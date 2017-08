Transfert : la Liga refuse le paiement de la clause de Neymar !

Ce jeudi, l'avocat Juan de Dios Crespo s'est présenté au siège de la Liga pour payer la clause libératoire de l'attaquant du FC Barcelone Neymar, fixée à 222 millions d'euros. Mais l'instance ibérique a mis sa menace à exécution en refusant ce paiement !

La Liga s'oppose au transfert de Neymar au PSG.

«Si quelque chose peut empêcher le transfert de Neymar, c'est que le joueur ne veut pas y aller ou que le PSG ne paye pas la clause libératoire. Par nos actions, nous n'avons pas l'objectif d'empêcher le transfert.»

Dans les colonnes du quotidien L'Equipe ce jeudi, le président de la Liga Javier Tebas s'est bien moqué du monde ! Car après avoir menacé mercredi le Paris Saint-Germain de refuser le paiement de la clause libératoire de l'attaquant du FC Barcelone Neymar, le boss de l'instance espagnole est passé à l'action.

Le paiement de la clause refusé par la Liga !

Car d'après les informations du quotidien madrilène Marca, l'avocat Juan de Dios Crespo se trouvait ce jeudi au siège de la Ligue espagnole pour déposer un chèque de 222 millions d'euros pour lever la clause libératoire du Brésilien. Mais coup de tonnerre, la Liga a bel et bien refusé le paiement de cette clause !

Pourtant, selon le journal espagnol, l'instance ibérique n'a pas l'autorisation de s'opposer à un transfert lorsqu'une clause libératoire a été levée. Un contretemps, qui confirmerait les informations de M6 et de la radio RMC. En effet, les deux médias ont indiqué ce midi que l'arrivée de Neymar à Paris était repoussée à vendredi afin de régler des derniers détails à Barcelone.

Un recours à la FIFA ?

Et maintenant, quelle suite dans ce dossier ? Légalement, la Liga n'aurait pas le droit de refuser le paiement de cette clause et ce transfert pourrait donc être directement validé par la FIFA. Le Paris Saint-Germain devrait donc rapidement déposer un recours auprès de l'institution mondiale du football pour mener à son terme la plus grosse opération de l'histoire de ce sport. Autre solution, négocier directement avec le Barça, qui pourrait profiter de la situation pour récupérer une contrepartie plus importante (argent, joueur ou une clause anti-Real par exemple). Normalement, Neymar devrait bel et bien rejoindre le club de la capitale...

