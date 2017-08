Monaco : l'OM et l'OL en plus du PSG... Jardim annonce une rude bataille

Présent en conférence de presse à deux jours de la réception de Toulouse vendredi en championnat, l'entraîneur de l'AS Monaco Leonardo Jardim a évoqué les ambitions de son équipe. A en croire le Portugais, la saison s'annonce beaucoup plus difficile pour les champions de France.

Leonardo Jardim s'attend à une saison plus difficile pour Monaco.

«On va chercher à faire aussi bien que la saison passée. On est champions, on se doit d'avoir de grandes ambitions. Les joueurs qui sont arrivés peuvent faire aussi bien que ceux qui sont partis.» Face aux médias, le défenseur central de l'AS Monaco Kamil Glik n'a pas contredit le vice-président Vadim Vasilyev. Selon eux, le club de la Principauté sera toujours aussi compétitif cette saison.

Pourtant, des cadres tels que Bernardo Silva, Tiémoué Bakayoko et Benjamin Mendy ont été transférés. Et ont été remplacés par de jeunes talents prometteurs, mais pas encore confirmés, qui auront besoin de temps pour trouver des automatismes. Conscient de ces paramètres, l'entraîneur Leonardo Jardim n'a pas livré le même discours, lui qui s'attend à une saison plus difficile pour les champions de France.

Jardim est lucide

«Le club a peu vendu l'année dernière, cette année il y a plus de départs, a rappelé le Portugais. Chaque année, le plus important ce sont les joueurs qui restent. Il faut travailler jusqu'à nos limites pour donner une bonne image du club. (...) Le club croit en mon travail pour faire grandir le projet. Les résultats donnent raison à cette stratégie. C'était une saison de rêve l'an dernier. Ce n'est pas connaître le foot que de penser que nous allons faire la même.»

Le Portugais craint les Olympiques

Autre difficulté attendue, la concurrence de clubs comme Marseille et Lyon qui ne restent pas les bras croisés pendant le mercato. «Le championnat sera encore plus compétitif cette année. Marseille s'est beaucoup renforcé cet été. Lyon va revenir aussi je pense, a prévenu le coach de l'ASM. Il n'y a que des bons joueurs qui arrivent en L1, c'est forcément positif pour l'exposition de notre championnat.»

Analyse lucide ou tentative d'échapper à la pression ? Quoi qu'il en soit, Monaco, également confronté à la concurrence du Paris Saint-Germain et peut-être celle de l'OGC Nice, devra composer avec un nouveau statut d'équipe à battre. Des conditions plus difficiles, qui plus est avec un effectif qui, pour le moment, semble quand même moins redoutable.

