcom.

Jérémy Toulalan (6) : expérimenté, le milieu reconverti défenseur central compense bien sa lenteur avec son sens de l'anticipation. C'est essentiellement grâce à cette qualité qu'il a pu stopper quelques actions dangereuses.

Vukasin Jovanovic (4) : moins serein, le défenseur central était en retard sur son adversaire à plusieurs reprises. Et notamment sur Guillaume lorsque l'ancien Lensois dévie involontairement le ballon sur le but de Fulgini.

Théo Pellenard (6) : secoué par Fulgini en début de match, le latéral gauche n'a pas coulé. De plus en plus solide au fil des minutes, il est aussi à l'origine des deux buts de son équipe.

Valentin Vada (5,5) : difficile à trouver en début de match, l'Argentin a pu distribuer le jeu lorsque les Girondins sont montés d'un cran. A noter quelques ballons perdus en raison de passes ratées. Remplacé à la 70e par Jaroslav Plasil (non noté).

Lukas Lerager (6,5) : aligné en sentinelle, le Danois a fait parler son impact physique. Même s'il abuse un peu du jeu long, sa capacité à jouer en une touche a été précieuse pour déplacer le bloc angevin.

Younousse Sankharé (7) : méconnaissable contre Videoton, le milieu relayeur a bien réagi. Comme souvent, c'est lui qui lance le pressing bordelais. Auteur de l'ouverture du score, son troisième but de la saison toutes compétitions confondues, il n'a pas hésité à se projeter.

Malcom (5) : passeur décisif pour Mendy, l'ailier brésilien aurait pu mener les siens vers la victoire avec plus de justesse. En contre ou en situation de centre, il n'a pas toujours fait les bons choix. Remplacé à la 83e par Thomas Touré (non noté).

Alexandre Mendy (6,5) : en difficulté dans son duel avec Traoré, l'avant-centre a eu la bonne idée de se déplacer sur le front de l'attaque. Résultat, il a beaucoup pesé sur la défense d'Angers et marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Remplacé à la 76e par Gaëtan Laborde (non noté), qui a gâché une belle situation de contre.

François Kamano (7,5) : voir commentaire ci-dessus.

ANGERS 2-2 BORDEAUX (mi-tps: 1-1) - FRANCE - Ligue 1 / 1e journée

Stade : Stade Raymond Kopa - Arbitre : S. Desiage



Buts : A. Fulgini (11e) B. Guillaume (88e) pour ANGERS - Y. Sankhare (27e) A. Mendy (52e) pour BORDEAUX

Avertissements : P. Capelle (63e) , F. Tait (73e) , K. Toko Ekambi (90+1e) , pour ANGERS - F. Kamano (86e) , Y. Sankhare (90e) , pour BORDEAUX



ANGERS : A. Letellier - V. Manceau , I. Traoré (M. Pavlovic, 75e) , R. Thomas , P. Capelle - B. Santamaria - A. Fulgini , L. Coulibaly (F. Tait, 67e) , T. Mangani , G. Sunu (K. Toko Ekambi, 58e) - B. Guillaume



BORDEAUX : B. Costil - Y. Sabaly , J. Toulalan , V. Jovanovic , T. Pellenard - V. Vada (J. Plasil, 70e) , L. Lerager , Y. Sankhare - Malcom (T. Touré, 83e) , A. Mendy (G. Laborde, 76e) , F. Kamano



