Journal des Transferts : Neymar quitte Barcelone, deux départs à venir au PSG, Evra pourrait avoir de la concurrence...

Neymar quitte Barcelone pour rejoindre Paris où Aurier et Krychowiak devraient partir, l'OM vise un latéral gauche, le coach du Barça adore Seri, Koziello s'interroge, Monaco s'offre Diakhaby... Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24h. Neymar va signer avec le PSG dans les prochaines heures. Le mercato battant son plein, les clubs s'activent pour peaufiner leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Neymar à Paris, c'est imminent Neymar (25 ans) au Paris Saint-Germain, ce n'est plus qu'une question d'heures ! Présent à l'entraînement ce mercredi matin, le Brésilien a fait ses adieux à ses partenaires. Mieux encore, le FC Barcelone a officialisé le départ du Sud-Américain en début d'après-midi, réclamant toujours les 222 millions d'euros de sa clause libératoire. Selon RMC, le 5e du dernier Ballon d'Or est attendu dans la capitale française avant jeudi matin. L'Auriverde doit ensuite passer sa visite médicale ce jour-là et l'officialisation est attendue pour jeudi soir ou vendredi matin. L'idée étant ensuite de présenter le Sud-Américain en marge de la réception d'Amiens au Parc des Princes samedi (17h) dans le cadre de la 1ère journée de Ligue 1. Difficile de rêver mieux pour commencer la saison... 2. Aurier et Krychowiak sur le départ Serge Aurier (24 ans) et le Paris Saint-Germain, c'est bientôt fini. Selon la presse britannique, c'est bien Manchester United qui devrait rafler la mise. Les Red Devils auraient d'ailleurs réussi à convaincre le PSG de céder son latéral droit contre un joli chèque de 30 millions d'euros. Une belle vente en perspective, donc. Mais avant de rallier éventuellement Old Trafford, Aurier va devoir patienter jusqu'au 7 août, date de son procès en appel suite à sa condamnation de deux mois de prison ferme pour violences policières, en septembre dernier. En cas d'issue favorable, Aurier pourrait donc poser le pied sur le sol britannique, chose qui lui est interdite pour le moment. Grzegorz Krychowiak (27 ans) devrait lui aussi quitter le club de la capitale. Selon le quotidien El Desmarque, le Polonais serait proche de rejoindre le FC Valence. La publication espagnole assure que le club ché a convaincu Paris de céder l'ancien Sévillan sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire, estimée à 20 millions d'euros. Mieux encore, le champion d'Espagne 2004 serait prêt à payer l'intégralité du salaire de Krychowiak, qui émarge à près de 5 millions d'euros par an. A priori, le PSG ne devrait pas rater une aussi belle occasion de se débarrasser d'un élément beaucoup trop décevant depuis son arrivée il y a un an. En attendant d'éventuels départs supplémentaires, l'institution parisienne pourrait donc limiter la casse et récupérer des liquidités non-négligeables. 3. L'OM piste un latéral gauche Ce n'est pas un secret, l'Olympique de Marseille souhaite recruter un attaquant en priorité sur la suite de ce mercato d'été. Mais si possible, le club phocéen aimerait également enregistrer l'arrivée d'un jeune latéral polyvalent, notamment pour concurrencer Patrice Evra (36 ans) à gauche. D'après les informations de Nicolas Vilas de SFR Sport, l'OM s'intéresse au joueur du Vitoria Guimaraes Ghislain Konan (21 ans). International ivoirien, le défenseur a été l'une des belles surprises de la saison convaincante de la formation portugaise, 4e en Liga NOS lors de l'exercice 2016-2017. Un pari sur l'avenir pour l'OM ? 4. Valverde adore Seri Quel avenir pour Jean Michaël Seri (26 ans) ? Courtisé à l'issue d'une saison pleine, le milieu de terrain de l'OGC Nice est bloqué par ses dirigeants qui refusent de le céder, à moins qu'un prétendant s'aligne sur le montant de sa clause de départ passée sous seing privé, soit 40 millions d'euros. En attendant, l'Ivoirien continue de bénéficier d'une belle cote. Ce mercredi, le quotidien Le Parisien affirme même que l'Aiglon a convaincu le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Ernesto Valverde. Mais un point freine les ardeurs des Catalans : le meilleur joueur africain de Ligue 1 ne dispose pour l'instant pas de la renommée internationale suffisante pour enthousiasmer les socios. Alors qu'Arsenal et Tottenham restent également à l'affût, la situation de l'Azuréen pourrait se décanter à l'issue du 3e tour préliminaire retour de la Ligue des Champions ce mercredi (20h45) contre l'Ajax Amsterdam. 5. Koziello se pose des questions… Vincent Koziello (21 ans) se pose lui aussi des questions. Joker de luxe depuis l'arrivée de Lucien Favre à Nice, le milieu de terrain ne sait pas de quoi son avenir sera fait. S'il souhaite prolonger l'aventure avec son club formateur, le jeune talent espère bénéficier d'une rallonge salariale, lui qui émarge à 10 000 euros par mois. En cas d'issue défavorable durant les négociations, qui traînent depuis de nombreux mois, l'Aiglon pourrait disposer d'une porte de sortie intéressante le menant à Saint-Etienne. En effet, l'Equipe assure que le nouveau coach des Verts, Oscar Garcia, souhaite absolument attirer Koziello dans le Forez dès cet été. 6. Adama Diakhaby à Monaco C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : Adama Diakhaby (21 ans) quitte Rennes pour Monaco ! Le champion de France a déboursé 10 millions d'euros pour s'offrir le jeune attaquant breton, qui a signé un contrat de cinq années. Une belle prise pour le club princier, qui assure encore une fois ses arrières avec un très grand talent. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mercredi 2 août à 18h C'est officiel : - Le défenseur central Mouctar Diakhaby a prolongé son contrat jusqu'en juin 2022 avec l'Olympique Lyonnais.

- L'attaquant Adama Diakhaby a quitté Rennes pour Monaco contre un chèque de 10 millions d'euros.

- Le milieu défensif Cafu quitte Lorient pour Metz. Le Portugais a signé un contrat de trois ans en faveur des Grenats.

- L'Inter Milan a déboursé les 24 millions d'euros de la clause libératoire du milieu de terrain de la Fiorentina, Matias Vecino. L'Uruguayen a signé pour quatre années. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Nice cible le milieu de terrain du FC Porto, André André.

- Lille pourrait annuler la venue du latéral gauche de Santos, Caju, qui souffre d'une fragilité au niveau du pubis.

- Nantes cible le milieu offensif de Middlesbrough, Gaston Ramirez.

- Amiens vise l'attaquant de Nîmes, Rachid Alioui. A l'étranger : - Tottenham va proposer 15 millions d'euros à Hoffenheim pour le latéral droit, Jérémy Toljan.

- Le FC Barcelone pense au milieu offensif d'Arsenal, Mesut Özil.

- L'attaquant Felipe Caicedo quitte l'Espanyol Barcelone pour la Lazio Rome.

- Le Milan AC pense au milieu de terrain du FC Barcelone, André Gomes.

- Le défenseur central Kostas Manolas a annoncé son souhait de rester à l'AS Rome.

- En difficulté à l'Inter Milan, l'ailier Jonathan Biabiany pourrait rejoindre le Sparta Prague. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato à l'étranger (Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne) A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





