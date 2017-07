PSG : quelles options pour Aurier ?

Dans l'attente d'un départ, Serge Aurier voit les opportunités se réduire au fil des semaines. Le latéral droit du Paris Saint-Germain n'a plus beaucoup de courtisans, et ces derniers souhaitent patienter. Le PSG pourrait aussi l'utiliser dans le cadre d'un échange.

Aurier cherche toujours une porte de sortie

Resté dans la capitale afin de se rendre disponible pour négocier son transfert pendant que le Paris Saint-Germain effectuait sa tournée aux Etats-Unis, Serge Aurier (24 ans) n'a finalement toujours pas fait ses valises. Pire, les pistes sont de moins en moins nombreuses pour le latéral droit parisien.

Ça ne se bouscule plus pour Aurier

En effet, plusieurs clubs intéressés par le Parisien ont finalement recruté un autre élément. C'est notamment le cas du FC Barcelone qui a opté pour Nelson Semedo. La Juventus Turin a choisi Mattia De Sciglio, tandis que Manchester City a finalement dépensé son argent pour Kyle Walker et Danilo. Quant à Manchester United, recruter un latéral droit n'est pas la priorité.

Selon le quotidien Le Parisien, Aurier ne dispose plus que de deux pistes : l'Inter Milan et Tottenham. Mais les deux clubs ne souhaitent pas se précipiter. Paris est vendeur et Aurier souhaite partir, donc les Italiens et les Anglais veulent patienter pour faire baisser le prix de 25 millions d'euros fixé par le PSG. Cependant, le club de la capitale aurait une autre idée en tête.

Aurier comme monnaie d'échange ?

D'après les informations du journaliste de Sky Italia, Gianluca Di Marzio, souvent très bien informé, le Paris SG serait prêt à réaliser un échange avec le milieu de terrain de l'Inter, Joao Mario (24 ans). Les dirigeants parisiens envisagent de proposer 30 millions d'euros, plus l'ancien Toulousain, pour ainsi limiter les dépenses et rester dans les clous du fair-play financier en cas de transfert de Neymar pour 222 millions d'euros. Il faudra néanmoins convaincre aussi le Portugais, qui annonçait vouloir rester il y a 15 jours. Mais on sait que tout peut vite changer durant le mercato...

Où voyez-vous Aurier pour la saison à venir ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...