A dix contre onze, Lyon s'en remet à Fekir - Débrief et NOTES des joueurs (MHSC 1-1 OL) Romain Rigaux - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 30/07/2017 à 22h31

En infériorité numérique pendant plus d'une heure et mené au score à la pause, l'Olympique Lyonnais a su trouver les ressources pour décrocher le nul (1-1) face à Montpellier ce dimanche soir en amical. Un résultat obtenu grâce à un joli numéro de Fekir. Les Lyonnais Darder et Traoré face au Montpelliérain Ikoné Après une défaite contre l'Inter Milan (0-1), l'Olympique Lyonnais n'a pu faire mieux qu'un match nul face à Montpellier (1-1) ce dimanche pour son dernier match de préparation. L'OL n'a pas été aidé par l'expulsion de Morel en première période. Lyon rentrait très bien dans cette rencontre et s'offrait plusieurs occasions, notamment par l'intermédiaire de Mariano qui montrait de belles choses durant le premier quart d'heure en s'offrant trois opportunités qu'il ne parvenait cependant pas à concrétiser. Le joueur arrivé en provenance du Real Madrid semblait en forme pour son deuxième match sous les couleurs de l'OL. La vidéo entre en action Après des débuts difficiles, Montpellier retrouvait des couleurs au fil des minutes et allait même se retrouver en supériorité numérique après un peu plus de vingt minutes de jeu. Averti dans un premier temps par un carton jaune pour une faute sur Sio qui filait au but, Morel était finalement expulsé après visionnage de la vidéo, testée une nouvelle fois ce soir dans cette rencontre amicale. Une interprétation discutable dans un match de préparation. Derrière, Bruno Genesio et Michel Der Zakarian se mettaient d'accord pour que l'OL puisse faire entrer un joueur supplémentaire. Une requête refusée par l'arbitre central. Lyon allait donc devoir jouer pendant plus d'une heure à dix contre onze. En supériorité numérique, le MHSC prenait le contrôle du ballon et pensait obtenir un penalty pour un coup involontaire de Fekir dans le visage de Sio. Mais l'arbitre utilisait encore la vidéo et annulait sa décision puisque le ballon était sorti des limites du terrain juste avant le contact. Fekir répond à Sio Désorganisé depuis la sortie de Morel, Lyon était beaucoup plus brouillon et devait subir les assauts de Montpellier. Et la défense lyonnaise finissait par craquer au terme d'une belle action montpelliéraine. Bien servi par Bérigaud, après un bon travail d'Ikoné, Sio obtenait le cuir au niveau du point de penalty avant de marquer d'une frappe en pivot (1-0, 45e+1). Au retour des vestiaires, Genesio procédait à quelques changements et Fekir était repositionné en pointe. Un coaching gagnant puisque Fekir ne tardait pas à s'illustrer, encore une fois dans cette préparation, en égalisant d'une frappe du gauche après avoir fixé la défense montpelliéraine dans la surface (1-1, 59e). Dans la foulée, l'OL aurait même pu prendre l'avantage mais le tir de Cornet trouvait le poteau de Lecomte. Si le MHSC poussait en fin de rencontre, le score ne bougeait plus. Lyon s'appuiera sur sa réaction avant de débuter les choses sérieuses contre Strasbourg, samedi prochain, lors de 1ère journée de Ligue 1. De son côté, Montpellier recevra Caen. La note du match : 5,5/10 La rencontre avait débuté sur un rythme très intéressant, mais l'expulsion de Morel laissera tout de même des regrets puisque l'on aurait préféré voir ce match à onze contre onze. En seconde période, l'OL a tout de même fait jeu égal après le changement tactique et on a assisté à plusieurs belles occasions. Cela restait néanmoins un match de préparation, avec du déchet des deux côtés sur une pelouse loin d'être parfaite. Les buts : - Ikoné remonte le terrain balle au pied et sert Bérigaud dans la profondeur sur la gauche de la surface. Ce dernier centre en retrait pour Sio qui reprend au niveau du point de penalty du gauche pour battre Lopes (45e+1). - Sur le côté droit, Tete remporte son duel face à Roussillon et centre pour Fekir. Le ballon est mal capté par Congré et Fekir récupère le cuir, contourne Congré et Mukiele, avant de déclencher une frappe puissante du gauche pour battre Lecomte (1-1, 59e). Les NOTES des joueurs : Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur. L'homme du match : Nabil Fekir (7/10) Très affuté dans cette préparation estivale, le milieu offensif a encore montré qu'il avait toujours de bonnes sensations avant d'entamer le championnat. Toujours très juste techniquement, il a régalé tout le stade sur son but en se jouant de trois défenseurs dans la surface pour égaliser d'une belle frappe. MONTPELLIER : Benjamin Lecomte (6) : l'ancien Lorientais a réalisé une partie sérieuse avec une bonne sortie dans les pieds de Mariano Diaz en début de match. Il dévie aussi un tir de Cornet sur son poteau lors du second acte. Jérôme Roussillon (5) : il a plutôt bien contenu Traoré en première période et il a réalisé quelques bonnes montées. Néanmoins, il est fautif sur le but lyonnais en perdant son duel face à Tete. Remplacé à la 77e par Ruben Aguilar (non noté). Daniel Congré (4) : le défenseur montpelliérain a été en difficulté face à la vivacité des attaquants lyonnais. Sur le but de Fekir, il loupe son intervention puis ne se montre pas assez agressif pour empêcher le Lyonnais de tirer. Pedro Mendes (4) : s'il réalise un bon retour