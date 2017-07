Avec Alves, Paris fait craquer Monaco ! - Débrief et NOTES des joueurs (ASM 1-2 PSG)

Mené au score à la pause, le Paris Saint-Germain est parvenu à renverser l'AS Monaco pour remporter le Trophée des Champions (2-1) ce samedi soir. Arrivé cet été, Daniel Alves a été décisif pour le PSG.

Daniel Alves est déjà décisif pour le PSG

Dans ce rendez-vous entre les deux principaux rivaux du championnat de France, le Paris Saint-Germain s'est imposé ce samedi soir à Tanger contre l'AS Monaco (2-1) pour remporter son 7e Trophée des Champions (1995, 1998, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017). Les Monégasques ont pourtant mené au score, mais ils ont craqué en seconde période face à des Parisiens pas forcément brillants mais plus réalistes, grâce notamment à un Daniel Alves inspiré.

Le contre meurtrier de Monaco

Dès l'entame de la rencontre, Monaco imposait un pressing qui perturbait les Parisiens. L'ASM pensait même ouvrir le score rapidement mais Mbappé se voyait refuser logiquement un but pour une position de hors-jeu. Derrière, Alves s'offrait la première occasion parisienne sur un tir repoussé en deux temps par Subasic. Ensuite, Paris avait la maîtrise du ballon mais la défense monégasque veillait au grain.

Finalement, les Parisiens se montraient assez décevants en se contentant de trop faire tourner le ballon. Et alors que l'ASM ne voyait plus trop le cuir, sans être réellement inquiétée, Sidibé concluait un contre rapide d'un ballon piqué au-dessus d'Areola pour donner l'avantage au champion de France (1-0, 30e) ! Le PSG n'arrivait pas à hausser le rythme dans le dernier quart d'heure et le score ne bougeait pas jusqu'au retour aux vestiaires.

Daniel Alves fête ses débuts

Si Falcao s'offrait une opportunité de la tête dès la reprise de la seconde période, le PSG égalisait finalement sur un coup franc splendide de Daniel Alves (1-1, 50e). Son premier but pour son premier match officiel sous les couleurs parisiennes ! Paris était revenu avec de meilleures intentions et Alves s'illustrait encore sur un centre parfait pour la tête victorieuse de Rabiot (1-2, 63e). L'ancien Turinois est déjà décisif !

Derrière, Monaco n'avait pas les capacités physiques pour accélérer et Mbappé, discret après la pause, sortait tête basse lors de son remplacement par Carrillo. L'Argentin aurait d'ailleurs pu égaliser pour Monaco sur un corner mais sa tête était bien repoussée par Areola. Paris conservait son avantage pour décrocher un cinquième Trophée des Champions consécutif. Tout n'a pas été parfait, loin de là, mais Paris prend déjà un petit avantage psychologique avant de lancer son championnat.

La note du match : 5,5/10

On sent que la saison démarre à peine pour les deux équipes. Le PSG a ronronné en première période et s'est montré plus séduisant sur certaines phases après la pause. Si Monaco a été solide durant les 45 premières minutes et a su marquer sur un contre, la formation de Leonardo Jardim a été à la peine physiquement ensuite. Tout cela a donné une partie qui a parfois manqué de rythme. Mais on a tout de même vu quelques beaux mouvements et de jolis buts.

Les buts :

- Sur un contre rapide, Fabinho sert Falcao qui remet en retrait pour Tielemans. Le Belge lance parfaitement Sidibé dans la profondeur et le Monégasque pique son ballon au-dessus d'Areola pour ouvrir le score (1-0, 29e).

- Sur un coup franc aux 25 mètres légèrement excentré sur la gauche, Alves expédie une frappe splendide le long du montant droit de Subasic, complètement battu (1-1, 50e).

- Meunier lance sur le côté droit Daniel Alves qui centre devant le but pour Rabiot, seul, qui peut placer une tête qui laisse Subasic sans réaction (1-2, 63e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Daniel Alves (7/10)

Placé en position d'ailier droit en début de rencontre, le Brésilien a d'abord été assez décevant. En manque de repères, il a peiné à faire la différence face à Kongolo en première période. Mais il est revenu métamorphosé après la pause. Plus libre avec des déplacements sur tout le front de l'attaque, il égalise d'abord d'un magnifique coup franc, puis il offre une passe décisive à Rabiot sur l'un de ses centres millimétrés.

MONACO :

Danijel Subasic (5) : rapidement mis à contribution sur un tir d'Alves, le gardien a su sortir un arrêt important en début de match. On notera aussi une sortie ratée en fin de seconde période sur un coup-franc, mais sans conséquence. Malheureusement, il ne peut rien sur les deux buts parisiens.

Almamy Touré (5) : il a plusieurs fois été en difficulté sur son côté droit en début de match, mais il s'est bien repris ensuite avec beaucoup de sérieux. Il réalise notamment une belle intervention sur Cavani en première période.

Kamil Glik (5) : à l'image de la saison passée, il s'est montré intraitable dans les duels avec des interventions autoritaires en première période. Ensuite, on l'a senti plus en difficulté et il réalise notamment une faute grossière sur Cavani à l'entrée de la surface. Il a échappé de peu au carton rouge...

