Barça : la presse espagnole découpe Neymar... et le PSG

Sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain, Neymar ne laissera pas que des bons souvenirs en Espagne. Remontée, la presse locale n'a pas hésité à s'en prendre au Brésilien du FC Barcelone, mais également à son futur club.

Neymar s'est fait incendier par la presse espagnole ce jeudi.

Neymar (25 ans) au Paris Saint-Germain, ce n'est plus qu'une question de temps. Le transfert à venir de l'attaquant du FC Barcelone, retardé en raison du refus de la Liga d'encaisser le chèque de 222 millions d'euros correspondant à sa clause libératoire (voir article de 12h11), ne passe pas du tout du côté de la presse espagnole.

Qu'ils soient pro-Real Madrid ou pro-Barcelone, les médias locaux tirent tous dans le même sens et n'ont pas hésité à littéralement découper le futur ex-Blaugrana.

Les quotidiens pro-Real attaquent Neymar

La Une la moins acerbe est l'oeuvre de Marca, qui titre ce jeudi matin «le transfert qui va changer l'histoire du football», insistant sur le fait que le Barça a très mal géré ce dossier, se montrant «constamment sur la défensive». AS, de son côté, a été bien plus virulent, titrant en Une «Paie et va-t-en», sans en dire en plus, appuyant sur le fait que l'ancien joueur de Santos a privilégié le choix financier au sportif, succombant à la juteuse proposition parisienne.

MD passe à autre chose, Sport ne s'en remet pas

Du côté des journaux catalans, l'heure n'est pas à la fête également. Pour El Mundo Deportivo, la page Neymar doit déjà être tournée. «Adios Neymar» peut-on lire sur la Une, où figurent ses éventuels remplaçants, Philippe Coutinho (Liverpool) et Ousmane Dembélé (Dortmund), qui prennent plus de place sur la page de couverture.

Sport, qui n'a jamais hésité à mettre la pression sur le PSG lors du feuilleton Marco Verratti, est le média qui a été, et de loin, le plus acide. «A jamais», lit-on sur la Une du journal, qui s'est fendu d'un édito à charge à l'encontre du club parisien et de ses dirigeants, accusés de financer le terrorisme et d'acheter ce que bon leur semble, même les humains. Des propos très graves qui ne devraient pas rester sans conséquences...

Même El Pais s'y met !

Enfin, le quotidien généraliste El Pais, le plus lu en Espagne, a également eu son mot à dire. Et Neymar prend très cher. «Neymar part comme il est venu, d'embrouille en embrouille, et les poches pleines», a souligné la publication, qui va plus loin. «Le rendement du Brésilien est resté bien en dessous du coût de son recrutement, il a abîmé le club et il lègue un tas de polémiques et de procès», lit-on. Pas sûr que toutes ces attaques aient vraiment un effet sur le joueur, déjà passé à autre chose...

La UNE de Marca



La UNE de AS



La UNE de Mundo Deportivo



La UNE de Sport