devant Mariano en début de match, l'ancien Rennais n'a pas été très rassurant ce soir avec un placement parfois hasardeux. Remplacé à la 76e par Nicolas Cozza (non noté). Nordi Mukiele (5) : du bon et du moins bon dans cette rencontre. Une présence offensive intéressante mais il a eu du déchet en ratant notamment plusieurs contrôles. Ellyes Skhiri (5) : il a fait son match au milieu de terrain en travaillant à la récupération. Paul Lasne (5) : un match appliqué pour gratter des ballons et tenter de lancer rapidement ses attaquants. Remplacé à la 71e par Stéphane Sessegnon (non noté). Isaac Mbenza (6) : un match très intéressant sur son côté droit où il a plusieurs fois pris la mesure de son adversaire pour réaliser de bons débordements et des centres dangereux. Jonathan Ikoné (5,5) : une fois Lyon en infériorité numérique, on l'a vu réaliser plusieurs bonnes accélérations et il est notamment impliqué sur l'action du but. Plus compliqué pour lui en seconde période. Remplacé à la 82e par Keagan Dolly (non noté). Giovanni Sio (7) : un très bon match de la part de l'ancien Rennais. Son jeu dos au but a été precieux et il a pesé sur la défense lyonnaise. Il provoque l'expulsion de Morel puis il ouvre le score pour le MHSC. En début de rencontre, il avait tenté sa chance avec un joli retourné acrobatique, malheureusement non cadré. Remplacé à la 69e par Casemir Ninga (non noté). Kévin Bérigaud (5) : il n'a pas ménagé ses efforts pour faire le pressing et gêner la relance. Dans le jeu, il a eu du mal à s'imposer mais il est tout de même décisif en offrant le ballon de but à Sio. Remplacé à la 82e par Souleymane Camara (non noté). LYON : Anthony Lopes (6) : le gardien lyonnais s'est montré vigilant sur deux centres-tirs de Mbenza et réalise un bel arrêt sur une tentative de Ninga en seconde période. Il ne peut pas grand-chose sur le but de Sio. Rafael (5) : un match sérieux de la part du Brésilien qui a réalisé plusieurs bonnes montées mais n'a pas été en réussite sur ses centres. Défensivement, il a été plus en difficulté en fin de première période lorsque son équipe subissait. Remplacé à la 46e par Kenny Tete (6), qui a réalisé plusieurs interventions autoritaires et sert Fekir sur le but. Marcelo (5) : solide dans les duels, le défenseur arrivé en provenance de Besiktas a été plus en difficulté lorsque les Montpelliérains partaient dans son dos. Pas toujours impeccable dans la relance. Jérémy Morel (non noté) : le défenseur est resté à peine plus de 20 minutes sur le terrain puisqu'il a été expulsé après visionnage de la vidéo. Un carton rouge qui peut faire débat dans un match de préparation, même s'il empêche Sio de filer au but. Fernando Marçal (4) : très en jambes durant cette préparation, l'ancien Guingampais a été plus en difficulté ce soir. On l'a très peu vu sur le plan offensif et il a souffert face à Mbenza. Lucas Tousart (6) : le jeune milieu de terrain a fait son match, avec encore une fois une belle activité à la récupération. Remplacé à la 82e par Clément Grenier (non noté). Sergi Darder (6) : chargé de construire le jeu assez bas, l'Espagnol a bien rempli son rôle en alternant le jeu et en montrant une belle précision dans ses transmissions. En revanche, il doit apporter plus défensivement. Remplacé à la 55e par Jordan Ferri (non noté). Bertrand Traoré (4) : l'ancien de l'Ajax Amsterdam a été travailleur mais il s'est retrouvé assez isolé sur son côté droit et n'a pas fait de grosses différences. Remplacé à la 46e par Mouctar Diakhaby (5), auteur d'une entrée sérieuse. Nabil Fekir (7) : lire le commentaire ci-dessus. Remplacé à la 87e par Amine Gouiri (non noté). Memphis Depay (5,5) : si tout n'est pas encore parfait pour le Néerlandais, il a globalement bien combiné avec Mariano et il s'offre une belle occasion sur une frappe en début de match. Après l'expulsion de Morel, il n'a pas rechigné à effectuer les tâches défensives. Remplacé à la 56e par Myziane Maolida (non noté), auteur d'une reprise captée par Lecomte. Mariano Diaz (6) : un véritable poison pour la défense montpelliéraine pendant 20 minutes. Inspiré dans ses appels et plein de spontanéité, il s'est offert quatre belles occasions en première période. Il ne lui a manqué que la finition. De belles promesses à confirmer pour espérer faire oublier Lacazette. Remplacé à la 46e par Maxwell Cornet (5), qui a apporté son envie et de la vitesse devant. Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous ! FICHE TECHNIQUE

Match amical

Montpellier 1-1 Olympique Lyonnais (1-0)

Stade Louis-Michel (Sète)

Buts : Sio (45e+1) pour MONTPELLIER - Fekir (59e) pour LYON.

Avertissements : Mendes (40e), Lasne (52e) pour MONTPELLIER.

Expulsion : Morel (23e) pour LYON.



Montpellier : Lecomte - Mukiele, Congré, Mendes (Cozza, 76e), Roussillon (Aguilar, 77e) - Mbenza, Skhiri, Lasne (Sessegnon, 71e), Ikoné (Dolly, 82e) - Sio (Ninga, 69e), Bérigaud (Camara, 82e).



Lyon : Lopes - Rafael (Tete, 46e), Marcelo, Morel, Marçal - Tousart (Grenier, 82e), Darder (Ferri, 55e) - Traoré (Diakhaby, 46e), Fekir (Gouiri, 87e), Depay (Maolida, 56e) - Mariano (Cornet, 46e). Sio a tenté le retourné en début de match Sio a eu une pensée pour Louis Nicollin après son but (1-0, 45e+1) Encore une belle prestation pour Fekir Le onze de départ lyonnais Un maillot hommage à Loulou