Jemerson (5) : un début de match assez fébrile de la part du Brésilien. Mais il est monté en puissance ensuite avec quelques bonnes interventions dans sa surface.

Terence Kongolo (4,5) : un match en deux temps pour la recrue monégasque. S'il aura du mal à faire oublier Benjamin Mendy offensivement, notamment sur les centres, il a toutefois réalisé une grosse prestation défensive en début de match. Mais il a pris l'eau en seconde période face à Alves et Meunier, avec notamment le deuxième but parisien qui vient de son côté. Remplacé à la 66e par Rony Lopes (non noté).

Djibril Sidibé (6) : aligné plus haut dans le couloir droit, il a parfois manqué de repères, notamment sur les hors-jeu. Mais c'est lui qui donne l'avantage à Monaco en ne tremblant pas dans son duel avec Areola. Quelques bons débordements en seconde période. Remplacé à la 77e par Allan Saint-Maximin (non noté).

Fabinho (5,5) : annoncé possible partant cet été, le Brésilien est bien là et il reste concerné comme en témoigne sa belle activité au milieu de terrain. On notera tout de même parfois un peu trop d'agressivité, ce qui lui a valu un petit accrochage avec Verratti.

Yoeri Tielemans (7) : la talentueuse recrue monégasque a séduit ce soir. Il a été très actif à la récupération et il s'est montré à son avantage techniquement. De l'agressivité et une belle vision de jeu. Son ouverture sur le but de Sidibé est lumineuse. Une vraie bonne pioche !

Thomas Lemar (6) : espérons pour Monaco qu'il ne partira pas à Arsenal. Toujours précieux dans le jeu par sa capacité à combiner parfaitement avec ses partenaires et à trouver la passe juste. Défensivement, il fait aussi les efforts.

Falcao (5) : le Tigre n'a pas ménagé ses efforts mais il a manqué de réussite sur deux têtes dangereuses. Il peut sans doute faire mieux sur sa passe repoussée par Verratti lors d'un contre en première période. Néanmoins, sa remise est astucieuse sur l'action du but monégasque.

Kylian Mbappe (4,5) : alors que son avenir ne cesse de faire couler beaucoup d'encre, la pépite monégasque est apparue en jambe en première période. Il a régalé sur plusieurs accélérations et gestes techniques. Mais cela n'a pas duré. Beaucoup plus discret après la pause. Quelques éclairs mais il est capable de bien mieux. Remplacé à la 70e par Guido Carrillo (non noté).

PARIS SG :

Alphonse Areola (5,5) : s'il doit s'incliner face à Sidibé sur le but monégasque, il a répondu présent ensuite sur quelques sorties aériennes et notamment une tête de Carrillo en seconde période.

Thomas Meunier (6) : à l'image de sa saison dernière, le Belge a réalisé un match sérieux avec quelques bonnes montées. Si ses centres ont rarement trouvé preneur, il sert parfaitement Alves sur le deuxième but parisien.

Marquinhos (6) : globalement solide, il perd tout de même un ballon très dangereux sur une relance manquée en fin de première période.

Thiago Silva (6) : le capitaine parisien a fait son match. Il n'a pas vraiment souffert face à Mbappé et Falcao, réalisant plusieurs bonnes interventions grâce à son bon placement.

Layvin Kurzawa (5) : il a arpenté son couloir gauche avec plusieurs montées intéressantes, mais il lâche Sidibé sur l'ouverture du score monégasque. Derrière, il s'est montré beaucoup plus prudent. On attend encore mieux de sa part.

Marco Verratti (5) : match moyen de la part de "Petit Hibou". Bousculé physiquement en début de match, il a ensuite montré une belle combativité, mais son rayonnement dans le jeu a été assez limité. Remplacé à la 90e par Christopher Nkunku (non noté).

Thiago Motta (4,5) : le milieu italien a joué sur un petit rythme, se contentant de jouer court sans jamais accélérer le jeu. A noter qu'il perd le ballon sur le but monégasque. Remplacé à la 70e par Blaise Matuidi (non noté).

Adrien Rabiot (6,5) : un bon match de la part du jeune milieu parisien. Il s'est rapidement montré disponible et s'est souvent retrouvé dans les bons coups. S'il a connu un petit passage à vide en fin de première période, il est bien revenu après la pause et marque le but de la victoire parisienne.

Dani Alves (7) : lire le commentaire ci-dessus.

Edinson Cavani (4) : l'attaquant uruguayen s'est beaucoup dépensé dans ses appels, mais souvent en vain. Trop esseulé devant et rarement bien servi, il n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent ce soir.

Javier Pastore (4) : un match à l'image de ses dernières saisons au PSG. Il y a parfois du génie avec quelques passes inspirées et un petit pont sur un Monégasque en seconde période, mais il disparait aussi de la circulation pendant de longues minutes et il aura finalement assez peu pesé ce soir. Remplacé à la 86e par Gonçalo Guedes (non noté).

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !

Sidibé félicité sur l'ouverture du score monégasque (1-0, 29)

Alves a inscrit son premier but sous les couleurs du PSG sur coup franc (1-1, 50e)

La joie du Brésilien

Rabiot offre la victoire au PSG (1-2, 63e)

Les Parisiens soulèvent le trophée